Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanlığı\'nda konuştu Açıklaması

Politika

12.08.2025 14:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir. Teröre doğrudan veya dolaylı olarak harcanan kaynaklar, bu ülkenin teknolojisine, altyapısına, insan kaynağına harcandığında çok daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuştu.

"Hep Birlikte Güçlü Türkiye" diyerek 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nı gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, AK Parti'nin yaşayan, dinamizm ve hareketliliğini araziye yansıtan bir siyasi parti olarak, milletin beklentilerine en hızlı şekilde cevap veren, sorunları yerinde tespit edip çözüme kavuşturan bir anlayışla yoluna devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, AK Parti'nin rotasını milletin çizdiğini, millete kendini anlatmak ve onların taleplerini, beklentilerini sahada görmek için bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesindeki ilk ziyaretini Konya'ya gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede kapsamlı bir kalkınma hamlesini yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, "Türkiye savunma, güvenlik ve dış politika başta olmak üzere pek çok alanda son yüzyılın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm kurumları tam bir uyum içerisinde, milletimize hizmet görevini en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde. Hükümet olarak gündemimizi tüm boyutlarıyla takip ediyor, güçlü bir irade ve kararlılıkla ülkemizi hedeflerine doğru emin adımlarla ilerletiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, dünyada ekonomik ve siyasi anlamda belirsizliklerin son derece yükseldiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, "Bölgemizde jeopolitik risklerin arttığı, çatışmaların yükseldiği bir dönemdeyiz. Afetler, özellikle depremler nedeniyle oluşan yaralarımızı sardığımız bir dönemdeyiz. Bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi, sosyal politikalarıyla güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek için gayret gösterirken ülkemizin huzurunu zedeleyen, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan art niyetli çevrelere istismar zemini oluşturan her meseleyle de kararlılıkla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu, milletimizin ortak hedefidir"

Emperyal birtakım güçlerin Orta Doğu'da, bölgede neler yapmaya çalıştığını artık herkesin çok daha açık bir şekilde gördüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

" Gazze, Filistin başta olmak üzere yaşananları hep birlikte görüyoruz. Suriye'den Irak'a, Kafkaslar'dan Kuzey Afrika'ya birçok bölgede istikrarsızlık oluşturmaya çalışanları, bizleri bölüp parçalamaya çalışanları hep birlikte görüyoruz. Bu tuzaklara düşmememiz ve bu yapılan tuzakları, oynanan oyunları boşa çıkarmamız için birlik ve beraberliğimizi çok daha yüksek bir düzeye çıkarmamız, iç cephemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonu bu anlamda hayati bir önem taşıyor. Sadece Türkiye'nin, milletimizin huzuru için değil tüm bölgemizin huzuru için çok çok kıymetli bir inisiyatif. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye, bu konuda gayret eden tüm kesimlere şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonu, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonu, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu sadece Cumhur İttifakı'nın değil milletimizin ortak hedefidir. 86 milyon vatandaşımızın ortak özlemi, beklentisi ve hayalidir. Bugün bu büyük idealin adım adım gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Allah'ın izniyle yürüdüğümüz bu istikamet bizleri demokrasisiyle, ekonomisiyle çok daha güçlü bir Türkiye'ye taşıyacak. Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir. Teröre doğrudan veya dolaylı olarak harcanan kaynaklar, bu ülkenin teknolojisine, altyapısına, insan kaynağına harcandığında çok daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yolun sonunda refah var, huzur var ve kardeşlik var. Hazreti Mevlana'nın 'dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol' hikmetli sözünün rehberliğinde Konya'nın manevi ikliminden aldığımız ilhamla, milletimizin her ferdine aynı samimiyet ve muhabbetle yaklaşarak Türkiye Yüzyılı'nı fiiliyata dökeceğiz."

Yılmaz, bu çerçevede AK Parti teşkilatlarının da büyük bir gayret ve güçlü bir katkıyla bu sürece destek olacağına yürekten inandığını dile getirerek, il başkanından kadın ve gençlik kollarına, her kademede emek veren tüm partililere teşekkür etti.

Programda, AK Parti Konya Milletvekilleri Meryem Göka, Selman Özboyacı, Orhan Erdem, Mehmet Baykan, Abdullah Ağralı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Ziya Altunyaldız, Hasan Ekici, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin Yahşi ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yer aldı.

Kaynak: AA

