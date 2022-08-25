Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

25.08.2022 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Selçuklu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
15:04 Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:33 İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 16:39:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement