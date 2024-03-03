Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi - Son Dakika
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Politika

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi

6 Şubat depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile hayatını birleştirdi. 52 yaşındaki Çetin, şaşaalı bir nikah töreniyle yeniden dünyaevine girdi.

03.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:38
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Avukat Naz Akdoğan ile evlendi.

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden dünyavine girdi

NİKAH TÖRENİNE, SİYASET CAMİASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Odatv'nin haberine göre şatafatlı nikah merasimine siyaset camiasından da önemli isimler katıldı. 28 Ocak'ta nişanlanan çiftin nikah törenine, AK Parti Teşkilat Başkanı, Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer katıldı.

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden dünyaevine girdi

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE EŞİ VE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz 7 Temmuz'da il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin'i sonra da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin'i kaybetti.

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden dünyaevine girdi
Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden dünyaevine girdi
Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden dünyaevine girdi
Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden dünyaevine girdi
Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi

6 Şubat Depremi, AK Parti, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Özgür Kiday: Ailesinin kaybı üzüntüsünü çok belli etmiş, yüzünden okunuyor .. 185 5 Yanıtla
  • Ali Arslan: Hatuna bak adama bak , hiç sevda göreniniz varmı ? Ben başka bir duygu seziyorum :)) 177 5 Yanıtla
  • Murat denizli: bunlar acı macı anlamaz dinleri imanları para halkı dini kullanıp kandırmak okul acılmalı heryere okuyan ınsanı kandıramazlar 136 10 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ: evlen de dugun yapma gulumseme bari gulme 127 2 Yanıtla
  • Taner Toraman: Paranın açamayacaağı kapı yoktur 105 4 Yanıtla
  • ramazan yazar: AKP'li Lerde ruh hali bu 80 8 Yanıtla
  • Necati Kaya: Hangi konudan bahsedeyim. Muhafazakarliğının ölmesindenmi,aradaki ilginç fiziki farklılıktanmi, yoksa evlilikteki duygusallığın durumundanmi,gelecekteki fincandaki falın abovv dedirtmesindenmi. Allah mesut etsin ne diyelim. 73 4 Yanıtla
  • SIDDIK ÇETİN: paranın gücü adınaa... 57 1 Yanıtla
  • mert çelik: dün dündür bugün bugündür 30 19 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Öle deme Ali,gönül bu ota da ..ka da! Çok şahitiz bu ve bunun gibilere 40 1
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