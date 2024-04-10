DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il

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CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.

10.04.2024 13:00  Güncelleme: 13:05
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CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu.

DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il:

  • %0.1 Sivas
  • %0.1 Tokat
  • %0.1 Gümüşhane
  • %0.1 Ordu
  • %0.1 Samsun
  • %0.1 Kütahya
  • %0.1 Amasya
  • %0.1 Sinop
  • %0.1 Kırıkkale
  • %0.1 Yozgat

DEM, TÜRKİYE'DE 4'NCÜ PARTİ KONUMUNDA

2019 yerel seçimlerinde 30 büyükşehir belediye başkanlığından 3'ünü DEM Parti almıştı. 2024'te ise bu durum yine değişmedi ve sayı sabit kaldı. DEM, 11 şehirde ise yüzde 40'ın üzerinde oy aldı. Toplamda 2 milyon 545 bin 571 seçmenin tercih ettiği DEM Parti, Türkiye genelinde yüzde 5.62 oy oranıyla 4'ncü parti konumunda. 3'ü büyükşehir 10 ilde ise birinci parti.

EN YÜKSEK OYU LİCE'DE ALDI

DEM Parti'nin rekor kırdığı yer ise Diyarbakır'ın Lice ilçesi oldu. Fis Mahallesi'nde de yüzde 89 oyla DEM Parti birinci parti oldu. 190 seçmenin oy kullandığı mahallede 170 oy DEM Parti'ye çıktı. Lice genelinde ise DEM'in oy oranı yüzde 86. 08 olarak kayıtlara geçti.

İL MECLİSİNDE EN DÜŞÜK OYU KARADENİZ BÖLGESİNDE ALDI

DEM Parti'nin en düşük oyu Karadeniz bölgesinden aldığı görüldü. Seçmen tercihi DEM için neredeyse yok denecek kadar az bir sayıda. İl meclisinde, Trabzon, Zonguldak, Gümüşhane, Giresun, Amasya, Ordu, Rize Kırıkkale illeri DEM Parti'nin en az oy aldığı yerler olarak belirlendi.

DEM Parti\'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il

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Son Dakika Politika DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hasan Albayrak: Terörün Sivas’ta işi yok Allah’a şükür 89 51 Yanıtla Hamza islam: çok şukür 41 26
  • Hamza islam: yanlış anlaşılmasın biz kürtlere degil pkkya karşıyız vatanını seven kürtler kardeşimizdir 113 16 Yanıtla
  • Hamza islam: türkiyenin kalbi bu 10 şehir 52 34 Yanıtla
  • ferhat eser: karadenize kendinizi daha iyi anlatın oylar patlar halk deme güvenmiş Türkiyenin 3 cü partisi olmuş bunu iyi kullanmaları gerek iyi hizmet şart bu şansı değerlendirin iyi bayramlar 34 38 Yanıtla
  • Osman Koç: Oyumu verdim daima vereceğim sadece kulp takıyorsunuz başka kılıflara sokuyorsunuz dün Hdp, bugün Dem, yarın da vereceğim. 13 33 Yanıtla
  • Zeki asafoğlu: Bizim kürtlerin nasıl hdp ye oy verdiğini bilen varsa anlatsın nedennnnn 20 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Hep yobaz iller 10 10 Yanıtla Oğuzhan Kayaoğlu: Sen ilerici ol da biz yobaz olalım kendini ilerici sanan insan 1 0
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