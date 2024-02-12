Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı\'yı kabul etti

Politika

CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti.

ERDOĞAN, GEZERAVCI'YA SAAT HEDİYE ETTİ

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

"TURİSTİK GEZİYE ÇIKTI" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Öte yandan; yurda adımını atar atmaz gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Alper Gezeravcı, "İyi ya da kötü herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Bu değerlendirmeyi yaparken objektif kriterlerle tecrübe birikimine sahip olmak önemli. Bizim katılımcı diğer 3 ülkenin de farklı süreçlerin içinde dar takvim içinde hazırlık süreçlerine başladık. Regülasyonlar gereğince standartların karşılanması, eğitimler için rutinde uygulanan zaman diliminin çok altındaydı. Yaptığımızın uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim" dedi.