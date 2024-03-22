Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Çankırı mitinginde konuştu: (2)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özgür Efendi'ye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum, Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır. İktidara giden yolu vesayetçilerde arama devri sona ermiştir. Her kim milletin iradesine kastederse karşısında bizi bulur." dedi.

Erdoğan, partisi tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin insansız hava araçlarının başarılarını artık cümle alemin bildiğini belirten Erdoğan, "Dünyanın 50'ye yakın ülkesinde TB2'ler, Akıncılar, ANKA'lar, AKSUNGUR'lar kullanılıyor. SİHA'lar terörle mücadelemizde de bize kritik kabiliyetler kazandırıyor." diye konuştu.

Bölücü terör örgütü mensupları için artık hiçbir yerin güvenli olmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, hiç ummadıkları bir anda etkisiz hale getiriyoruz. Devletimize kastetmenin, vatan evlatlarına saldırmanın bedelini hem de çok ağır bir şekilde bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz. Donanmamızın amiral gemisi Anadolu'nun ardından daha büyük bir uçak gemisi yapmak için şu anda hazırlıklara başladık. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar inşallah durmayacağız, yolumuzdan geri dönmeyeceğiz."

Erdoğan, Çankırı ile tüm Türkiye için canla başla çalışırken CHP'nin başını çektiği muhalefetin durumunun ise gerçekten içler acısı olduğunu ifade ederek, "Ne millete hizmet etmek niyetindeler ne de bu yönde bir çabaları var. 'Vizyon, proje, ufuk, eser, icraat' desen zaten hak getire." değerlendirmesinde bulundu.

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü anımsatan Erdoğan, kendilerinin hizmet ve eser bıraktığını söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefetin bavullarla, valizlerle, çantalarla taşınan balya balya paralar dışında elle tutulur hiçbir işleri yok. Dolarlar çantalarda, bavullarda. Avrolar çantalarda, bavullarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz? 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta benim milletim sizi sandıklara gömecek. Bir büroda 5-6 kişi toplanıp nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan şaibeli paralarla saatlerce kule yapıyorlar. 'Açıkla' deyince de bu sefer panikle sağa sola saldırıyorlar.

Hatırlarsanız bunlar son seçim yenilgisinin ardından 'değişim' diye bir şey başlatmışlardı. Güya kendilerini yenileyecek, faşist zihniyetlerini değiştirecek, milletle artık kavga etmeyeceklerdi. Sonuç tam fiyasko oldu. Genel başkanlık koltuğunda oturan kişi değişti. Ama CHP'nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre miskal dönüşüm olmadı. CHP'nin yeni genel başkanı tıpkı selefi gibi darbe sever çıktı. Öyle ki televizyonda gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Neymiş? Belli yaşın altındakiler milli iradeye kastederse bu Türkiye için iyiymiş, doğruymuş, faydalıymış. Kafaya bak ya. Bunların eski genel başkanının 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin açtığı yoldan gittiği, tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gittiği akşamı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi işte bay bay Kemal'e Ankara'da bir daire tuttular, artık orada istirahat ediyor."

Erdoğan, sözünün nereye gittiğini bilen, aklı başında, demokrasiyi özümsemiş genel başkanların böyle şeyler söylemeyeceğini, darbelerin bu ülkeye ödettiği faturalara vakıf siyasetçilerin böyle cümleler kuramayacağını belirtti.

"Başka yollara tevessül edenlerin akıbeti hüsran olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet partisi yöneticisine rastlayamazsınız. Ancak Türkiye'de özgürlükler ve demokrasi konusunda mangalda kül bırakmayanlar sandıktan umutlarını her kestiklerinde bu tür hezeyanlara sarılıyorlar. Buradan milli iradenin kalesi Çankırı'dan Özgür Efendi'ye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır. İktidara giden yolu vesayetçilerde arama devri sona ermiştir. Her kim milletin iradesine kastederse karşısında bizi bulur. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle 85 milyonu bulur. Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil, sandıktır, sandık. Sandık dışında başka yollara tevessül edenlerin akıbeti hüsran olacaktır. Özgür Efendi'nin darbelerde acı çekenler, işkence görenler, hayatları kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır. Kendisi hiç vakit kaybetmeden çıkıp milletimizden, Meclisimizden ve istismar ettiği gençlerimizden özür dilemelidir. Milletimiz ve uğruna bedeller ödediğimiz demokrasimiz adına biz bunun takipçisi olacağız."

Erdoğan, vatandaşın 31 Mart'ta "bu darbe sever zihniyete" hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inandığını ifade ederek, özellikle Çankırı'dan çok güçlü tepki beklediğini dile getirdi.

Cumhuriyet'in ilk asrını yeni geride bırakmışken halen millete ve milli iradeye düşman zihniyetle karşılaşmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bunları kendi ihtiraslarıyla baş başa bırakıp biz işimize bakıyor. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

21 yılda 55 milyar lira yatırım

Milletin hayır duasını almaktan daha büyük bir bahtiyarlık olmadığına işaret eden Erdoğan, "Bu anlayışla Çankırı'ya son 21 yılda güncel rakamlarla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz, 55 milyar lira yatırım yaptık." dedi.

Çankırı'ya eğitimde, 777 yeni derslik kazandırdıklarını ve Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni kurduklarını belirten Erdoğan, gençlik ve sporda 5 bin 633 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını ve toplam 32 spor tesisi inşa ettiklerini anlattı.

Çankırılı ihtiyaç sahiplerine toplam 1 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını da dile getiren Erdoğan, "Sağlıkta şehrimize toplamda 480 yataklı 10 hastane dahil, 26 sağlık tesisi kazandırdık. Toplam 400 yataklı Çankırı Merkez Devlet Hastanemizin inşasına devam ediyoruz. Çankırı'da ihale, proje ve arsa tedariki olan 4 sağlık tesisimiz daha var." diye konuştu.

TOKİ vasıtasıyla 4 bin 632 konutu tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettiklerini ve bin 584 konutun yapımının sürdüğünü anlatan Erdoğan, "Şimdi yeni bir adım atıyoruz, nedir bu? İnşallah TOKİ ile Millet Bahçeleri, konutlar. Bunları yapıyoruz ve belediye başkanımızla da inşallah fabrikalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iktidara geldiklerinde il sınırları içerisinde atık su arıtma tesisi olmadığını, bugün 9 tesisle Çankırı'ya hizmet verdiklerini söyledi.

Kentte 8 millet bahçesi projesi olduğunu belirten Erdoğan, Orta ve Eldivan millet bahçelerinin yapımının sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "Merkezde Karatekin, Kızılırmak, Şabanözü'nde Yenimahalle, Yaylakent'te Cumhuriyet, Çerkeş'te Dere ve Ilgaz'da Gölpark millet bahçelerimizin de projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma alanında yaptıkları yatırımları da anlatan Erdoğan, 18 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 246 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Erdoğan, Çankırı-Çevre Yolu'nun da dahil olduğu Çankırı-Ankara hududu yolu, Ankara hududu-Şabanözü yolu, Orta-Şabanözü yolu ve Kurşunlu-Korgun yolunun yapımına devam ettiklerini aktardı.

Kastamonu-Çankırı yolundaki çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, 2 tek köprü, 1 çift köprü, 3 köprülü kavşak ve 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni tamamladıklarını bildirdi.

Çankırı VADEMSAŞ Makas ve Makas Sistemleri Fabrikası ile yüksek hızlı trenlerin makaslarının üretildiğini belirten Erdoğan, "Fabrikanın yılda 810 adet konvansiyonel ve hızlı tren makası üretme kapasitesi mevcut. Irmak-Karabük-Zonguldak hattı sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesislerini yaparak, modernize ettik. Bu hattı elektrikli hale getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çankırı'nın içme suyu meselesini biz çözdük"

Erdoğan, Çankırı'ya 12 baraj, 7 içme suyu tesisi 19 sulama tesisi, 4 gölet, 38 taşkın koruma yer altı depolama tesisi ve 2 hidroelektrik tesisi inşa ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çankırı'nın içme suyu meselesini biz çözdük. Yapraklı Sarıkaya Göleti'ni ihalesini Aralık 2023'te yaptık, inşaat çalışmalarına yakında başlıyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz projelerle 293 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak, çiftçilerimize yıllık 2,2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Toplam 1 milyar 250 milyon lira yatırım tutarı olan Kızlaryolu Barajı gövde inşaatı bitti, yeniden yerleşim süreci devam ediyor. İnşallah bu süreci süratle sonuçlandırıp, 3 ilimizin 143 bin dekar bereketli topraklarını suyla kavuşturacağız. 7 bin 280 hektar alanı suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı sulamasının yapımına devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırılı çiftçilere 18 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği ve yatırım yaptıklarını da vurguladı.

İstihdamı desteklemek için Çankırılı işverenlere 1,2 milyar lirayı aşan prim teşviki verdiklerini de hatırlatan Erdoğan, "Şabanözü, Çerkeş, Yakınkent, Kurşunlu Çavundur ve Orta'ya Organize Sanayi Bölgesi kurduk. Yani Çankırı'ya 5 Organize Sanayi Bölgesi, bir Araştırma Geliştirme Merkezi, bir Teknopark kurduk." ifadelerini kullandı.

Enerjide Çankırı'ya Atkaracalar, Çardaklı, Çerkeş, Dodurga, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Sacak, Şabanözü ve Yaylakent'e doğal gaz arzını sağladıklarını belirten Erdoğan, alandakilerle "Yaparsa AK Parti yapar" sözlerini tekrarladı.

Alana kurulan ekrandan yatırımların izletilmesinin ardından Erdoğan, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini söyledi. Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra bunlara, yerel yönetimlerle işbirliği halinde çok daha fazlasını Cumhurbaşkanı kardeşiniz, ekibiyle ilave edecektir. İl ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyoruz değil mi?" ifadelerini kullandı.

Notlar

Mitingin sonunda Erdoğan, AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırıp, vatandaşları selamladı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

(Bitti)