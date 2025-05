Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'de hiç kimse hukukun üstünde değildir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. İster atanmış ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Sayıştay'ın 163'üncü Kuruluş Yıldönümü' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Millete hizmetin en önemli şartları adalet, emniyet ve güvenliğin tüm ülke sathında sağlanmasıdır. Bu hizmetlerin sunulması kadar kaynakların etkin ve verimli kullanılması da aynı derecede önemlidir. Kamu hizmetlerinin bir hakkın icra edilmesinde iki kritik kavram; mali yönetim ve denetim hayati rol oynamaktadır. Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir var oluş tehdidi oluşturur. Bu tehditlerin bertaraf edilmesi hem denetim hem de yargı boyutlarıyla güçlü bir kamu mali sisteminin hayata geçirilmesiyle mümkündür. Sayıştay Başkanlığımız işte bu denli mühim bir vazifeyi tam 163 yıldır alnının akıyla yerine getirmektedir" dedi.

'KAMU MALININ TASARRUFU İNCE BİR MESELEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı yetkisiyle mücehhez olan Sayıştay'ın, devletin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekte şeffaf, hesap verebilir ve güven duyulan bir kamu yönetiminin tesisine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekerek, "Devlet hazinesinin müdafaa edilmesi bu yönüyle milletimiz adına Sayıştay'ın uhdesindedir. Beytülmalde tüyü bitmemiş yetimin, her bir kardeşimizin, 86 milyon vatandaşımızın tamamının hakkı ve payı vardır. Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eş değerdedir. Bilhassa kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Kamu malının tasarrufu işte bu kadar hassas bu kadar ihtimam gerektiren ince bir meseledir. Amir ya da memur fark etmeksizin harcama yetkisine sahip her bir kamu çalışanı titizlikle hareket etmelidir. Görevi, ünvanı, konumu ne olursa olsun kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz, usulsüz ya da savurgan bir şekilde kullanılması Beytülmal'in istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez. Gerek merkezi idarede gerekse yerel yönetimlerde kaynakların ekonomik, verimli, amacına uygun ve etkin kullanılması kamu kaynaklarından azami faydanın üretilmesi temel önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı, milletimizin hiçbir ferdinin hakkını yedirmeyeceğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Sayıştay mensuplarımızdan da görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde bu önemli vazifeyi itinayla yerine getirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

'ÇİĞ SÜT İÇMEYENİN KARNI AĞRIMAZ'

Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. İster atanmış ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. İş, eylem ve harcamalarda şayet bir hukuksuzluk, usulsüzlük varsa bunun da hesabının önce yargıya sonra millete verilmesi gerekir. Şurası bir gerçek ki çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz. Her ne kadar kimileri rahatsız olsa da son dönemde yürütülen tahkikatları bu bakımdan gayet olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz, milletimiz ve şüphesiz demokrasimiz olacaktır. Anayasamızın sunduğu imkanlar, yetkiler ve yükümlülükler çerçevesinde biz de bu yönde atılan her türlü müspet adımı desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'SAYIŞTAYI'N DENETİM ALANINI GENİŞLETTİK'

Erdoğan, vatandaşların huzur ve refahını artırmaya odaklanmış bir kamu yönetiminin, güçlü Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Özellikle kamu mali yönetim sistemimizin verimli bir şekilde çalışması Sayıştayımızın denetim faaliyetleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu anlayışla, son 23 yılda yaptığımız düzenlemelerle Sayıştay'ın yetki ve denetim alanını daha da genişlettik. 2010 yılında çıkardığımız 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediye şirketleri de dahil kamu kaynağı kullanan tüm kurumları Sayıştay'ın denetim kapsamına aldık. Bu kanun aynı zamanda hem kamu harcamaları hem de devlet mallarının denetlenmesi ve kayıt altına alınmasında en önemli reformlardan biri oldu. Sayıştay Başkanlığı'mız, yapay zeka da dahil olmak üzere denetim süreçlerinin, dijital dönüşümü noktasında önemli bir çaba sarf ediyor. İş ve işlemlerin daha hızlı ve etkili yapılmasını sağlayacak Yapay Zeka Destekli Denetim Programı'nın test aşamasına gelmiş olması takdire şayandır. Aynı şekilde Sayıştay Başkanlığımızın Balkanlar'dan Türk dünyasına, Avrupa ve Afrika'dan Asya'nın en uzak noktalarına, farklı ülkelerdeki yüksek denetim kurumlarına sunduğu katkıları çok değerli buluyorum. Bilgi ve tecrübe paylaşımını artıran, kurumsal kapasiteyi karşılıklı olarak yükselten bu iş birliklerini memnuniyetle takip ediyorum" ifadelerini kullandı.