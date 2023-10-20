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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Filistin için hutbe okudu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Filistin için hutbe okudu

Son Güncelleme: 20.10.2023 15:50

İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Cuma namazı hutbesini Filistin için okudu. Erbaş, tüm insanlığa seslenerek zalimin karşısında mazlumun yanında olunması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Cuma namazı hutbesini Filistin için okudu. Tüm insanlığa seslenen Erbaş, "Herkesi zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyorum. Unutmayın, tarihten ders alın. Zulümle abad olanın sonu berbat olur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldırdı. Erbaş, hutbeyi okumak için minbere elinde kılıç ile çıktı. İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları konu alan "Rahmet ve Sekinet Müjdesi: İnşirah Suresi" başlıklı Cuma hutbesini okudu. Hutbesinde tüm insanlığa seslenen Erbaş, mazlumun yanında durma çağrısı yaptı.

"Bir ferahlık mutlaka gelecektir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizler inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenab-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nuh'u tufanın helakinden, Hz. İbrahim'i Nemrut'un ateşinden, Hz. Musa'yı Firavun'un zulmünden, Hz. Yusuf'u zindanın karanlığından kurtarmıştır. ve nihayet, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i inkarcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır" diye konuştu.

"Masum insanlar vahşice katlediliyor"

İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden birinin Gazze'de yaşandığını söyleyen Erbaş, "Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Zalim Müslüman mazlum gayri müslim olsa bile bizim inancımız dinine ırkına bakmadan zalime karşı mazlumun hakkını korumayı, onun yanında yer almayı emreder. Gayrimüslim mazlumun hakkını zalim Müslümana karşı korur" dedi.

"Zulümle abad olanın sonu berbat olur""

Tüm insanlığa seslenen Erbaş, "Buradan, mazlumların hamisi Fatih Sultan Mehmet'in bize emaneti Ayasofya minberinden Tüm insanlığa sesleniyorum ve herkesi zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyorum. Unutmayın, tarihten ders alın. Zulümle abad olanın sonu berbat olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Filistin için hutbe okudu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Filistin için hutbe okudu - Son Dakika
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