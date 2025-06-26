DEM Parti'den Eleştiriler ve Talepler

DEM Parti milletvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'ın ağır hasar aldığını anımsatarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Adıyaman'da başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesi'ni eleştirdi.

Yerinde Dönüşüm Projesine son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğunu hatırlatan Bozan, başvuru süresinin en az bir yıl uzatılmasını istedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Mardinli çiftçilerin sorunlarını dinlemesi çağrısında bulundu.

GAP'ın tamamlanmamasını eleştiren Aydeniz, "GAP kapsamına sulama kanalları bir an önce tamamlanmalı. Bu sağlanana kadar elektrik tarifeleri cazibe ile sulama yapılan bölgelerle eşitlenmeli, DEDAŞ'ın keyfi uygulamalarına karşı denetim mekanizmaları daha çok artırılmalı. Mısır ekimi üzerindeki yasak kaldırılmalı." ifadesini kullandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan da GAP projesinin yıllardır tamamlanmadığını söyledi.

Tanhan, "Mardin'de, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da tarımsal alanların kalkınması için yapılması gerekenler, bakanlık tarafından görmezden geliniyor, suni gündemlerle geçiştirilmeye çalışılıyor." şeklinde konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Batman'da meydana gelen trafik kazalarının nedeninin tamamlanmayan yollar olduğunu savunarak, "Batman'da yollar delik deşik, kavşaklar ölüm tuzağı, uyarı, denetim, sorumluluk yok." dedi.

Batman'da işsizlik sorununun yaşandığını, Sağlık Bakanlığının açtığı 22 kişilik temizlik işçisi kadrosu için 44 bin 525 başvurunun yapıldığını aktaran Kutevi, "Bu tablo Batman'da işsizliğin geldiği vahim noktayı ortaya koymakta." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Teklifin gelecek hafta Genel Kurul'da görüşüleceğini hatırlatan Akın, teklifteki düzenlemelerle "kuralsız maden aramanın" önünün açılacağını ileri sürdü.

Akın, İklim Kanunu Teklifi'nin Genel Kurul'da görüşüldüğünü anımsatarak, "Bu bir İklim Kanunu değil biz asla böyle bir teklifi kabul etmiyoruz. Buna itirazımızı sürdüreceğiz." dedi.