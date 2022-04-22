Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.
İftarın ardından gençlere seslenerek bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında ise öğrencilerle masa tenisi oynadı.
Öğrencilere bir de müjde veren Erdoğan, "İsteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" dedi.
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