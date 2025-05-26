Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız
26.05.2025 17:09
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Her bir vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin bir şekilde yararlanması bizim en temel önceliğimizdir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Her bir vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin bir şekilde yararlanması bizim en temel önceliğimizdir. Bu anlamda görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğimize halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, hele hele beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Kamu görevlilerimizin Etik Günü'nü ve Etik Haftası'nı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkemizde ve yurt dışında vatandaşlarımıza fedakarca hizmet eden kamu çalışanlarımızın tamamına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, her birine vazifelerinde üstün başarılar diliyorum. Etik Haftası boyunca yapılacak çalışmaların, düzenlenecek etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İki güzide kurumumuz arasında imzalanan iş birliği protokolünü, fevkalade anlamlı ve isabetli bulduğumu burada ifade etmek istiyorum. Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesiyle nitelikli eğiticilerin yetiştirilmesini öngören bu protokol, kamuda etik bilincin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir rol üstlenecektir" dedi.

Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun son dönemde etkin ve başarılı çalışmalar icra ettiğini kaydederek, "Kurulumuz, inceleme ve araştırma faaliyetleriyle farklı kurum ve bakanlıklarımızda yaptığı iş birlikleriyle eğitim, seminer, konferans ve paneller marifetiyle ülkemizde etik bilincin yerleşmesine katkı sağlıyor. Kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıl toplam 228 bin 922 kamu görevlisine etik merkezli eğitimler verildi. Değerlerin, ilkelerin, kural ve standartların tam anlamıyla benimsenmesi ve tatbik edilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bunları kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflık bakımından çok değerli gördüğümün bilinmesini isterim" diye konuştu.

'GELENEĞİ ATİYE NAKLEDEN RUH, BU MİLLİ ŞUURDA MAHFUZDUR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneği olan bir devlet olduğunu, 2 bin yılı aşan köklü bir devlet geçmişine sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu geçmiş, tüm safhalarıyla tetkik edildiğinde, karşımıza hep iki gerçeklik çıkmaktadır. Bunlardan ilki, atalarımızın çok güçlü bir kurucu iradeye ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. Öyle ki tarihimizin en ümitsiz anlarında bile ecdadımız yüz yıllarca hüküm sürecek, yeni devletler kurmayı başarmışlardır. 'Devlet-i Ebed Müddet' ifadesinde vücut bulan süreklilik ilkesinde şekillenen bu gelenek, milletimizin teşkilatlanma ve yeniden toparlanma hususunda ne denli mahir olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. İkinci hakikat ise devlet ve idare anlayışımızdaki insanı merkeze alan yaklaşımdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi, 'halka hizmet hakka hizmettir' düsturu asırlardır yönetim anlayışımıza istikamet çizmiştir. Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, adaletin, refahın, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuştur. Geleneği, örfü, töreyi, ahlakı maziden alıp atiye nakleden ruh işte bu milli bünyede, bu milli şuurda mahfuzdur. Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında bilgi, ahlak, ehliyet ve liyakate verilen önem hiç şüphesiz büyük rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

'KAMUNUN YARARI, DİĞER HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR'

Ehliyet, liyakat, adalet ve huzurun özellikle devlet işlerinde birbirini besleyen kardeş kavramlar olduğunu söyleyen Erdoğan, "Burada verilen en küçük bir tavizin kar topu misali gittikçe büyüyerek hangi zorluklara, hangi yıkımlara yol açtığı yine tarih sayfalarında mevcuttur. Mevki konumu, ünvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler, bu yetkiler, bize milletin emanetidir. Asıl olan halka samimiyetle hizmet ederek, hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamunun yararı, diğer her şeyin üzerindedir. Her bir vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin bir şekilde yararlanması bizim en temel önceliğimizdir. Bu anlamda görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğimize halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden hele hele beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek, vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Devlette de toplumda da nizamı yasalarla beraber vicdan sağlar. Dolayısıyla bir eylem veya işlemin yasalara uygun olması onun her zaman etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak 'ben yaptım oldu' diyerek milletimizin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz" dedi.

'DEVLETİN NİTELİKLİ HİZMET VERMESİ İÇİN TÜM ADIMLARI ATTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlara hizmet etmeyi önceleyen bir idare açısından etik kaidelerin en az kanun hükümleri kadar önemli olduğunu belirterek, "Etik kurallar sadece kamu görevlilerinin riayet edecekleri düzenlemeleri hatta sınırlamaları ifade etmekle kalmaz. Aynı zamanda her kamu çalışanının işini hakkıyla yapmasını devletine ve milletine hizmet etme şuuruyla hareket etmesini sağlar. Bu şuurun güçlendirilmesi için kamu idaresinde etik kuralları 2005 yılında belirleyerek uygulamaya aldık. Devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesini sağlamak, devletin vatandaşımıza daha hızlı, verimli, nitelikli hizmet vermesini temin etmek için tüm adımları attık. Hamdolsun aradan geçen 20 yılda bu konuda ciddi bir bilgi birikimi ve uygulama örneği oluştu. Arzu ettiğimiz devlet modelinin olgunlaştırılması noktasında büyük mesafeler kaydettiğimizi bugün memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu sistemin kökleştirilmesinde büyük emekleri olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun bugüne kadarki çalışmalarını takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

'TEMSİLDE ADALETİ, YÖNETİMDE İSTİKRARI HAKİM KILDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler yakın geçmişte bürokratik oligarşiden, 'bugün git yarın gel' anlayışından 'hamili kart yakınımdır' zihniyetinden çok çektik. Kendisini vatandaştan üstün gören, vatandaşla muhatap olmaktan imtina eden, burnundan kıl aldırmayan, kibir abideleri milletimize yıllarca adeta kan kusturdu. FETÖ gibi ihanet çetelerinin, terör örgütlerinin, türlü şebekelerin devlet kadrolarına sızarak milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Milletimizden aldığımız destekle, tüm bu zorlukların, sınavların darbe teşebbüslerinin üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık. Tavassuta ihtiyaç duyulmadan birinci sınıf hizmet alınmasını sağladık. 23 yıllık iktidarımız boyunca, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştık. Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle kamuda verimliliği artırdık. Yeni kurumlar ve CİMER gibi yeni mekanizmalar ihdas ederek hak arama ve bilgi edinme yollarını genişlettik. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığımız, devrim niteliğindeki 'Beyaz Masa' uygulamasının daha modernini CİMER'le tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk. Vatandaşla devlet arasında köprü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e, 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Katılımcı yönetim anlayışımızın simgesi olan CİMER'le aynı zamanda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok suç örgütü çökertildi. Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak siyasetin bürokratik kapasitesini güçlendirdik. Millet iradesinin önündeki engelleri kaldırdık. Yıllarca vesayete ve bürokratik oligarşiye davetiye çıkaran siyasi istikrar eksiliğine çözüm bulduk. Temsilde adaleti yönetimde istikrarı hamdolsun hakim kıldık. Bundan sonra da aynı azimle aynı kararlılıkla çalışmaya milletimize eser ve hizmet kazandırmaya inşallah devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimizi bilgili, vicdanlı, ahlaklı ve vizyon sahibi kamu personellerimizle tüm kurum ve kuruluşlarımızla tek tek hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız - Son Dakika

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