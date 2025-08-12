Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hacı Bektaş Veli\'yi Anma Etkinlikleri\'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Hacı Bektaş Veli'nin fikirleri, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiş, bugün değerini daha iyi anladığımız evrensel mesajlarıyla tüm insanlığa ışık tutmuştur." dedi.

Yılmaz, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl "Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik" temasıyla düzenlenen "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 754. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri"ne katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkistan kaynağından doğup Yesevi irfanıyla Anadolu'da kök salan Hacı Bektaş Veli'yi hürmetle yad ettiğini söyledi.

Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin hikmeti, irfanı ve sevgiyi sözün ötesine taşıyan, yaşantısında bu değerleri ortaya koyan bir gönül sultanı olduğunu vurgulayan Yılmaz, Nişabur'dan başlayan hikmet seferinin, Ahmet Yesevi nefesini taşıyan Horasan erenlerinin omuzlarında Anadolu'da mayalandığını dile getirdi.

Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin, asırlar boyunca kardeşliği, dayanışmayı ve ortak vicdanı besleyen bir medeniyet iklimi inşa ettiğini ifade etti.

Hazreti Hünkar'ın irfan çerağında ayrılık, ötekileştirme, ben-sen çekişmesi ya da kine yer olmadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hacı Bektaş Veli'nin fikirleri, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiş, bugün değerini daha iyi anladığımız evrensel mesajlarıyla tüm insanlığa ışık tutmuştur. Yaratılmış her varlığa sevgi ve merhametle yaklaşmış, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan muhabbet köprüsünün temellerini atmış, gönülleri birleştirdiği bu bağ, yüzyıllar boyunca kardeşlik ve barışın taşıyıcısı olmuştur. 'Düşmanını bile insan olarak gör' öğüdüyle tüm insanlığı kardeşliğe çağıran Hacı Bektaş Veli, ahlak ve erdemi, insan olmanın en temel özelliği olarak kabul etmiştir. Bugün de milletimiz, aynı köklerden beslenen birlik şuuru ve kardeşlik duygusunu taşımaktadır. Cumhurbaşkanımızın sıkça tekrarladığı 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısında ifadesini bulan bu ruh, Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu omuzlayacak, ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha onurlu yarınlara ulaştıracak iradenin ta kendisidir."

Yılmaz, hükümet olarak bölgede barışı tesis etmek için çabalarken, ülkede iç huzuru bozan, milli birlik ve beraberliği zayıflatan sorunların üzerine de kararlılıkla gidildiğini kaydetti.

Küresel ve bölgesel düzeyde jeopolitik gerilimlerin, ekonomik menfaat savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğini anlatan Yılmaz, bu tür dönemlerin, Hünkar'ın mesajlarına en fazla ihtiyaç duyulan süreçler olduğuna dikkati çekti.

"Bir insanlık ittifakına ihtiyacımız var"

"Güçlüyüm istediğimi yaparım" anlayışına prim verilmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte Yezid ne yapmışsa, bugün Gazze'de Netanyahu aynısını yapıyor. Çocuk, kadın ve sivil masum insanları aç susuz ölüme mahkum ediyor. Bunu tüm dünyanın gözü önünde yapıyor. Nerede duracağımıza karar vermemiz lazım. Zalimlerden yana mı mazlumlardan yana mı olacağız. Biz elbette şehitler sultanı Hazreti Hüseyin'den yana olacağız, Gazze'de hunharca katledilen masum Filistin halkından yana olacağız. Burada, Hacı Bektaş Veli'nin dergahının gölgesinde bu çağrıyı yapmak istiyorum. Bir insanlık ittifakına ihtiyacımız var. Kuru bilgi ile bir şey olmadığını Gazze'de görüyoruz. Teknolojik ve bilim olarak çok ilermiş toplumların ne kadar büyük katliamlar yapabildiğini hep birlikte görüyoruz. Demek ki bilgi tek başına yetmiyor. Bilgiyi ahlak, merhamet, adaletle birleştirmediğiniz müddetçe bilgi güçlülerin elinde bir araca dönüşebiliyor."

Terörsüz Türkiye süreci

Türkiye'nin bölgesinde emperyalist projeleri ve tuzakları boşa çıkarabilmesi için kardeşlik, birlik ve beraberliğin yüceltilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bu kapsamda değerli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, 86 milyonun bir ve beraber olduğuna dikkati çekerek, "Bu süreçle ilgili olarak önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Meclisimizde de bir komisyon kuruldu. İlk iki toplantısında da oy birliği var. İktidarıyla muhalefetiyle bütün partilerin oy birliği var. İnşallah böyle de devam eder. Çünkü bazı konular vardır ki bunları biraz siyaset üstü görmek gerekir. Bu ülkenin ve medeniyetimizin bekası için bazı konuları da siyasetin dışına taşımamız lazım. İnşallah başladığı gibi devam eder ve komisyonumuz güzel çalışmalarda bulunur. Onu temenni ediyoruz." diye konuştu.

7 ilde 13 yeni cemevi yapılacak

Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye tarihinde ilk defa cemevinin kanunlara geçtiğini dile getiren Yılmaz, bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"60 ilimizde 2 bin 102 cemevi tespit edilmiş ve her biriyle ilgili somut bazı adımlar atılmıştır. Bakım, onarım ve tefrişat taleplerine cevap verilmiştir. Deprem bölgelerinde yıkılan veya ağır hasar gören cemevleri için de adımlar atılmış. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla işbirliği içinde 7 ilimizde 13 yeni cemevinin yapımına yönelik altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kültürel mirasımızın korunması amacıyla Aleviliğin yazılı kaynaklarını teşkil eden 116 eserin günümüz Türkçesine kazandırılması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar inanç ve kültür hayatımızın zenginliğini geleceğe taşımak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek için atılmış önemli adımlardır. Yeter ki biz dayanışmamızı, istişaremizi gönül bağlarımızı korumayı devam ettirelim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, Gazi Dede tarafından Gülbank, Aşık Hüseyin Çuhadar tarafından ise mersiye okundu.

Program, Fatih Demirhan ve Kıraç konseriyle devam etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve diğer davetlilerle Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etti.

Aslanlı Çeşme'den su içen Yılmaz, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret edip müzenin birimlerini gezdi.