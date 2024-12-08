'CUMHURBAŞKANI OLARAK MÜSAADE ETMEM' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

'CUMHURBAŞKANI OLARAK MÜSAADE ETMEM'

\'CUMHURBAŞKANI OLARAK MÜSAADE ETMEM\'

'CUMHURBAŞKANI OLARAK MÜSAADE ETMEM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bu kez gençlerin video ile yöneltilen sorularını yanıtladı.

08.12.2024 23:17  Güncelleme: 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'CUMHURBAŞKANI OLARAK MÜSAADE ETMEM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bu kez gençlerin video ile yöneltilen sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Şu anki muhalefet belediyelerinde bir sanatçıya 50- 60 milyon lira para ödendiğini bunu hepimiz biliyoruz. Bunun daha öncesinde Cumhurbaşkanımız da belediye başkanlığı yaptı. Hem de efsane bir belediye başkanlığı yaptı. Bir sanatçıya 50- 60 milyon verilmesi çok fazla değil mi sizce de? Ben bir genç olarak gülmek, eğlenmek, konserlere gitmek istiyorum. Ama bu miktarın da fazla olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da bu konu hakkında fikrini almak istiyorum sizlerden' sorusuna, "Gencin bu sorusu çok çok haklı. Şimdi böyle bir harcamayı şarkıya, türküye, şuna, buna falan filan vermek, hele hele bir taraftan ağlayacaksın, ekonomide şartlar şöyle zor diyeceksin, böyle zor diyeceksin ve böyle bir zamanda kalkıp bu tür harcamaları yapacaksın. Böyle bir şeyin içerisine ben Cumhurbaşkanı olarak ülkemde girmem, müsaade de etmem" cevabını verdi.

'BURS MİKTARINI OCAK AYI İTİBARIYLA 2 BİN LİRADAN 3 BİN LİRAYA YÜKSELTİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yönelen Erdoğan, "Osman, bu sene ne burs vereceğiz? Bugün uçakta gelirken rakamı aldın benden ne vereceğiz" sorusunu sordu. Bakan Bak ise '3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira" dedi. Erdoğan, "Nasıl 3 bin lira iyi mi? 2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun hala nerelerde yüzüyor" diye konuştu.

'AŞK KİŞİNİN SEVDİĞİNDE YOK OLMASIDIR'

İzmir Demokrasi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Azan Türkeli, 'İzmir bir öğrenci şehri olmasına rağmen böyle bir ders çalışabileceğimiz kütüphanemiz yok. 31 Mart'ta da birçok ilçe kaybedildi. Bazı ilçelerde AK Parti'den CHP'ye geçti. Şimdi biraz daha tedirginim, kaygılıyım. Çünkü CHP sizce bu hizmetleri yapabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü artık İzmir olarak, ülke genelinde öğrenciler olarak böyle hizmetleri bekliyoruz. Bunları da görünce kıskanmıyor değiliz' sorusuna Erdoğan, "Bana göre yapmaz ve yapamaz. Böyle bir derdi yok. Bu bir dert işidir, olduğu gibi. Aşk işidir, hani Veysel Garani'de olduğu gibi; aşk işidir. Aşkınız varsa ben aşkın tanımını şöyle yaptım, şöyle öğrendim, aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Ama bunlarda böyle bir şey yok, hiç. İstanbul'da belediye başkanı olduğum zaman İstanbul çöp, çukur, çamurdu. Ama biz İstanbul'u o 4,5 yıl içerisinde farklı bir hale getirdik. O Haliç adeta bir çamur deryasıydı. ve oradan 9,5 kilometreye Haliç'in çamurunu taşıdık ve 500 bin metrekare devasa bir park orada oluşturduk. O gün bugündür Haliç şu anda pırıl pırıl, koku diye bir şey yok. Öbür taraftan da Boğaz'dan tünel açarak Haliç'e o tünelle Boğaz'ın suyunu taşıdık. Dağı deldik, bunları bu şekilde yaptık. Ama ne yaparsan yap, oy verecek olan vatandaş. Senin o dağları delip de oraya suyu getirmeni şey yapmıyor. 110 kilometreden Istranca Dağları'ndan o İstanbul'un susuzluğunda İstanbul'a su getirdik. Su yoktu. Dedi ya aşk; aşk dağları bile deldirtir. Böyle" ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Mevlana Ahmet Habibullah Süzer, 'O kadar başarısı olan, onlarca hayat hikayesi olan bugünkü Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a bir şeyler söylemek isteseydi neyi söylerdi? Kısacası 20 yaşındaki halinize neyi söylemek isterdiniz' sorusuna da Erdoğan, "Şimdi Hayati Bey benimle aynı tezgahtan geçti, 'çok zor bir soru' diyor. 20 yaşındayken ben daha üniversiteye imam hatipten mezun olmuş ve üniversiteye adım atan bir öğrenciydim" dedi.

Erdoğan, bugün uçakta gelirken Bakan Bak ile 2 tane KYK yurdu satın almayı, 3'üncüsünün hazırlığını yapmayı konuştuklarını dile getirdi. Erdoğan, Bakan Bak'a Edirnekapı'daki alacakları yurdun kaç öğrenci aldığını sordu. Bakan Bak ise 2 blokta 2 bin olduğu yanıtını verdi. Erdoğan, ismini vermeden öbür büyük olanı işaret ederek Bakan Bak'a sordu. Bak ise 5 bin öğrenci alacaklarını cevabını verdi. Erdoğan, "Derdimiz var bizim, aşkımız var bizim" dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Şimdi Mevlana Ahmet Habibullah Süzer, bu ismin zaten bizi eritti daha başta. Sen ilhamı Mevlana'dan alıyorsun değil mi, maşallah. ve bu gidişle de inşallah o izi sürmek suretiyle mesneviyi ihmal etme, mesneviyi de okumak suretiyle şöyle ilhamda zenginleşir ve yola öyle devam edersin" ifadelerini kullandı.

Taha AYHAN/ ANKARA,

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika 'CUMHURBAŞKANI OLARAK MÜSAADE ETMEM' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
22:38 Suriye’den yürek sızlatan bir görüntü daha Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
11:40 Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti
11:25 Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:39 Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi
10:38 İstanbul’da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
10:16 Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti
10:03 Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam’daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi
09:36 Esad’ı kaçıran uçak düştü mü Bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Bir anda radardan kayboldu
09:13 Ali Babacan’dan 6’lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 00:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: 'CUMHURBAŞKANI OLARAK MÜSAADE ETMEM' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.