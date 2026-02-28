Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı'nın iftar programının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile son buldu.
Son Dakika › Politika › Erdoğan Kız Yurdunu Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.