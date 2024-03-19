Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen şoför esnafı ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan, kendisinin, evinin, çocuklarının iaşesi için saatlerce direksiyon sallayan tüm şoför kardeşlerime Mevla'dan kolaylıklar dilerken, ülkedeki tüm şoför esnafının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti. Erdoğan, tuttukları oruçların, yaptığı ibadetlerin Allah katında kabulünü dilerken bu mübarek günlerin en başta sizler olmak üzere ülkemize, millete ve İslam dünyasına hayırlar getirmesini niyaz etti. Erdoğan, sözlerine başlarken bugün Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda şehit olan 1 askere Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize acil şifalar dileklerinde bulundu.

Bugün yoğun ve yorucu olduğu kadar gerçekten bereketli bir gün geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İlk olarak AFAD tarafından inşası tamamlanan 30 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Kura törenimizle birlikte deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yine canlı bağlantıyla 14 kilometrelik Arnavutköy, İstanbul Havalimanı yeni metro hattının hizmete açılış törenine iştirak ettik. Böylece İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğunu 362 kilometreye çıkardık. Son hattın da devreye girmesiyle birlikte İstanbul'un trafik çilesinin biraz daha azalacağı kanaatindeyim. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. Mamak Belediyemizin ve bakanlıklarımızın ilçemize kazandırdığı toplam 62 kalem eser hizmet ve projeyi resmen hizmete açtık. Hem deprem konu hem metro hattımızın hem de Mamak'ta hizmete aldığımız yatırımların ülkemize, milletimize ve bu yatırımlardan faydalanacak kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Şahsımızı bu hizmetlere vesile kıldığı için Rab hamd ediyorum" diye konuştu.

"Siyasi hayatı boyunca daima sizlerle beraber yol yürümüş bir kardeşiniz olarak her gün nasıl bir mücadelenin içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum"

Bu sofranın muhabbet sofrası olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Muhammet'ten muhabbet oldu hasıl, muhabbetsiz muhabbetten ne hasıl. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi daim kılsın diyorum. Sevgili kardeşlerim, şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz, yol arkadaşlığımız vardır. Siyasete ilk atıldığımız dönemden itibaren sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik, dertleştik, hasbihal ettik. Kimi zaman salon toplantılarında, kimi zaman taksit olmuş duraklarında. Kimi zaman trafikte sizlerle hep yakın irtibat halinde olduk. Hangi görevde olursak olalım sizlerin kanaatlerini almaya, sizlere kulak vermeye ihtimam gösterdik. Türkiye'nin nabzını tutarken her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Çünkü şoför esnafı bu kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır. Sizlerin bu ülkeye, bu millete, bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Kiminiz takside, kiminiz minibüste, kiminiz otobüste, helal rızık peşinde koşuyorsunuz. Her gün sadece Ankara'mızda yüz binlerce hemşehrimizin iş yerine evine, sevdiklerine güvenle ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz. Her biriniz yılın 365 günü, günün 24 saat faal olan, mesuliyeti gerçekten ağır bir mesleği icra ediyorsunuz. Siyasi hayatı boyunca daima sizlerle beraber yol yürümüş bir kardeşiniz olarak her gün nasıl bir mücadelenin içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum."

"Çok büyük bir grup içindeki birkaç kişinin yaptığı hatanın genele teşmil edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz"

Geçen ay İzmir'de yaşanan menfur hadise taksicilerin hangi riskleri göze alarak evlerine ekmek götürmeye çalıştığını gösterdiğini hatırlatan Erdoğan, "Merhum Oğuz Ergey kardeşimizi katleden alçak işlediği cinayeti hesabını hukuk önünde vermiştir. Daha sonra şoförlerimizi hedef alan sözlü ve fiili pek çok saldırı haberi medyaya yansıdı. Dün Keçiören'de bir taksi durağına yapılan saldırıda hakeza benzer bir örnektir. burada şu hususu ifade etmek durumundayız. Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin itham edildiğini, ötekileştirildiğini, hatta kimi çevreler tarafından bir nefret objesi haline getirilmeye çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Çok büyük bir grup içindeki birkaç kişinin yaptığı hatanın genele teşmil edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz" dedi.

"Görevi yol yaparak, asfalt dökerek, tünel, kavşak, alt geçit inşa ederek, metro ve tramvay hatları açarak trafiği hafifletmek olanların kendi beceriksizliklerinin veba şoförlerimize yüklemesi işgüzarlıktır"

Şoför esnafı kardeşlerine yönelik haksız ithamların, belediye başkanı gibi sorumluluk makamındaki kişilerce yapılması ise çok daha vahim olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin yetki verdiklerinin görevi, suçu başkalarına yıkmak değil, sorunları doğru bir şekilde tespit edip, bunlara çözüm üretmektir. Trafik sürekli sıkışıyor. Bir yerden bir yere gitmek sorun oluyorsa şoför kardeşlerim burada suçlu değil bilakis mağdur konumundadır. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde özellikle artan trafik keşmekeşinden şoför esnafı, kardeşlerim herkesten daha çok etkileniyor. Çünkü bizler yolları sadece ihtiyaç duyduğumuz zaman kullanıyoruz. Ama şoför kardeşlerim günün 24 saati çalışıyor. Hal böyleyken görevi yol yaparak, asfalt dökerek, tünel, kavşak, alt geçit inşa ederek, metro ve tramvay hatları açarak trafiği hafifletmek olanların kendi beceriksizliklerinin veba şoförlerimize yüklemesi işgüzarlıktır. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle davranmadık. Böyle kolaycı yollara tevessül etme gereği duymadık. Enerjimizi ve kapasitemizi bahane aramak için değil, sorunları çözmek için kullandık" şeklinde konuştu.

"Sizler gerek şehir içinde, gerekse şehirler arası seyahatlerimizde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi gayet iyi biliyorsunuz"

Yol yapmanın medeniyet olduğunu ve bu düsturla gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırma alanında, dünyada parmakla gösterilen bir taşıdıklarına işaret eden Erdoğan, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu, 6 bin 100 kilometreden 29 bin 373 üç kilometre, otoyol uzunluğumuzu bin 714 kilometreden, 3 bin 726 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 774 kilometreye, karayolu tünel sayımızı 83'den 495 adede çıkartarak ulaştırma alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek yatırımları milletimizle birlikte özellikle şoför esnafı kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Sizler gerek şehir içinde, gerekse şehirler arası seyahatlerimizde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi gayet iyi biliyorsunuz. İnşallah bundan sonra aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Meclisin açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri inşallah gidereceğiz"

Meclisin açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri gidereceklerini müjdesini veren Erdoğan, "Aynı düzenlemede şehir içinde faaliyet gösteren Halk otobüsü esnafımızın hak tahsis süreleriyle faaliyetlerine edebilme haklarını da korumaya alacağız. Ulaştırma ve Çevre Bakanlığımız gerekli mevzuat hazırlıklarını yaptı. Seçimlerden hemen sonra parlamentomuzun takdirine sunuyoruz" diye konuştu.

"Asfalt yol köprü yapmamakla övünenlere hak ettikleri cevabı 31 Mart'ta vereceğinize inanıyorum"

Asfalt yol köprü yapmamakla övünenlere hak ettikleri cevabı 31 Mart'ta vereceklerine inandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırma projelerini devam ettirmek yerine dökenleri siyaset arşivini tozlu raflarına havale edeceğinizden şüphe duymuyorum. Kendi şahsi reklamlarına verdikleri önemi şehirlerimizin trafik ve deprem sorunlarına sandığa gömmenizi bekliyorum. Biz büyükşehirde Turgut Altınok kardeşim ve ilçelerdeki adaylarımızla eser ve hizmet siyaseti yolunda emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tüm belediye başkanlarımızla el ele verecek ve başta İstanbul olmak üzere Ankara'mızı bir başkente yakışır şekilde hal almasını inşallah sağlayacağız. Rabbim yolunuzu açık kazancınızı her daim bereketli eylesin diyorum" ifadelerine yer verdi.

Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimi bitirmeden önce kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. Genel olarak özel sektörümüzün de böyle]yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyor ve bir buçuk günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum" dedi. - ANKARA