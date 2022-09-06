Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma" resti sonrası polemiğe dahil olan Çekya'ya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma" resti sonrası polemiğe dahil olan Çekya'ya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

06.09.2022 09:31

Yunan kuvvetlerinin tacizi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz." demişti. Bu sözler sonrası Yunan makamlarından tepki gelirken Çekya da polemiğe dahil olup "Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez" yorumunda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı bu açıklamalara sert tepki göstererek "Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik ediyor. Yunanistan'ın tacizlerini görmezden gelmek garabettir" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan, bir süredir Türkiye hakkında özellikle uluslararası alanda kara propagandaya imza atıyor, Ege'de ise provokatif eylemler yapıyordu. Son olarak Yunan kuvvetlerinin geçtiğimiz hafta Ege'deki Türk jetlerine S-300'ler ile radar kilidi atması bardağı taşıran son damla oldu.

"İZMİR'İ UNUTMAYIN"

Dün katıldığı bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a ise rest çekti. Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın sözlerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz."

ÇEK CUMHURİYETİ: ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ

Gündem yaratan polemiğe Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti de dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik son sözlerini "kabul edilemez" olarak değerlendiren Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB'ye üye devletlerinin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi, bu konuda (diyaloğun teşvikini kastediyor) son derece yararsızdır" denildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ: ULUSLARASI HUKUKA AYKIRI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya'nın Dışişleri Bakanlığı ve AB kurumlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamaların Türkiye açısından bir anlamı ve değeri olmadığını kaydeden Bilgiç, "AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerine yer verdi.

"YUNANİSTAN'I ŞIMARTAN BU TUTUM, ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ TEŞVİK EDİYOR"

Açıklama yapanların Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumuna karşı ise sessiz kaldığına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti: "Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir."

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ, DAR GÖRÜŞLÜ YUNAN VETOSUNUN SUİSTİMALİNDEN KURTARILMALI"

Bilgiç, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayarak "Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB, diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa Türkiye-AB ilişkileri, esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İzmir'i unutma' resti Yunan yerine onları rahatsız etmişti! Dışişleri'nden sert tepki geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İzmir'i unutma' resti Yunan yerine onları rahatsız etmişti! Dışişleri'nden sert tepki geldi 'Bir gece ansızın gelebiliriz' restinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha: Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' restinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha: Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Akdeniz, Ege, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İzmir'i unutma' resti sonrası polemiğe dahil olan Çekya'ya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:05:35. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma" resti sonrası polemiğe dahil olan Çekya'ya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement