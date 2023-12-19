Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan\'da Türk İşadamlarıyla bir araya geldi

Azerbaycan'da Azerbaycanlı ve Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni güncellenmiş politikalarımız ile birlikte aylık bazda enflasyonun bir ivme kaybettiğini görüyoruz. Yıllık bazda belirgin düşüşü ise 2024 ortalarında görmüş olacağız. 2026'da ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Yılmaz, havalimanındaki karşılamanın ardından Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu Azerbaycan'ın desteğiyle 150'den fazla Azerbaycanlı ve Türk iş adamının katılımıyla gerçekleştirilen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

"Azerbaycan'la Türkiye'nin geliştirdiği ikili ilişki Kafkasya için refah demektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz programda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirterek, "Azerbaycan-Türkiye ilişkisi çok farklı bir ilişki, çok anlamlı, derinlikli bir ilişki. Bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi üst düzey ziyaretlerin sıklığı. Son bir ayda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev üç defa bir araya geldiler. Siyasi ilişkilerimiz örnek teşkil edecek nitelikte, tüm diğer ülkelere örnek olacak nitelikte. Çok başarılı, çok güçlü bir ilişki. Siyaseten mükemmel diyebileceğimiz ilişkilere sahibiz. Ama biz istiyoruz ki tek millet, iki devlet şiarıyla gelişen bu ilişkilerimiz ticari sahada, ekonomik sahada da güçlü bir şekilde ortaya çıksın, yansısın. Bunu arzu ediyoruz. Bu konuda da sizlerle birlikte başaracağımıza, daha ileri noktalara gideceğimize de yürekten inanıyorum. Dostluk üzerine kurulan işbirliklerinin diğer kardeş ülkeleri de içine alacak şekilde çok taraflı hale gelmesi, bölgede de refaha katkı sağlaması için elbirliğiyle çalışıyoruz. Azerbaycan'la Türkiye'nin geliştirdiği bu ilişki, ikili ilişki aynı zamanda tüm Kafkasya için refah demektir, kalkınma demektir, daha güzel bir gelecek demektir" dedi.

"Zor şartlar aynı zamanda fırsatlar ortaya çıkarır"

Dünya ekonomisinin son dönemde iyi durumda olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Sizler bunu yaşayarak görüyorsunuz. Küresel ekonomi hala eski durumuna gelmiş değil. Bu yıl beklenen büyüme dünyada yüzde 3 ve 3'ün altında. Uluslararası kurumların beklentileri dünyada ticaret hacmi daralmış durumda. Jeopolitik bir takım olumsuz gelişmeler, küresel salgın sonrası etkilerin halen devam ediyor oluşu, birçok problemle dünya ekonomisi karşı karşıya. Ama biz bunu biliyoruz ki zor şartlar aynı zamanda fırsatlar ortaya çıkarır. Bir taraftan bu zor şartların ortaya koyduğu tehditleri göreceğiz, bir taraftan da fırsatları görüp hep birlikte değerlendirme gayreti içinde olacağız. Sizlerle birlikte bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev birlikte biliyorsunuz bir hedef koydular bizler için 15 milyar dolar ticaret hacmi. Her geçen yıl bu hedefe yaklaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu hedefi de hep birlikte başaracağız" dedi.

"Azerbaycan şirketlerinin, iş adamlarının Türkiye'ye yaptığı yatırımlar ise 19,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda"

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini arıtmak için 2021 yılından bu yana yürürlükte olan Tercihli Ticaret Anlaşması'na (TTA) değinen Yılmaz, "Bu anlaşma ticari ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından önemli. TTA'nın yani Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi, daha fazla ürünü kapsaması yönünde de bir anlaşma protokolü imzalamış durumdayız, mutabakata varmış durumdayız. TTA'nın ek protokolünün ülkemizde devam eden iç onay sürecinin de en kısa sürede tamamlanacağını ifade etmek isterim. Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı, iş adamlarımızın yaptığı doğrudan yatırımlar 12 milyar dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Azerbaycan şirketlerinin, iş adamlarının Türkiye'ye yaptığı yatırımlar ise 19,5 milyar dolar gibi bir seviyeye ulaşmış durumda. Bunun da daha çok artmasını ve gelişmesini ümit ediyoruz" dedi.

"Karabağ'ın çok daha güçlü, gelişmiş bir bölge olması için işbirliğimizi en üst düzeyde devam ettireceğiz"

Azerbaycan'da son yıllarda yaşanan en önemli gelişmenin Karabağ'ın işgalden kurtarılması olduğunu belirten Yılmaz, "Buna liderlik yapan Saygıdeğer Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün Karabağ'ın her bir köşesinde üç renkli Azerbaycan bayrağının dalgalanıyor olması hepimize gurur veriyor. Hepimiz iftihar ediyoruz. Bu büyük zafere emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Bu vesileyle bu zafer elde ederken şehit olmuş olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Şimdi işgalden kurtarılmış bu toprakların imar ve ihya edilmesi zamanı. Karabağ'ın çok daha güçlü, gelişmiş bir bölge olması için yine işbirliğimizi en üst düzeyde devam ettireceğiz. Turizmden tarıma, madenciliğe, başka alanlara varıncaya kadar bu bölgede altyapı, üstyapı yatırımları, bütün bu konularda da yine işbirliğimiz devam edecektir ve inşallah Karabağ çok daha güçlü bir şekilde, kalkınmış bir şekilde geleceğe yürüyecektir. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Bölge dışından bir takım farklı amaçlarla müdahaleler olmadığı sürece bu bölgede bulunan ülkeler işbirlikleri geliştirdikçe, barışı, huzuru bölgeye egemen kaldıkça bu bölgedeki herkesin lehine olacaktır. Herkes için refah, herkes için kalkınma demektir. Bu Kafkasya'da inşallah önümüzdeki yıllarda savaşlardan, çatışmalardan değil, projelerden, refahtan, ticaretten, kalkınmadan daha çok bahsedeceğiz ve bundan da bölgedeki herkes istifade etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Türkiye arasında gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından en kısa sürede basitleştirilmiş gümrük hattına geçiş yapacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Ticaret Bakanımız yarın geliyor. Ömer Bolat Bey eminim bu konularda sizlere çok daha detaylı bir şekilde kendisi de bilgi verecektir. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulan Türk Yatırım Fonu da son dönemde iş dünyamız açısından önemli bir gelişme olmuştur. Bunun ortaya çıkardığı fırsatları hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan iş dünyamızın en iyi şekilde değerlendireceğini inanıyorum" dedi.

"Ekonomimiz ilk defa 1 trilyon dolar seviyesini aşacak"

Ekonomi için belirsizliklerin olmaması, öngörülebilirliği sağlanmasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Türkiye şu anda bunu güçlü bir şekilde sağlamış durumda. Bunun rakamlara da yansımalarını görüyoruz. Bu yıl sonunda ilk defa ekonomimiz 1 trilyon dolar seviyesini aşacak inşallah. Şu anda geçmiş 12 aya baktığımızda 1 trilyon 70 milyarı aşmış durumdayız. 2023 sonu itibariyle 1,1 trilyona yakın bir ekonomik büyüklüğün oluşmasını bekliyoruz. Bu önemli bir rakam. Tarihimizde ilk defa bu 1 trilyon dolar seviyesini bu yıl aşıyoruz inşallah. Bizi bu dünyada nominal dolar bazında 17'inci büyük ekonomi haline getiriyor. Satın alma gücü paritesine göre baktığınızda durumumuz daha iyi. Orada da dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumundayız. Bir taraftan böyle hızlı gelişen bir Türkiye, diğer taraftan hızlı gelişen Azerbaycan ve bu ilişkimiz her geçen yıl daha yüksek büyüklüklere ulaşacak inşallah" dedi.

"Büyüme ivmemizi devam ettiriyoruz"

Dünya ekonomisi yıllık ortalama 3,6 büyürken, Türkiye ekonomisi yıllık ortalama 5,4 büyüme kaydettiğinin altını çizen Yılmaz, "Yani dünyada 1,8 puan. Her yıl, her yıl daha büyük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu da Türkiye'yi farklı bir noktaya taşıdı. Son dönemlerde yine büyüme ivmemizi devam ettiriyoruz. Bu yıl ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüme kaydettik. Orta Vadeli Programımıza göre de yıl sonunda 4,4 bir büyümeyle bu yılı kapatacağız inşallah. İhracatımız bu yıl 255 milyar doları aşacak ve reel ekonomimiz gerçekten güçlü. Turizm gelirlerimiz yine 55 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Bunlar önemli büyüklükler ama orta vadede çok daha yüksek rakamlara yürüyeceğiz. Hep birlikte onlara da ulaşacağız. Bunu da yürekten inanıyoruz" dedi.

"Enflasyonda 2026'da tek haneli rakamlara ulaştıracağız"

Türkiye'nin ekonomide enflasyona öncelik verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Enflasyonu da inşallah aşama aşama daha istikrarlı bir seviyeye taşıyacağız ve istikrar içinde büyümemizi devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman vurguluyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve bununla birlikte cari açığı düşürerek büyümemizi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek. Bu perspektif içinde enflasyonumuzu gelecek yıl bir düşüş eğilimine gireceğini öngörüyoruz. Şimdiden yeni güncellenmiş politikalarımız ile birlikte aylık bazda enflasyonun bir ivme kaybettiğini görüyoruz. Yıllık bazda belirgin düşüşü ise 2024 ortalarında görmüş olacağız. 2025'e geldiğimizde 10'lu rakamlara düşmüş olacak enflasyon. 2026 da ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bunun için planımızı, programımızı yapmış durumdayız ve adım adım da bu hedefi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Kalkınmasına, büyümesine devam ediyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bu politikalarımız da Türkiye'yi üst orta gelir liginde olan bir ülke olmaktan, yüksek gelirli ülkeler ligine terfi ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilecek. - BAKÜ