Dervişoğlu'ndan CHP'ye kayyum tepkisi
Dervişoğlu'ndan CHP'ye kayyum tepkisi

22.05.2026 20:46
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, istinaf mahkemesinin CHP kurultay davasında Özgür Özel'i görevden uzaklaştırıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu iade etme kararını eleştirerek, '100 yıllık partiye vasi tayin etmek garabettir' dedi.

Dervişoğlu, beraberindeki heyetle mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Dervişoğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararını eleştirdi.

Dervişoğlu, karara ilişkin, "100 yıllık bir siyasi partiye hem de böyle bir kararla vasi tayin etmek, bir anlamıyla kayyum atamak, neresinden bakarsanız bakın bir garabettir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel'in, her konuşmasında kendisiyle abi-kardeşlik hukuku olduğunu ifade ettiğini aktaran Dervişoğlu, "Özgür Özel ile bu denli yakın olmaktan iftihar ediyorum." dedi.

"Gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmem"

Bir gazetecinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddiası sorulan Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Eğer böylesine kritik bir süreçte ilk planlanan ziyaret Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye yapılacaksa, o zaman şunu düşünmek lazım, bu iktidar nasıl, neden ve kimler tarafından 25 yıldır iş başında tutuluyor? Bu sorunun cevabının, hem medyada hem siyaset zeminindeki arkadaşlarımız tarafından doğru verilmesi lazım. Böyle bir süreçte böyle bir görüşme çok arzulanıyorsa bile, bunu kör göze parmak sokar gibi kamuoyunun gündemine taşımak, insanın kaybetmiş olduğu değerlere bir daha sahip çıkmayacağı sonucu çıkar."

Dervişoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla uğraşamam." yanıtını verdi.

"Genel Merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Özgür Özel de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Türkiye'nin meselelerinde ve partilerin siyasetine ilişkin konularda en yakın görüş alışverişinde bulundukları liderlerden biri olduğunu ifade etti.

Kendilerine dayanışma ziyareti gerçekleştiren Dervişoğlu ile aralarında "abi-kardeş" hukuku olduğunu ve siyasi hayatı boyunca tecrübelerinden her zaman istifade ettiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün, dünya siyaset tarihinde olmayacak bir müdahaleyle ülkenin ana muhalefet partisine ve önümüzdeki seçimler için iktidar partisinin yenemeyeceğini düşündüğü bir muhalefet partisine, Türkiye'nin kurucu partisine karşı girişilen haksız, hukuksuz operasyona ilk andan itibaren en demokratik tepkiyi veren, yaptığı açıklamalarla meselenin, bir parti meselesi olmadığını, hepimizin içinde bulunduğumuz siyasi partiler zeminini ortadan kaldıran iktidarın, istediği partinin başında kimin olmasına karar verdirecek imkanı, haksız şekilde yönlendirdiği yargı gücüyle elde etmeye çalışanlara karşı en net tavrı sergileyen Sayın Dervişoğlu'na şahsım, partimizin yöneticileri, partimiz ve Türkiye demokrasisi adına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum."

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'nun görevinden feragat etmesi"ne ilişkin açıklaması ile mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni arayacağı, aradığı ifade edilmişti. Tabii o yoğun program içinde daha sonra da bir belediye başkanı arkadaşımız, Sayın Genel Başkanın beni aradığını ifade etti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonu kapalıydı. Ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi. Ama telefonun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda dün de ifade ettiğim gibi tabii ki kendisiyle bir telefon görüşmesi yaparız. Ancak bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair ifadelerimiz dün akşamki basın toplantımızda ve ardından bizimle dayanışma için buraya gelmiş olanlara hitaben yaptığımız konuşmanın sınırlarıyla çerçevelidir."

Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sözlerine ilişkin de şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli'nin CHP'nin tartıştırılmaması, bir butlan kararının doğru olmayacağına yönelik geçmişte yaptığı değerlendirmenin ne kadar haklı olduğunu ve ortaya çıkan durumun ne kadar tatsız olduğunu ifade ettiği değerlendirmeleri biz de dikkatle takip ettik. Zaten butlana karşı pozisyon alan ve bunun ne CHP'ye ne Türkiye siyasi hayatına ne Türkiye'ye katkı yapmayacağını ifade eden tüm değerlendirmeler son derece değerlidir. Feragat meselesi ile ilgili önerisinin muhatabı tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Onu kendisinin yanıtlaması gerekir."

Özel, "Bayram boyunca burada olmayı sürdürecek misiniz?" sorusuna, "Herhangi bir gelişme yok. Kararlılığımız sürmektedir. Genel Merkezdeyiz. Genel Merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da hem Genel Merkezimizde olacağız hem de daha önce planlandığı gibi siyasi partilerle bayramlaşma programlarımızı Genel Merkezimizde ve siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

Özgür Özel, "'Kemal Bey'in böyle bir kararı kabul etmeyeceğini biliyorum.' şeklinde bir açıklamanız olmuştu. Ancak kendisine iletilen tebliği imzaladı, butlan kararını kabul etti. Buna dair neler söylersiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Normal şartlarda ceza yargılamasının, hukuk yargılamasını beklemesi şart değildir. Ama hukuk yargılamasının cezanın sonucunu beklemesi şarttır. Hukuk yargılaması yapan istinaf mahkemesinin, görülmekte olan ve iddiaların tel tel döküldüğü bir ceza yargılamasının sonucunu dahi beklemeden ki orada sonucun ötesinde kesinleşmesini beklemek gerekir. Apar topar orada görülen bir dava var ve 'o davanın açılmış olmasını ben bu partinin yönetimini değiştirmeye yeterli görüyorum' demesi, bir siyasete cerrahi operasyondur. Bu operasyonun sonucu kabul edilemez. Biz bunu CHP ve demokrasiye inanmışlar olarak reddediyoruz. Bu sonuçtan kendisi açısından bir iktidar veya parti içi yeniden bir göreve gelme gibi bir değerlendirmenin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmasını beklemem. Bu partiye defalarca seçilerek, hepimizin oylarıyla seçilerek genel başkanlık yapmış birisinin atanarak, böyle bir görevi üstlenmesini hiç beklemem, doğru bulmam. Bu konudaki görüşüm ilk andan itibaren son derece nettir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
