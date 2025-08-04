Demokratik Komisyon İsmine Vurgu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Demokratik Komisyon İsmine Vurgu

Demokratik Komisyon İsmine Vurgu
04.08.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, TBMM'de kurulacak komisyonun isminde 'Demokrasi' kavramının yer alması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonuna isim önerilerinin, 'Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu' olduğunu söyleyerek, "İlla bizim söylediğimiz isim olsun istemiyoruz; ancak kavramsal olarak komisyon isminde, 'Demokrasi' kavramının olmasında ısrarcıyız" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulması planlanan komisyonun, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacağını belirterek, "Sürecin, 'Terörsüz Türkiye' olarak nitelendirilmesine olan karşıtlığımızın altını tekrardan çizmek istiyorum. Süreci terör üzerinden nitelendirmeyi doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. O anlamıyla demokrasiyi, barışı ve Kürt sorununun demokratik çözümünü içeren bir perspektif ve dilin hızlı bir şekilde yerine konulması gerektiğini düşünüyorum. Yarın komisyonun ilk toplantısı yapılacak, giriş kısmı duyulduğu gibi basına açık olacak. Yarın komisyonun adı, çalışma sistematiği, ilkeleri ve takvime ilişkin bir tartışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Büyük oranda bunlar netleşmiş olacak. Ne kadar süre çalışacağı, nasıl bir yöntemle çalışacağı, çalışma ilkelerinin ve komisyonun isminin ne olacağına dair değerlendirmeler toplantıda yapılacak. Toplantının ardından Meclis Başkanı muhtemelen kamuoyuna bir açıklama yapacak" dedi.

'BARIŞA HİZMET EDECEK BİR İSİM OLMALI'

Koçyiğit, isim ile ilgili sık değerlendirmelerde bulunduklarını hatırlatarak, "Bir kez daha ifade edelim; biz kesinlikle bu komisyonun adının Kürt sorununun demokratik çözümüne, Türkiye'deki toplumsal barışa hizmet edecek bir isim olması gerektiğini düşünüyoruz. O anlamıyla barış ve demokrasi perspektifini ıskalayan bir isim ya da bu söylediğimiz şeyleri geride bırakan nitelendirmeyi açıkçası doğru bulmuyoruz. 'Demokrasi' kavramı mutlaka komisyon isminde geçmelidir. Toplumsal barış olursa çok çok daha iyi olur; çünkü bu süreç toplumsal barış ve demokratik toplum sürecidir, devletin demokratik toplum sürecidir. Demokrasi perspektifi olmadan yol almak, Kürt sorununun çözümünü istemenin takdir edersiniz ki koşulu olmayacaktır. Türkiye demokratikleştikçe Kürt sorunu çözülecek. Kürt sorunu çözüldükçe Türkiye demokratikleşecek" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, komisyon ismi ile ilgili partisinin, 'Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu' önerisinde bulunduğunu hatırlattı ve ismin mutabakatla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Koçyiğit, "İlla bizim söylediğimiz isim olsun istemiyoruz; ancak kavramsal olarak komisyon isminde, 'Demokrasi' kavramının olmasında ısrarcıyız. O anlamıyla demokrasi kavramının geçeceği bir komisyon ismi formülasyonuna sıcak bakarız. Aslında Meclis Başkanının bu konuda bir önerisi var, bize de ilettiler. Muhtemelen yarın komisyon toplantısında da dile getireceklerdir. Öyle bir formülasyon sanırım bizi de tatmin eder" diye konuştu.

'TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİNİN ÇOK ÖNEMLİ'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in komisyonun yapacağı toplantıların basına kapalı olacağı yönündeki sözleri ile ilgili ise Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Partilerin bunu tek taraflı olarak belirlemesinin doğru olmayacağını ifade edelim. O anlamıyla AK Parti Grup Başkanının komisyonun çalışma ilkesini henüz komisyon toplanmamışken, 'şöyle çalışacak' demesini doğru bulmuyoruz. Sonuçta komisyon var, onun bir hukuku var ve komisyon bunu karar altına alacaktır. Tabii her partinin görüşü ve önerileri orada görüşülecek ve bu konuda da mutabakat sağlanacağına inanıyoruz. İşin doğası gereği şöyle bir şeyi kabul etmeliyiz; yüzde yüz basına kapalı veya açık bir formülasyon çok mümkün görünmüyor. Sonuç itibarıyla bazı bilgilendirmeler olacak; MİT veya Milli Savunma Bakanlığı gelip bilgilendirecek. O anlamıyla komisyonun kapalı yapması gereken toplantılar olacaktır. Ancak bu şeffaf olmayacağı anlamına gelmiyor. Komisyonun kapalı veya açık olması yerine sürecin şeffaf bir biçimde topluma anlatılması, paylaşılmasının çok daha kıymetli olacağını düşünüyoruz. Günün sonunda belirli yönleriyle basına kapalı alınma kararı da alınabilir ama mutabakatla bütün komisyon bileşenleri ya da komisyon sözcüsü tarafından toplumun bilgilendirilmesinin çok önemli olacağını düşünüyoruz."

Koçyiğit, tüm siyasi partilerin sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. İYİ Parti'nin komisyona üye vermemesi ile ilgili Koçyiğit, "Her siyasi partinin bu sürece dair farklı yaklaşımları, önerileri olabilir, itirazları da olabilir. Fakat bu itiraz ve önerilerini gelip komisyonda yapmalarının çok daha doğru olacağını söyledik. Bir kez daha söylemek istiyoruz; komisyonun dışında kalarak değil, komisyonun içine girerek itirazlarını yapmalarının sürece katkı vereceğini düşünüyoruz. Kendi takdirleridir ama biz bütün siyasi partilerin sürece dahil olmasından memnuniyet duyarız" dedi.

Kaynak: DHA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti, Demokrasi, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Demokratik Komisyon İsmine Vurgu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada
Fenerbahçe’den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar Fenerbahçe'den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar
Leroy Sane’den Sacha Boey’e sürpriz telefon Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon
Formula 1 Macaristan GP’si nefesleri kesti İşte kazanan isim Formula 1 Macaristan GP'si nefesleri kesti! İşte kazanan isim
Tottenham’da 10 yıllık devir bitti Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti Tottenham'da 10 yıllık devir bitti! Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle

14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
13:52
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler
Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
13:13
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
13:07
Bakan Uraloğlu duyurdu Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
20:14
Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı
Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı
20:08
Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı’yı vuranlar tutuklandı
Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'yı vuranlar tutuklandı
19:54
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail’in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
19:39
Samet Aybaba’ya sürpriz teklif
Samet Aybaba'ya sürpriz teklif
19:15
Düğünde kavga çıkardı, ihbara gelen polis aracına saldırdı
Düğünde kavga çıkardı, ihbara gelen polis aracına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 15:40:22. #7.12#
SON DAKİKA: Demokratik Komisyon İsmine Vurgu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.