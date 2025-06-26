DEM Parti'den Eleştiriler ve Talepler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti'den Eleştiriler ve Talepler

26.06.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti milletvekilleri, deprem sonrası Adıyaman, tarım sorunları ve işsizlik konularında eleştirilerde bulundu.

DEM Parti milletvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'ın ağır hasar aldığını anımsatarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Adıyaman'da başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesi'ni eleştirdi.

Yerinde Dönüşüm Projesine son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğunu hatırlatan Bozan, başvuru süresinin en az bir yıl uzatılmasını istedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Mardinli çiftçilerin sorunlarını dinlemesi çağrısında bulundu.

GAP'ın tamamlanmamasını eleştiren Aydeniz, "GAP kapsamına sulama kanalları bir an önce tamamlanmalı. Bu sağlanana kadar elektrik tarifeleri cazibe ile sulama yapılan bölgelerle eşitlenmeli, DEDAŞ'ın keyfi uygulamalarına karşı denetim mekanizmaları daha çok artırılmalı. Mısır ekimi üzerindeki yasak kaldırılmalı." ifadesini kullandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan da GAP projesinin yıllardır tamamlanmadığını söyledi.

Tanhan, "Mardin'de, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da tarımsal alanların kalkınması için yapılması gerekenler, bakanlık tarafından görmezden geliniyor, suni gündemlerle geçiştirilmeye çalışılıyor." şeklinde konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Batman'da meydana gelen trafik kazalarının nedeninin tamamlanmayan yollar olduğunu savunarak, "Batman'da yollar delik deşik, kavşaklar ölüm tuzağı, uyarı, denetim, sorumluluk yok." dedi.

Batman'da işsizlik sorununun yaşandığını, Sağlık Bakanlığının açtığı 22 kişilik temizlik işçisi kadrosu için 44 bin 525 başvurunun yapıldığını aktaran Kutevi, "Bu tablo Batman'da işsizliğin geldiği vahim noktayı ortaya koymakta." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Teklifin gelecek hafta Genel Kurul'da görüşüleceğini hatırlatan Akın, teklifteki düzenlemelerle "kuralsız maden aramanın" önünün açılacağını ileri sürdü.

Akın, İklim Kanunu Teklifi'nin Genel Kurul'da görüşüldüğünü anımsatarak, "Bu bir İklim Kanunu değil biz asla böyle bir teklifi kabul etmiyoruz. Buna itirazımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Adıyaman, Politika, Ekonomi, Deprem, Mardin, Enerji, Ulaşım, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Eleştiriler ve Talepler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
Adana’da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Twitter’in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
Aliağa’daki yangın Foça’ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
17:53
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
08:30
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası
İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
08:09
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
07:32
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
03:29
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
00:50
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
00:43
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
00:21
Yer yerinden oynadı Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
00:20
Trump’ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 19:34:49. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Eleştiriler ve Talepler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.