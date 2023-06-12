Geleneği bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı - Son Dakika
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Geleneği bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı

12.06.2023 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacakken, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.40'da Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'ye gitti

KABİNESİ DE EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'ye gitti

ADA'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'ye gitti

YARIN AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası devlet geleneği olarak, KKTC'nin ardından Azerbaycan'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak. İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'ye gitti
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum kesimine 'müzakere' masasına dönmek için şartı koştu: KKTC'yi tanımalısınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum kesimine 'müzakere' masasına dönmek için şartı koştu: KKTC'yi tanımalısınız

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Geleneği bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı - Son Dakika


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