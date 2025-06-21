Destici: Mazlumların Yanındayız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Doğu Türkistan, Filistin, Kırım ve Myanmar da bizim davamızdır. Velhasıl nerede bir mazlum, yoksul, mağdur, Türk, Müslüman varsa o bizim kardeşimizdir, soydaşımızdır, dindaşımızdır. Büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır." dedi.

Günyüzü Belediyesi Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen partisinin Günyüzü İlçe Kongresi'nde konuşan Destici, dünyada güçlü olan ülkelerin güçsüz olanı hiçbir kanun, kural ve uluslararası hukuk tanımadan işgal ettiğini söyledi.

İsrail'in bu durumu Gazze'de gerçekleştirdiğini belirten Destici, sonra Lübnan'a ve Suriye'ye saldırdığını, kimsenin 'dur' demediğini anlattı.

Destici, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler sadece konuştuğunu, Arap dünyasının da seyrettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Oraların liderleri, kendi koltuklarını korumanın peşine düştü. Sadece Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye Devleti konuştu. Bizler, Dışişleri Bakanımız konuştu. Diğerleri ağızlarını açıp iki kelam dahi edemedi. Neden? Çünkü bu asil ve necip Türk milleti her zaman mazlumun, mağdurun, Müslüman'ın ve soydaşının yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu toprakların mayasında bu vardır. Doğu Türkistan, Filistin, Kırım ve Myanmar da bizim davamızdır. Velhasıl nerede bir mazlum, yoksul, mağdur, Türk, Müslüman varsa o bizim kardeşimizdir, soydaşımızdır, dindaşımızdır. Büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır."

"Güvendikleri batılı devletler var

İsrail'in günlerdir İran'ı bombaladığını, İran'ın da karşılık verdiğini dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk defa böyle bir karşılık gördüm. İnşallah daha beter olsunlar ki akılları başlarına gelsin. Amerika Birleşik Devletleri başta İngiltere, Fransa, Almanya olmak üzere Avrupa devletleri arkasında olmasa, destek vermese bırakın Gazze'yi bombalamayı, bırakın Ürdün'e, Suriye'ye saldırmayı, İran'ı bombalamayı, İran'a saldırmayı, kapılarının önüne dahi çıkamazlar ama güvendikleri Amerika var. Güvendikleri batılı devletler var. Peki niye saldırıyormuş İran'a? İran nükleer silah programı yapıyor. Peki sen yapmıyor musun? Sen de yok mu? Amerika'da İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Rusya'da, Çin'de, Hindistan'da yok mu? Var. Size var olan, size helal olan niye İran'a haram olsun? Niye Türkiye'ye haram olsun? Niye İslam ülkelerine haram olsun, yapacağız."

Destici daha sonra ilçede yürütülen çalışmalar ve yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Tek listeye gerçekleşen seçimde BBP Günyüzü İlçe Başkanı Burhan Özkara güven tazeledi.

Mustafa Destici kongrenin ardından kendi adının verildiği çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi.

Programa, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, BBP İl Başkanı Taha Baksan ve diğer ilgililer de katıldı.