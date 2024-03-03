AK Parti Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Avukat Naz Akdoğan ile evlendi.
Odatv'nin haberine göre şatafatlı nikah merasimine siyaset camiasından da önemli isimler katıldı. 28 Ocak'ta nişanlanan çiftin nikah törenine, AK Parti Teşkilat Başkanı, Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer katıldı.
Geçtiğimiz 7 Temmuz'da il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin'i sonra da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin'i kaybetti.
Son Dakika › Politika › Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi - Son Dakika
Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının seçim kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı bir canlı yayında Ankara'ya özgü misket oyunu oynadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret ederek, ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Yılmaz, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapılan kentsel tasarım çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Millet Bahçesi'nin çevresinde yeterli otopark alanı bulunduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında hizmet ve projelerini paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ercan'ın olağanüstü hizmetler yapacağına inandığını belirtti. Ercan, Sincan'a daha fazla hizmet vermek istediklerini söyleyerek projelerini açıkladı. Toplantıya birçok siyasi isim ve vatandaş da katıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, En Genç Festivali'ne katılarak gençlerle buluştu. Kurum, gençlerin geleceğe güvenle bakabileceği, yeşil ve güvenli bir İstanbul hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, gençlik meclisi oluşturarak gençlerle birlikte karar alacaklarını ve hayalleri gerçekleştireceklerini belirtti. Kurum, kadın hareketi ve gençlik hareketiyle büyük bir zafer kazanacaklarını ifade etti.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk gastronomisi etkinliğine katılan Belçikalı siyasetçiler, Türk şefler eşliğinde mantı yaparak Türk kültürünü tanıttı. Etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu, milletvekilleri ve AB Komisyonu yetkilileri de katıldı.
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