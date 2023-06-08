CHP'li vekil, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin TBMM Başkanlığı için aday çıkarmasına tepki gösterdi: Nezaketsizlik - Son Dakika
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CHP'li vekil, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin TBMM Başkanlığı için aday çıkarmasına tepki gösterdi: Nezaketsizlik

08.06.2023 13:25

TBMM Başkanı seçimlerinde CHP'nin adayı Tekin Bingöl olurken; seçime CHP listesinden giren Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi oylamaya kendi adayları ile katıldı. Bu duruma tepki gösteren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi; dün gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin çıkardığı adayı desteklemek yerine kendi adaylarını çıkarıp oylarını bu şekilde kullandı.

HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARDI

AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş olurken; CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu. Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi. DEVA Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu. Oylama sonucunda Kurtulmuş TBMM Başkanı oldu.

"BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİK"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise bu durumu sosyal medya hesabından eleştirdi. Erol şu ifadeleri kullandı: "Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"

CHP'li vekilden; TBMM Başkanlığı için ayrı aday çıkaran DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne sert tepki: Nezaketsizlik
YORUMLAR (4)
  • bedir arslan: Siyasi Nezaket Diyene Bak Koca Ülkenin Cumhuriyet Başkanına Sargı Duymayan Nezaketten Bahsediyor Cevap Yaz 20 23 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Sarioğlu: CHP ŞAMAR OĞLANI GİBİ OLDU, KULLAN AT OLARAKTA GÖRÜLÜYOR İŞİN BİTİNCE HADİ GÜLE GÜLE KILIÇTAROĞLU OLDUĞU MÜDDETÇE BU BÖYLE GİDER,YANİ UYANIK PARTİLER SÜPER İŞ ÇEVİRDİLER CHPYE TARİHİN EN GÜZEL KAZIĞINI ATTILAR Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
  • Mustafa Ali: Geçmiş olsun ama bekleyin daha bunlar cumhur ittifaka geçecekler sizlerin oylarıyla :D:D:D Cevap Yaz 38 4 Yayından Kaldır
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Kulisleri hareketlendiren iddia: DEVA Partisi ve Gelecek Partisi birleşiyor, Davutoğlu onursal başkan olacak Kulisleri hareketlendiren iddia: DEVA Partisi ve Gelecek Partisi birleşiyor, Davutoğlu onursal başkan olacak

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Son Dakika Politika CHP'li vekil, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin TBMM Başkanlığı için aday çıkarmasına tepki gösterdi: Nezaketsizlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li vekil, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin TBMM Başkanlığı için aday çıkarmasına tepki gösterdi: Nezaketsizlik - Son Dakika
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