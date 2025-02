Devlet Bahçeli: Hızla iyileşme sürecine girdim

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatına ilişkin, "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabb'ime şükrediyorum" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, partisinin 56'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. İlk olarak sağlık durumuna değinen Bahçeli, "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabb'ime şükrediyorum. Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarımıza, Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nin yönetici ve değerli sağlık personeline, şükranlarımı sunuyorum. Yanı sıra geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hal hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi paylaşıyor özellikle teşekkür ediyorum. Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah'a havale ediyorum" dedi.

'56 YILI ŞUURLA VE GURURLA YAŞADIM'

Bugün partisinin kuruluşunun 56'ncı yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bahçeli, " Milliyetçi Hareket Partisi'nin 56 yılının tamamını şuurla ve gururla yaşadım. Dava ve siyaset mücadelemde hiçbir kırıklığa uğramadım, zira bunu aklımdan dahi geçirmedim. Kimsenin güdümüne girmeden, kimseye kötülük düşünmeden, kimsenin keyfine ve süfli emellerine eyvallah etmeden Türk milletinin var oluş haklarını savunduk, ülkülerimizin ağaracak tan yeri aydınlığıyla ülkülerimizi diri tuttuk. Merhum İbrahim Kafesoğlu'nun müstesna tarifiyle; milliyetçiliğin, insana milli ve beşeri üstünlük sağlayan yüksek ahlakın ta zirvesinde yer alan ruh hali olduğunu gördük ve gösterdik. Türk tarihinin derinlerinden kopup gelen kutlu ve ulvi mirası hayata ve hadiselere bakışımızın bihakkın mihveri yaptık. Türk milletine hasbi sevgi besleyen, hakikatli mensubiyet onuruyla beslenen Milliyetçi-Ülkücü Hareket tertemiz fikriyle, pirüpak mücadelesiyle, fidan gibi evlatlarını şehitliklere emanet edişiyle, zindanları taş medreseye çevirişiyle elbette haklı bir övgünün markası ve muhatabıdır" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'NİN BOŞALTILMASI DEMEK, TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMAKTIR'

Dünyanın karmakarışık olduğunu ve şu zamanda Türkiye için Türk milliyetçiliğinin en emin, en güvenli, en güçlü aksiyon ve düşünce limanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Göreve geldiği andan itibaren çıldırmış gibi siyasi, ekonomik ve diplomatik krizleri tetikleyen, akli ve ahlaki melekeleri bakımından acil gözetime ihtiyaç duyan ABD başkanının ve kaotik uluslararası düzenin karşısında Türk milliyetçiliğinin yegane direniş cephesi olduğunu idrak ve ifade etmek istikbalimizin muhafazasına aleni hizmet olacaktır. Bilhassa hatırlatmak isterim ki, mafyavari siyaset usulüyle Gazze'ye çökme ve üzerine kapaklanma planı zaman ayarlı bir bombadır. İsrail'den Gazze'nin devralınacağını söyleyip Gazzeli mazlumların Mısır ve Ürdün başta olmak üzere bazı bölge ülkelerine sürgün edileceğini söylemek emperyalist eşkıyalığın mütehakkim zorbalığıdır. Bunun adı yeniden hortlayan plantasyon sömürgeciliği veya yerleşimci sömürgeciliğidir. Bunun sonucu ise sadece bölgesel manada değil, küresel boyutta taşları döşenen, işaret fişeği atılan, şartları oluşturulan çetin bir savaş halidir. Bilinmelidir ki, emperyalizm sömürgeciliğin en yüksek aşamasıdır. Küresel sömürgeciliğin kanlı ve karanlık kumanda odası olan emperyalizmin korkunç Gazze projesinden sonra nerede duracağı, hangi ülkelere bulaşacağı, Türkiye'nin bu barbarlık mimarisinde nereye kadar ve hangi ölçülerde hedef olacağı çok sıkıntılı ve sorunlu bir muammadır. Çünkü Gazze'nin boşaltılması demek Türkiye'ye ve İslam coğrafyasına meydan okumaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'VAKİT, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ OLMA VAKTİDİR'

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun koltuğunu pespaye halde çeken ABD Başkanı Trump'ın siyonist emellere hizmetkarlıkla tercihini erkenden yaptığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

" Kanada'yı 51'inci eyalet olarak ele geçirme iştahları, Panama Kanalı ve Grönland etrafında şiddeti artan hak iddiaları, aynı zamanda her geçen gün tırmanan ticaret savaşları pek çok kabus senaryosunu devreye sokmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, müstevlilere karşı verilen muazzam mücadelenin berat ve mükafatıdır. Zulme karşı şerefli direniş mazlumların ümit kaynağı olmuştur. Milli Mücadele, küresel haçlı dalgasına şehit kanlarıyla set çekmiş, milli birlik ve kardeşlik ruhu ya istiklal ya ölüm azmiyle pekişerek tam bağımsızlığımızın fermanı okunmuştur. Bu fermanı yırtmak üzere kuyruğa giren emperyalizme ve emperyalizmin maşalarına boyun eğmek diye bir şey söz konusu dahi edilemeyecektir. Hal böyleyken dışımızda günbegün tesir alanı genişleyen yoğun fırtınaya karşı içimizde bahar, barış ve huzur havası egemen olmalı, muarız ve muhtemel saldırılara karşı 86 milyonun tamamı tek yürek halinde duruş sergilemelidir. Emperyalizmin paylaşım ve bölüşüm ihtirası iyice sertleşmiştir. Buna karşı Türk milleti derhal ve hiç gecikmeksizin tavır almalı, doğudan batıya, kuzeyden güneye ön şartsız bir kucaklaşma vasat ve varlık bulmalıdır. Terörsüz Türkiye'nin doğum sancıları olsa da karşımızdaki tehdidin büyüklüğü dikkate alındığında herkes, her kesim, siyasetin her rengi büyük ve güçlü Türkiye ülküsünde kenetlenmelidir. Gazze'yi önce bombalayıp sonra üzerine oturmayı gündemine alan küresel ahlaksızlığın yarınlarda Türkiye'de de aynı oyunu sahnelemeye kalkışması yabana atılacak bir ihtimal değildir. Vakit kesinlikle bir olma vakti, diri olma vakti, hep birlikte Türkiye ve Türk milleti olma vaktidir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkesi ve milleti için her zorluğu göze almıştır. Bunu yaparken gerekirse fedayı canı da hesaba katmıştır. Partimiz 56 yılın her diliminde varlığının ve mücadelesinin bedelini en ağır şekilde ödemiştir. Satanlarla sövenlerin, yılanlarla yorulanların, çıkarcılarla ihanet edenlerin şirret bariyerlerine takılmadan önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben söylemini kuvveden fiile taşıdık. Şimdi yepyeni ve daha büyük bir görev önümüzdedir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın maddi ve manevi çatısını örmek için ne gerekiyorsa yapmak mecburiyetindeyiz."