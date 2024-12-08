Politika

'CUMHURBAŞKANI OLARAK MÜSAADE ETMEM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bu kez gençlerin video ile yöneltilen sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Şu anki muhalefet belediyelerinde bir sanatçıya 50- 60 milyon lira para ödendiğini bunu hepimiz biliyoruz. Bunun daha öncesinde Cumhurbaşkanımız da belediye başkanlığı yaptı. Hem de efsane bir belediye başkanlığı yaptı. Bir sanatçıya 50- 60 milyon verilmesi çok fazla değil mi sizce de? Ben bir genç olarak gülmek, eğlenmek, konserlere gitmek istiyorum. Ama bu miktarın da fazla olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da bu konu hakkında fikrini almak istiyorum sizlerden' sorusuna, "Gencin bu sorusu çok çok haklı. Şimdi böyle bir harcamayı şarkıya, türküye, şuna, buna falan filan vermek, hele hele bir taraftan ağlayacaksın, ekonomide şartlar şöyle zor diyeceksin, böyle zor diyeceksin ve böyle bir zamanda kalkıp bu tür harcamaları yapacaksın. Böyle bir şeyin içerisine ben Cumhurbaşkanı olarak ülkemde girmem, müsaade de etmem" cevabını verdi.

'BURS MİKTARINI OCAK AYI İTİBARIYLA 2 BİN LİRADAN 3 BİN LİRAYA YÜKSELTİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yönelen Erdoğan, "Osman, bu sene ne burs vereceğiz? Bugün uçakta gelirken rakamı aldın benden ne vereceğiz" sorusunu sordu. Bakan Bak ise '3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira" dedi. Erdoğan, "Nasıl 3 bin lira iyi mi? 2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun hala nerelerde yüzüyor" diye konuştu.

'AŞK KİŞİNİN SEVDİĞİNDE YOK OLMASIDIR'

İzmir Demokrasi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Azan Türkeli, 'İzmir bir öğrenci şehri olmasına rağmen böyle bir ders çalışabileceğimiz kütüphanemiz yok. 31 Mart'ta da birçok ilçe kaybedildi. Bazı ilçelerde AK Parti'den CHP'ye geçti. Şimdi biraz daha tedirginim, kaygılıyım. Çünkü CHP sizce bu hizmetleri yapabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü artık İzmir olarak, ülke genelinde öğrenciler olarak böyle hizmetleri bekliyoruz. Bunları da görünce kıskanmıyor değiliz' sorusuna Erdoğan, "Bana göre yapmaz ve yapamaz. Böyle bir derdi yok. Bu bir dert işidir, olduğu gibi. Aşk işidir, hani Veysel Garani'de olduğu gibi; aşk işidir. Aşkınız varsa ben aşkın tanımını şöyle yaptım, şöyle öğrendim, aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Ama bunlarda böyle bir şey yok, hiç. İstanbul'da belediye başkanı olduğum zaman İstanbul çöp, çukur, çamurdu. Ama biz İstanbul'u o 4,5 yıl içerisinde farklı bir hale getirdik. O Haliç adeta bir çamur deryasıydı. ve oradan 9,5 kilometreye Haliç'in çamurunu taşıdık ve 500 bin metrekare devasa bir park orada oluşturduk. O gün bugündür Haliç şu anda pırıl pırıl, koku diye bir şey yok. Öbür taraftan da Boğaz'dan tünel açarak Haliç'e o tünelle Boğaz'ın suyunu taşıdık. Dağı deldik, bunları bu şekilde yaptık. Ama ne yaparsan yap, oy verecek olan vatandaş. Senin o dağları delip de oraya suyu getirmeni şey yapmıyor. 110 kilometreden Istranca Dağları'ndan o İstanbul'un susuzluğunda İstanbul'a su getirdik. Su yoktu. Dedi ya aşk; aşk dağları bile deldirtir. Böyle" ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Mevlana Ahmet Habibullah Süzer, 'O kadar başarısı olan, onlarca hayat hikayesi olan bugünkü Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a bir şeyler söylemek isteseydi neyi söylerdi? Kısacası 20 yaşındaki halinize neyi söylemek isterdiniz' sorusuna da Erdoğan, "Şimdi Hayati Bey benimle aynı tezgahtan geçti, 'çok zor bir soru' diyor. 20 yaşındayken ben daha üniversiteye imam hatipten mezun olmuş ve üniversiteye adım atan bir öğrenciydim" dedi.

Erdoğan, bugün uçakta gelirken Bakan Bak ile 2 tane KYK yurdu satın almayı, 3'üncüsünün hazırlığını yapmayı konuştuklarını dile getirdi. Erdoğan, Bakan Bak'a Edirnekapı'daki alacakları yurdun kaç öğrenci aldığını sordu. Bakan Bak ise 2 blokta 2 bin olduğu yanıtını verdi. Erdoğan, ismini vermeden öbür büyük olanı işaret ederek Bakan Bak'a sordu. Bak ise 5 bin öğrenci alacaklarını cevabını verdi. Erdoğan, "Derdimiz var bizim, aşkımız var bizim" dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Şimdi Mevlana Ahmet Habibullah Süzer, bu ismin zaten bizi eritti daha başta. Sen ilhamı Mevlana'dan alıyorsun değil mi, maşallah. ve bu gidişle de inşallah o izi sürmek suretiyle mesneviyi ihmal etme, mesneviyi de okumak suretiyle şöyle ilhamda zenginleşir ve yola öyle devam edersin" ifadelerini kullandı.

Taha AYHAN/ ANKARA,