Dijital Telif Hazırlıkları Tamamlandı

Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Bütçeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Yayman, "dijital telif" konusunun çok önemli hale geldiğini belirterek, "Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Bütçeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz." diye konuştu.

Hem Kültür Bakanlığı hem TBMM hem de tüm paydaşlarla beraber ortak akıl çerçevesinde dijital telif çalışmalarında artık sona gelindiğini belirten Yayman, Komisyonun gelecek günlerde bununla ilgili çalışmalarını yürüteceğini açıkladı.

Yayman, sanal kumar konusunda TBMM'nin bir ön alması ve bir inisiyatif geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, oyun siteleri konusunu da Komisyon olarak ele almaları gerektiğini söyledi.

Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonunun çalışmalarını bütçe görüşmelerinden sonra hızlandıracağını açıklayan Yayman, "Ülkemizin çok acil bir Yapay Zeka Kanununa, düzenlemesine ihtiyacı var." dedi.

Oyun platformlarının şiddeti teşvik etmesini, aile yapısını tehdit etmesini kabul etmediklerinin altını çizen Yayman, "Özgürlükler önemlidir ama aile vazgeçilmezdir. Çocuklarımız geleceğimizdir ve vazgeçilmezdir. Çocuklarımızın tertemiz dimağlarının cinsiyetsizleştirme propogandasına maruz bırakılmasını, bazı sapkın fikirlere yönlendirilmesini, birtakım zararlı alışkanlıklara maruz bırakılmasını asla uygun bulmuyoruz." diye konuştu.

Dijital mecraların her türlü kötülüğün merkezi haline gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Yayman, "Biz, hem özgürlükleri savunuyoruz hem de çocuklarımızın geleceğini sonuna kadar savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Yayman, ulusaşırı dijital şirketlerin "Bırakınız yapsınlar" tavrını desteklemediklerini ifade etti.

Komisyon, DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinledi.

The Walt Disney Company çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı

The Walt Disney Company (TWDC) Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şirket hakkında bilgi vererek, şirketin 90 yıldır Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) faaliyet gösterdiğini ve 5 bin 500 kişiye istihdam sağladığını söyledi.

EMEA bölgesinde şirketin 130'dan fazla ülkede 165 kanalının bulunduğunu aktaran Soner, Türkiye'de bulunan iki ofiste 400'ün üzerinde çalışanının bulunduğunu bildirdi.

Disney'in 2000'de Türkiye pazarına girdiğini, 2006'da ise FOX kanalını açtığını anlatan Soner, 2006 yılının doğrudan Türkiye'ye yatırım yaptıkları yıl olduğunu belirtti. Soner, iki yıl önce Disney + Platformunun lansmanını yaptıklarını vurguladı.

Disney karakterli ürünlerin üretiminin Türkiye'de yapıldığını kaydeden Soner, "Tüketici ürünlerinde Avrupa'da tekstil alanında merkez biraz Türkiye oldu." dedi. Soner, ürünlerin Türkiye'de üretilip, Türkiye dışındaki ülkelere ihraç edildiğini belirtti.

Şirketin sosyal sorumluluk projelerine ilişkin de bilgi veren Soner, Türk Eğitim Vakfı işbirliğinde depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için düzenledikleri etkinlikte 60 milyon TL bağış yapıldığını, bunun 40 milyonun Türk Eğitim Vakfının hesaplarına geçtiğini, kalan kısmı için de tahsilatların yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Tüm dünyada Disney + Platformunun 153,8 milyon üyesi olduğunu açıklayan Soner, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın platformun Türkiye'de kaç üyesi olduğunu sorması üzerine "Gizli bilgiler, onu paylaşamıyoruz." yanıtını verdi.

Platformun Türkiye'deki içerik hacmine de değinen Soner, 800 dizi, 1400 film, 1700 sezon, 28 bin bölüm olmak üzere toplam 30 binin üzerinde içerik olduğunu bildirdi.

Soner, bu sene Disney'in 183 yapımının Emmy Ödülüne aday gösterilirken, bunlardan 60'ının Emmy Ödülünü aldığını anlattı.

TWDC Türkiye Başhukuk Müşaviri Bürke Şerbetçi Arabacı, dijital mecralara dair yasal düzenlemeler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun dijital mecralar üzerindeki görev ve yetkileri ile dijital mecraların yükümlülükleri hakkında bilgi verdi.

Yayıncılık bir olarak görülse de dijital yayınların bazı farklılıkları olduğunu ifade eden Arabacı, akıllı işaretlere göre izleme saatlerinin belirlenmesinin dijital mecralarda uygulanamadığına işaret etti.

Disney Plus'ın, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Soner, sunumunu tamamlamasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Komisyon Başkanı Yayman'ın, "Herhangi bir lobiden Atatürk dizisini yayınlamama konusunda bir baskı geldi mi?" sorusuna Soner, "Baskı ve talep gelmedi" yanıtını verdi.

Tek bir diziyi değil birçok diziyi platformda yayından kaldırmak zorunda kaldıklarını ifade eden Soner, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı alan Disney + isimli kuruluşun açıklamasında yer alan şu ifadeleri milletvekilleri ile paylaştı:

"Prensip olarak editoryal bağımsızlık ve özgürlük, kuruluşundan bu yana Disney için temel bir değer olmuştur ve Dünyanın pek çok bölgesinde yıllardır yayıncılık sektörünün lider isimlerinden olan Disney, Türkiye de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki kültürel ve ulusal değerlere azami saygı ile bağımsız yayın hizmetleri sunmaya devam etmektedir. Disney, yayın ilkesi ile ilgili kararlarını her zaman özgür iradesine dayanarak alacaktır ve üçüncü taraf çıkar örgütlerinin Disney'in bağımsızlığı üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır."

Bu yapımın hem Türkiye'de hem de yurt dışında 30-40 sinemada vizyona girdiğini dile getiren Soner, "Yapımcımıza, filmin hem Türkiye'de hem de yurt dışında sinemalara girmesi için her türlü olanağı sağladık." bilgisini paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 100 yıllık şirketin, lobilerin talimatıyla Atatürk gibi bir siyasi kişinin filmini korktuğu için yayından kaldırdığını söyledi.

Bunun üzerine Soner, bu içeriği ürettiklerini ve yayınladıklarını söyledi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Komisyon'a gelen dijital mecra yetkililerinden, iş akışı, bütçesi, Türkiye'deki operasyonlarıyla ilgili sorulara "ticari sır" denilerek yeterli cevap alamadıklarına dikkati çekerek, "Mutlaka önümüzdeki dönem 'Dijital Mecralar Veri Yönetişimi Kanununu' gündemimize almamız lazım." dedi.

"Bireyin, ailenin, toplumun, kamu düzenin korunması bir sansürcülük değildir"

Komisyon Başkanı Yayman, sosyal medya kuruluşlarının ardından ilk defa bir içerik üreticisinin Komisyonda dinlendiğine işaret ederek, "Ulusaşırı dijital şirketlerin hiçbir ahlak, norm, değer yargısı gözetmeden kendilerini bir operasyon merkezi gibi konumlandırmaları; toplum, siyaset mühendisliğine soyunmaları asla kabul edilemez. Ulusaşırı dijital şirketlerin kendilerini yasamanın, yürütmenin ve yargının, dolayısıyla ulus devletin üzerinde görmesi asla doğru değildir." yorumunu yaptı.

Bunun yeni bir problemi ortaya çıkaracağını söyleyen Yayman, bireyin, ailenin, toplumun, kamu düzenin korunmasının bir sansürcülük olmadığını dile getirdi.

Yayman, ulusaşırı dijital şirketlerin dünyada hangi normlara uyuyorsa Türkiye'de de aynı normlara uyması gerektiğini ifade etti.