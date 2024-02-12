Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti.

12.02.2024 14:28  Güncelleme: 15:55
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Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti.

ERDOĞAN, GEZERAVCI'YA SAAT HEDİYE ETTİ

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti

"TURİSTİK GEZİYE ÇIKTI" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Öte yandan; yurda adımını atar atmaz gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Alper Gezeravcı, "İyi ya da kötü herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Bu değerlendirmeyi yaparken objektif kriterlerle tecrübe birikimine sahip olmak önemli. Bizim katılımcı diğer 3 ülkenin de farklı süreçlerin içinde dar takvim içinde hazırlık süreçlerine başladık. Regülasyonlar gereğince standartların karşılanması, eğitimler için rutinde uygulanan zaman diliminin çok altındaydı. Yaptığımızın uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı\'yı kabul etti
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Azat Deniz: Boş muhabbet 65 55 Yanıtla
  • yörük Beyi: Uzaya ilk giden TÜRKÜN yörük olması ayrıca bana büyük bir gurur kaynağıdır NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 40 25 Yanıtla
  • Necati Kaya: Bu bitti. Başka bir direklerarası orta oyunu tiyatro eseri gelsin. Mesela olmak veya olmamak Şekspir meddahı başrolde yine. 31 29 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Uzun adamın yanında kısa kalmış 26 27 Yanıtla
  • enver balkan: Devlet başına çok anlamlı bir hediye. 20 22 Yanıtla
  • Uğur RİZE: Bezdik be kardesim aylardır uzay uzay ya 17 23 Yanıtla
  • Serkan Basar: :) 24 9 Yanıtla
  • Cihana Alp: Arkadaş acaba dün neredeydim bugün neredeyim diye içinden geçirmiş midir 16 3 Yanıtla
  • Erdem Avcıkaya: Uzayı yeniden keşfeden adam. 3 7 Yanıtla
  • Memet Öztürk: kesin uzayda dunya lideri olduk dunyada multeci lideriyiz ordada dunya lideri olduk 2 4 Yanıtla
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Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti - Son Dakika


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