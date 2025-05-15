Destici: Terör Örgütü Diz Çökmüştür - Son Dakika
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Politika

Destici: Terör Örgütü Diz Çökmüştür

Destici: Terör Örgütü Diz Çökmüştür

BBP Genel Başkanı Destici, terörle mücadelede alınan başarıları ve huzuru vurguladı.

15.05.2025 22:59
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütü silahı bırakmak zorunda kalmıştır ve diz çökmüştür. Her birimiz için büyük bir zaferdir. Bunu böyle görüyoruz. Dolayısıyla karar bu yönüyle yani gelinen bu nokta devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesine, merkez Kayapınar ilçesindeki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Tekbaran'ın eşi ve çocuklarıyla görüşerek başsağlığı dileyen Destici, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Destici, daha sonra bölgenin kanaat önderi ve iş insanı Tahsin Arslan'ı çalışma ofisinde ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığı binasına geçen Destici, burada düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın huzur içerisinde olduğunu belirterek, "Diyarbakır, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve en sonunda tabi ki Osmanlı'nın, Osmanlı'dan önce Selçuklu'nun, ondan önce diğer Tu¨rk devletlerinin önemli yerleşim yerlerinden olmuş ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de en bu¨yu¨k şehirlerinden bir tanesi. Tu¨rk milletinin, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi, Sünni'siyle herkesin sevdiği bir şehrimiz. Son dönemde terörün sona ermesiyle birlikte devletimizin kahraman güvenlik gu¨çlerimiz eliyle terörü yok etmesinden sonra da şehrimiz huzur içerisinde. Dolayısıyla da İzmir'de nasıl bir huzur varsa güvenlik anlamında da her boyutuyla ya da Eskişehir'de, Sivas'ta ya da Erzurum'da, Trabzon'da, bugün Diyarbakır'da da bunu görmüş olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi. Destici şöyle devam etti:

'TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHI BIRAKMAK ZORUNDA KALMIŞ, DİZ ÇÖKMÜŞTÜR'

"2015'den sonra bu hendek süreçleri diye başlayan süreçten sonra biliyorsunuz devletimiz terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele verdi ve bu mücadelede gerçekten büyük bir başarı yakalandı ve sınırlarımız içerisinde terör örgütüne mensup neredeyse hiç terörist kalmadı. Yani teröristlerden ülkemiz temizlendi ama tabi biz terörü ikiye bölu¨yoruz. Bir, eli silahlı terörist grup var, bir de bu tarafta siyasi bölücülük ya da etnik bölu¨cu¨lu¨k yapanlar var. Silahlı olan kısımdan temizlendi ve neticede en son PKK'nın kongresini toplayıp PKK'yı feshettiğini ve silahları bırakacağını açıklaması da devletin gu¨venlik gu¨çleri marifetiyle yaptığı terörle mu¨cadelede kazandığı başarının sonucu olmuştur. Yani terör örgu¨tu¨ silahı bırakmak zorunda kalmıştır ve diz çökmu¨ştu¨r. Dolayısıyla bu Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti için Türk milleti için bir kere daha altını çizerek söylu¨yorum. Her birimiz için bu¨yu¨k bir zaferdir. Bunu böyle göru¨yoruz. Tabi diğer taraftan kim terör olsun ister ki hepimiz 'terör bitsin' diyoruz. Dolayısıyla karar bu yönu¨yle yani gelinen bu nokta devletin terörle mu¨cadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir. Onun için terör örgütünün 'silah bırakıyorum' açıklaması da 'kendimi feshediyorum' açıklaması da elbette bölge başta olma üzere Türkiye'de geniş kesimlerde bir memnuniyet meydana getirmiştir fakat açıklama metnine baktığımızda burada bir samimiyetsizlik olduğunu da görüyoruz. Yani 'Kendimizi feshediyoruz, silahları teslim ediyoruz, nokta.' olsaydı belki kimsenin üzerine söyleyeceği bir söz de olamayabilirdi. Sen topyekun kendini feshedeceksin ve bütün uzantılarınla birlikte silahı bırakacaksın, PYD de YPG de PJAK da bırakacak. Türkiye'de de Irak'ta da başka yapılanmaları var, hepsi bırakacak, hepsi kendini feshedecek ve demokratik bir zeminde elbette ki herkes siyaset yapabilir."

'SIRTIMIZDAKİ KAMBURDAN KURTULMAK İÇİN BİR ADIM ATILMIŞTIR'

Terörle mücadeleye ayrılan bütçenin ekonomiye harcanması durumunda Türkiye'nin dış ve iç borcunun olmayacağını ifade eden Destici, "Cumhur İttifakı ortaklarımız iyi niyetle bir süreç başlatmıştır. Bu başlatılan süreç daha sonra bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Buradaki amaç nedir? Terörü bitirmek, terör örgütünü yok etmek ya da terör örgütünün kendini feshetmesi, silahları bırakması ve Türkiye'nin sırtındaki 40 yıllık kamburdan kurtulmak. Bir taraftan binlerce şehidimizi, on binlerce insanımızı kaybetmişiz ama diğer taraftan 2 trilyon doların üzerinde para harcamışız terörle mücadeleye. Türkiye'nin iç, dış, kamu, özel borç toplamı 500 milyar dolar civarındadır. Bunun dört katı parayı biz terörle mücadeleye harcamışız. Eğer o para terörle mücadeleye değil de ekonomiye harcansaydı bugün Türkiye'nin dış ve iç borcu yoktu, bugün 14 bin lira olan en düşük emekli maaşı 30 bin liraydı, 22 bin lira olan asgari ücret 40 bin liraydı. Her alanda istihdamımız daha rahat olacaktı. Gençlerimiz daha iyi üniversitelerde okuyacaklardı. Onun için bu sırtımızdaki kamburdan kurtulmak için bir adım atılmıştır. Bu iyi niyetli bir adımdır. Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden de abdestinden de şüphem yok ama ben karşımızdakilere karşı hala tedbirliyim, temkinliyim ve tam anlamıyla güvenemiyorum. Neden? Çünkü geçmişte yaşananlar var çünkü hala işin içinde Amerika'nın, İsrail'in ya da başka güçlerin olmaya devam ettiğini görüyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Destici: Terör Örgütü Diz Çökmüştür - Son Dakika

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