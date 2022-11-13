Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı hakkında ilk açıklama: 6 ölü, 53 yaralı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı hakkında ilk açıklama: 6 ölü, 53 yaralı

13.11.2022 18:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bombalı saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 53 kişinin yaralandığı bilgisini veren Erdoğan, "İlk incelemelerde kesin olarak 'Bu terördür' dersek belki yanlış olur ama ilk bize aktarılan bilgilere göre burada bir terör kokusu var, şuan itibariyle de bir kadının rol oynadığı görülüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16:20'de meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayı bir bombalı saldırı olarak niteleyen Erdoğan, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 63 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları şu şekilde:

"Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi hedefine ulaşamayacaktır.

"HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKLAR"

Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak. 6 can kaybı, 53 yaralı var. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar.

"TERÖR KOKUSU VAR"

İlk incelemelerde kesin olarak "Bu terördür" dersek belki yanlış olur ama ilk bize aktarılan bilgilere göre burada bir terör kokusu var, şuan itibariyle de bir kadının rol oynadığı görülüyor. İncelemeler devam ediyor, nihai kararı vereceğiz. "

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