Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı

22.04.2022 23:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı

İstanbul'da KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki gençlerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERLE MASA TENİSİ OYNADI

İftarın ardından gençlere seslenerek bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında ise öğrencilerle masa tenisi oynadı.

MAYIS AYININ BURS VE KREDİLERİ DAHA ERKEN YATACAK

Öğrencilere bir de müjde veren Erdoğan, "İsteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" dedi.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı - Son Dakika


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