Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete\'de
23.05.2025 01:19
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, birçok şehirde İl Milli Eğitim Müdürü değişti. Öte yandan bazı bakanlıklar içerisinde de atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı. Yapılan atamalar ve görevden alınanlar şu şekilde;

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NA YENİ ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Pınar Demir Er, Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğü'ne ise Ayşenur Çoban atandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Bakanlık bünyesinde açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Murat Cavunt atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz görevden alındı. Vergi Başmüfettişliği görevine, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Arif Hakkı Batur atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı; Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat Kaya, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif Özbek, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aytekin Yılmaz, atandı

HSK'DA ATAMALAR

Adli yargı Hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yapılan ad çekme sonucuna göre; Hakim Adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliğine, Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal özer, Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, atandı. Hakim Adayı Abdullah Başol ise Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI'NA YENİ ATAMA

11 Ekim 2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'na Doç. Dr. Zeki Eraslan getirildi.

Kaynak: DHA

Politika, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tahsin Erdogdu:
    salla bakalım daha ne kadar ömrün kaldı 0 0 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    dolar almış başını gidiyor sn Erdoğan ekonomiyle mücadeleyi ülke sorunlarını bırakmış bir kenara muhaliflerle vakit geçiriyor birileri doların 40 dayandığını söylesin beyimize 0 0 Yanıtla
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