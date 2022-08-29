Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İnşallah öyle bir zaman gelecek ki, çok uzun değil bu çok kısa, bugün bize şartlar koymaya çalışanlar kendileri sıraya girecekler; 'Bu teknolojileri nasıl yaptınız' diye. Şu anda İHA'larda SİHA'larda sıraya girmiş durumdalar mı? Yapabildiğimizi gösterdik mi? Daha iyisini yapar mıyız? Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, milletiyle birlikte yapar." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde Afyonkarahisar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kütahya'da da 30 Ağustos kutlamalarına katıldıklarına değinen Oktay, "Cumhurbaşkanımız bir şey ilan etti. Aynen şöyle söyledi, 'Bu asrı, içinde bulunduğumuz asrı Türkiye asrı yapmaya, Türkiye yüzyılı yapmaya kararlıyız'. Bunu Afyonkarahisar ile birlikte yapacağız, Kütahya ile, Van ile, Edirne ile, Samsun'la, Adana'yla, İstanbul'la, Ankara'yla birlikte yapacağız. Biz sadece konuşmayız. Bir bir şeyi söyledik mi, yaparız. AK Parti söyledi mi, yapar. Cumhur ittifakı söyledi mi, yapar. Sonuna kadar da gider." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye için dimdik ayakta olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıl önce nasıl yaptıysak, imkansızlıklar içerisinden nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurduysak, nasıl ki Malazgirt'in kapılarını 951 yıl önce açmışsak bugün de dimdik buradayız. Nasıl yapacağımızı da aslında biliyoruz. Sağlıkta nasıl yaptığımızı gördük mü? Kovid döneminde bütün dünya, hem de kendisine 'Süper güç' diyenlerin sadece bir maskeyi bulamadıkları biz dimdik, şehir hastanelerimizle, 81 ilimizdeki hastanelerimizle, doktorlarımızla, sağlık çalışanlarımızla dimdik ayakta kaldık mı? Türkiye yapar dediler mi? Ama yetmez, daha iyisini yapacağız. Peki sanayide 100 yıl önce elde ettiğimiz o zaferi 100 yıl sonra kalkınan bir Türkiye ile taçlandıracağız dedik mi? 'Bağımsızlık mücadelemiz bitmedi' dedik. 'Afyonkarahisar'da yanan ateş sönmedi' dedik. Bağımsızlık mücadelesi hiç sönmeyecek. Biz gönlümüzdeki Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar da bitmeyecek."

"2023'te tek bir terörist kalmayacak şekilde de terörle mücadele ettik"

Güçlü Türkiye için yola devam edeceklerinin ve terörle mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Oktay, Türkiye'yi terörle dize getireceklerini düşünenlerin amacına ulaşamadığını, 2023'te tek bir terörist kalmayacak şekilde de terörle mücadele ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözleri yerine getirdiğini aktaran Oktay, "Peki önceden nasıl yaptırmıyorlardı? Şu silahı alırsın ama şurada kullanamazsın. Niye? O Benim teröristim. Şu tankı sana veririm ama şurada kullanamazsın. Niye? O benim senin üzerine saldığım bilmem ne ülkesi. Şu bilmem neyi veririm ama şurada kullanamazsın. Peki şimdi buna ihtiyacı olan bir Türkiye var mı? Savunma sanayisiyle dimdik ayakta mı? Bize F-35'leri vermemişler, F-16'larla ilgili de güya şartlar koyuyorlarmış. Umurumuzda mı? Eğer ne yaptığımızı görmek istiyorlarsa Samsun'a gitsinler. TeknoFest'te Kızıl Elma'nın nasıl ayağa kalktığını görsünler. Siz de şahit olacaksınız. Bizim insansız savaş uçağımızın 2023'te inşallah göklerde olduğuna hep birlikte şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Oktay, insanlı savaş uçağı yapımını da sürdürdüklerini belirterek, "İnşallah öyle bir zaman gelecek ki, çok uzun değil bu çok kısa, bugün bize şartlar koymaya çalışanlar kendileri sıraya girecekler; 'Bu teknolojileri nasıl yaptınız' diye. Şu anda İHA'larda SİHA'larda sıraya girmiş durumdalar mı? Yapabildiğimizi gösterdik mi? Daha iyisini yapar mıyız? Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, milletiyle birlikte yapar." dedi.

"Teknolojinin her alanında çok daha iyisini yapacağız"

Sanayide kalkınan Türkiye'yi oluşturmaya devam ettiklerine dikkati çeken Oktay, "TOGG elektrikli aracımız gün sayıyor. Sadece birkaç ay sonra elektrikli aracımız da inşallah yollarda olacak. Kendi otomobilimizi yapacağımızı size Cumhurbaşkanımız ilan etmiş miydi? 'Babayiğit lazım' dediğinde, Cumhurbaşkanımız çıktığında babayiğitler arkasından geldi mi? Elhamdülillah işte otomobil de geliyor ve daha da iyisini yapacağız. Teknolojinin her alanında çok daha iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

İki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki seçmen listeleri ve veri madenciliğiyle ilgili konuşmasını izlediğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulunun verilerinin elinde olduğuyla alakalı. 'Siz nereden aldınız bunu' deyince gevelemeye başladılar. İki gün önce bir televizyon kanalında konuşuyor. Özrü kabahatinden büyük olur derler ya, Kılıçdaroğlu şöyle söylüyor; 'Bize bu verileri nereden aldığımızı soruyorlar'. Bir kavram kullanıyor, kendisi çok iyi biliyor ya 'Veri madenciliği diye bir şey var ama bunlar bilmez. Bu Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi bunu bilmez. Belki de ilk defa benden duyuyorlardır' diyor. Bak, bak, bak. Yani gören de ilk defa böyle bir şey oluyor zannedecek. Kendisinden ilk defa duyduğumuzu zannettiği şey ne zamandır ortada biliyor musunuz? En az 70 yıldır. Teknolojiden anladığı bu, bilişimden anladığı, gelecekten, yenilikten, inovasyondan anladığı bu. Yani 70 yıl öncesinden geliyor sonra da 'Bunlar yeni duyuyordur' diyor. Güler misin, ağlar mısın? Bunlar Türkiye'yi de eğer böyle yöneteceklerse vah halimize."