Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma" resti sonrası polemiğe dahil olan Çekya'ya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Yunanistan, bir süredir Türkiye hakkında özellikle uluslararası alanda kara propagandaya imza atıyor, Ege'de ise provokatif eylemler yapıyordu. Son olarak Yunan kuvvetlerinin geçtiğimiz hafta Ege'deki Türk jetlerine S-300'ler ile radar kilidi atması bardağı taşıran son damla oldu.

"İZMİR'İ UNUTMAYIN"

Dün katıldığı bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a ise rest çekti. Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın sözlerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz."

ÇEK CUMHURİYETİ: ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ

Gündem yaratan polemiğe Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti de dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik son sözlerini "kabul edilemez" olarak değerlendiren Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB'ye üye devletlerinin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi, bu konuda (diyaloğun teşvikini kastediyor) son derece yararsızdır" denildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ: ULUSLARASI HUKUKA AYKIRI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya'nın Dışişleri Bakanlığı ve AB kurumlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamaların Türkiye açısından bir anlamı ve değeri olmadığını kaydeden Bilgiç, "AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerine yer verdi.

"YUNANİSTAN'I ŞIMARTAN BU TUTUM, ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ TEŞVİK EDİYOR"

Açıklama yapanların Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumuna karşı ise sessiz kaldığına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti: "Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir."

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ, DAR GÖRÜŞLÜ YUNAN VETOSUNUN SUİSTİMALİNDEN KURTARILMALI"

Bilgiç, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayarak "Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB, diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa Türkiye-AB ilişkileri, esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.