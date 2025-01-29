Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamda kimin sorumluluğu varsa hesap sorulacak (2)

Politika

'KONGRE MARATONUMUZDA FİNALE DOĞRU YAKLAŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ekim'de başlayan 8'inci Olağan Kongre maratonunda artık hızla finale doğru yaklaştıklarını belirterek, "İlçe kongrelerimizi başarıyla tamamladık. Hafta sonu itibariyle 73 il kongremizi gerçekleştirdik. 27 Ocak Pazartesi günü Gençlik Kollarımızın 7'nci Olağan Kongresini 'Gençliğin ile Türkiye'ye yön ver' sloganıyla Başkent Ankara'da yine muhteşem bir atmosferde icra ettik. Bayrak değişimine gittiğimiz kongremizde 4 yıldır bu görevi başarıyla yürüten İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, nöbeti Yusuf İbiş kardeşimize devretti. Eyüp Kadir kardeşimin şahsında yaş haddiyle Gençlik Kollarımızdan mezun ettiğimiz tüm il gençlik kolları başkanlarımıza, Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize, tüm AK Gençlik ekibimize emekleri ve gayretleri için teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini deruhte eden Yusuf İbiş kardeşime ve ekibine de Mevla'dan üstün başarıla temenni ediyorum" dedi.

'AK GENÇLİK ÖNCÜ VE ÖRNEK OLACAK'

Hem ülkenin, hem de partilerinin geleceğinin teminatı olarak gördükleri gençlerin önlerini açmaya, siyasette gençlere daha fazla sorumluluk ve görev vermeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Sokaklarımızı karıştırmaya, gençlerimizi birbirine düşürmeye, Gezi olayları vari sokak terörünü yeniden körüklemeye dönük sinsi planların devreye alınmak istendiği bir dönemde başta AK Gençlik olmak üzere tüm gençlerimizden üstat Necip Fazıl'ın şu hikmet ve öz güven dolu sözlerine kulak vermelerini özellikle rica ediyorum; sizlerden 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda bir gençlik olmanızı, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik olmanızı, kim var diye seslenilince sağına soluna bakınmadan fert-fert ben varım cevabını veren dava ahlakına sahip gençler olmanızı bekliyor, milletimize böyle bir gençlik nasip ettiği için Rabb'ime hamdediyorum. Ülkemizde sosyal barışımızın korunması, iç huzurumuzun güçlendirilmesi, milletçe ebedi kardeşliğimizin yüceltilmesi noktasında AK gençliğin öncü ve örnek olmaya devam edeceği inancındayım" diye konuştu.

'MUHALEFET BİZİMLE KANTARA ÇIKACAK SIKLETTE DEĞİL'

Erdoğan, kongre sürecinin 7 il kongresini daha bu hafta sonu tamamlayacaklarını işaret ederek, "Pazar günü İstanbul Kadın Kollarımızın Kongresini, 5 Şubat Çarşamba günü da Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongremizi gerçekleştireceğiz. 8 Şubat'ta yapacağımız İstanbul İl Kongremizle bu safhayı tamamlayacak, ardından da 23 Şubat'taki Büyük Kongremize hazırlanacağız. Büyük kongremizde milletimizin huzuruna yine tarihe yön verecek bir ufuk, vizyon, kadro tasarımıyla çıkmayı arzuluyoruz. Kongre maratonumuzu alnımızın akıyla neticelendirdikten sonra inşallah tüm enerjimizi, vaktimizi ve kapasitemizi millete meydanlarda verdiğimiz sözleri hayata geçirmeye teksif edeceğiz. İşte sizler de bu tabloyu görüyorsunuz; iktidarın alternatifi olması gereken muhalefet; ne program, ne kavrayış, ne hazırlık, ne zihniyet itibariyle bizimle aşık atacak, bizimle yarışacak, bizimle kantara çıkacak sıklette değildir. Gündemlerinde ne millet var ne milletin derdi, sıkıntısı, sorunu var. Varsa yoksa kendi çıkarları, kendi ikballeri, kendi gelecekleri. Aralarındaki güç rekabeti öyle bir raddeye ulaştı ki, cepleri, mideleri, çıkarları ve siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri duymuyor, kulakları duymuyor. Sıkıştıkça pot kıran CHP Genel Başkanına ise en büyük, en insafsız, en şedit dayağı daha iki sene önce uğuruna gözyaşı döktüğü selefi atıyor. Sayın Özel, kırmızı kartla oyalanırken, eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFETİN EKSİĞİNİ DE BİZİM KAPATMAMIZ GEREKİYOR'

Muhalefetin hemen her gün yeni bir kumpas, yolsuzluk ve taciz vakasının patlak verdiğini ve bunun buzdağının sadece görünen kısmını temsil ettiğini söyleyen Erdoğan, "Ama ne yapsalar boş; mızrak artık çuvala sığmıyor, turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi daha birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor. Bu tablo elbette bizim mesuliyetimizi daha da artırmaktadır. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp da umutsuzluğa kapılmasına, siyasetten ümitlerini kesmesine, farklı odaklara bel bağlamasına müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak, daha fazla ter dökerek, muhalefetin eksiğini de bizim kapatmamız gerekiyor. Bu konuda siz milletvekillerimize güveniyor, her birinizden daha çok çaba bekliyorum" açıklamasında bulundu.

'DEPREM BÖLGEMİZ İÇİN 2,6 TRİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIM YAPTIK'

Türkiye'de neredeyse gün aşırı değişen gündem konuları karşısında kendilerinin değişmeyen tek gündem maddesinin deprem bölgesinin ihyası ve inşası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Depremzede kardeşlerimizi bir an önce güvenli, modern ve rahat yuvalarına kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Asrın inşası adını verdiğimiz mücadelede yalnızca yıkılan şehirlerimizi değil, umutlarımızı ve geleceğimizi de yeniden ayağa kaldırıyoruz. Deprem bölgemizi adeta dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. 11 ilimizde, 4 bin 333 köyde, 174 ayrı alanda kurulan 1900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz milletimize yepyeni bir sayfa açmak, güvenli ve sağlam bir gelecek inşa etmek için çalışıyor. Bugüne kadar ulaştığımız her rakam bu çabanın büyüklüğünü ve gücümüzü gözler önüne sermektedir. Kasım ayında Kahramanmaraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını sahiplerine takdim etmiştik. 24 Ocak'ta Malatya'da 46 bin 307 yuvayı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşadık. Böylelikle toplamda 201 bin 431 bağımsız birimi afetzede vatandaşlarımıza kazandırmış olduk. Yeni yuvalarının hak sahiplerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Depremden sonra 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyenlere en güzel cevabı depremin üzerinden 2 yıl geçmeden anahtarlarını takdim ettiğimiz 201 bininci yuvamızla inşa ettiğimiz projelerimizle veriyoruz. Aynı hızla yolumuza devam edeceğiz. Hedefimizi 2025 yılı sonuna kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmektir. Yıl bitmeden Allah'ın izniyle deprem bölgemizi yeniden imar edeceğiz. Deprem bölgemiz için şimdiye kadar 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Yani 75 milyar dolar civarında bir kaynağı buraya tahsis ettik. 2025 bütçemizde ise felaketin izlerini tamamen silmek için toplam 584 milyar liralık kaynak ayırdık."

'MUHALEFETİN SAHTE TARTIŞMALARINA HAPSOLMADAN İŞİMİZE BAKIYORUZ'

Muhalefetin sahte ve sanal tartışmalarına hapsolmadan sadece işlerine baktıklarını, bir an önce depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın toprakları üzerinde mutlu, müreffeh, itibarlı ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı yeni Türkiye'yi inşa etmenin gayretindeyiz. Unutmayın, bizim işimiz laf üretmek değil, iş ve eser üretmektir. Bizim derdimiz kavga etmek, didişmek, muhalefetin hırsı boyunu aşan kifayetsiz aktörleriyle söz düellosuna girmek değildir. Bizim gayemiz dostluk inşa etmektir, 85 milyon arasında gönül köprüleri kurmaktır, toplumsal mutabakatı perçinlemektir. Her zaman söylediğim gibi milletvekillerimiz olarak sizler milletimizle tesis ettiğimiz gönül bağının samimiyet zincirinin en kıymetli halkalarısınız. Siz bu hareketin mihmandarlarısınız, akıncılarısınız. 783 bin kilometrekarelik vatan toprağındaki uç boylarısınız, aynı zamanda beylerisiniz. Milletimizin gözü, kulağı bizdedir, bizim ve sizin üzerinizdedir. Ne yapılacaksa AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız. Bu ülkenin sorunlarını Cumhur İttifakı olarak biz çözeceğiz. Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın kutup başlarından biri haline yine ittifak olarak biz getireceğiz. Yükümüz ağır, yolumuz uzundur."

'TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KURULAN TUZAKLARI DARMADAĞIN EDECEĞİZ'

Suriye'den Filistin'e, bölgede tarihin yeniden yazıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hiç unutmayın, kardeşlerimizle birlikte bizim de gelecek asrımız şekillenmektedir. Türkiye içeride ve dışarıda attığı stratejik adımlarla, insanı merkeze alan politikalarıyla tarihe not düşmekte, tarihe mührünü vurmaktadır. Dünyanın kalbi olan Afro- Avrasya bölgesinin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını da defettikten sonra yükselişimiz inşallah şahlanışa dönüşecektir. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize öyle veya böyle, ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz. Bu salonda bulunan ve ekranları başında bizleri izleyen tüm yol ve dava arkadaşlarımın işte böyle bir ufukla hareket etmesini, küçük hesapların peşine takılmak yerine görev bilinciyle gelişmelere bakmasını rica ediyorum."

Taha AYHAN/ANKARA,