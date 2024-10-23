Destici: Terörle Birlikte Mücadele Edilecektir - Son Dakika
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Politika

Destici: Terörle Birlikte Mücadele Edilecektir

Mustafa Destici, terör saldırısını kınayarak, birlik ve beraberlikle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

23.10.2024 23:16
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah bu terör belasının yine birlik ve beraberlikle, kararlı bir mücadeleyle üstesinden geleceğiz." dedi.

Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında yaralananları, Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, hain saldırıyı lanetleyerek, terörle mücadelenin önemine işaret etti.

"Hayatını kaybedenlerin ne suçu?" olduğunu soran Destici, "Mesela o Zahide Hanımefendi, 37 yaşında eşinin doğum günü çiçeğini almak için gittiğinde orada bombanın patlamasıyla hayatını kaybediyor. Yani her bir şehidimizin böyle ayrı bir hikayesi var. Geride kalan anneler, babalar, evlatlar var. Hepsinin acısını yüreğimizde paylaşıyoruz, hepsine başsağlığı ve sabır diliyoruz." diye konuştu.

Sincan Devlet Hastanesindeki yaralıları da ziyaret ettiklerini belirten Destici, her iki hastanede tedavi gören yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi. Destici, "Allah milletimizi, memleketimizi, devletimizi, tüm insanlarımızı her türlü bu tür kahpe saldırılardan ve her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin inşallah. Ülkemize büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Destici, TUSAŞ'ı ziyaret ettiklerini de bildirerek, şunları kaydetti:

"Şahsım ve camiam olarak, BBP olarak her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin, güvenlik güçlerimizin hükümetimizin ve aziz milletimizin, necip Türk milletinin yanındayız. İnşallah bu terör belasının yine birlik ve beraberlikle, kararlı bir mücadeleyle üstesinden geleceğiz."

Kaynak: AA

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