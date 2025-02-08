Diyarbakır'da Barış İçin Miting Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır'da Barış İçin Miting Düzenlendi

Diyarbakır\'da Barış İçin Miting Düzenlendi

DEM Parti tarafından 'Barış için özgürlük' temalı miting Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin barış sürecine dair açıklamalar yaparak, Kürt halkının dinamikliğine vurgu yaptı.

08.02.2025 18:31  Güncelleme: 18:33
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'DİYARBAKIR BARIŞ DİYOR'

Diyarbakır'da, DEM Parti tarafından 'Barış için özgürlük' mitingi düzenlendi. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çağlar, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Van Milletvekili Gülderen Varli, Mardin Milletvekilleri Salihe Aydeniz ve Beritan Güneş Altın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin eş başkanları, parti yöneticileri ve il başkanları ile partililer katıldı.

Mitingde konuşan Tuncer Bakırhan, "Öcalan istiyor ki Türkiye barışını sağlayarak Orta Doğu'da güçlü bir ülke olsun. Türkiye, barışını sağlayarak, bölgede demokratik reformlarla bölgede örnek olsun. Öcalan istiyor ki savaşa ve çatışmaya ayrılan 3 trilyon dolar Siirt'in yoksuluna, Batman'ın emekçisine, Edirne'deki asgari ücretliye, Ankara'daki emekliye harcansın. Öcalan, kalkınmış, demokratik, refah içerisinde yaşayacağımız, herkesin kendi kimliğiyle özgürce yaşayacağı bir Türkiye'nin yol haritasını hazırlıyor" dedi.

Öcalan'ın kısa sürede yol haritasını açıklayacağını belirten Bakırhan, "Kürtler, Türkiye'nin ve bölgenin en dinamik, en güçlü, en örgütlü halkıdır. Siz var oldukça hiç kimse ama hiç kimse bizleri kandıramaz. Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle ve Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz. Evet, biz çok şey yaşadık ama mücadelemizden vazgeçmedik. Biz çok şey gördük ama mücadele etmekten, barışı savunmaktan geri durmadık. Diyarbakır ne diyor? Barış diyor." diye konuştu.

Seyfettin EKEN- Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır'da Barış İçin Miting Düzenlendi - Son Dakika

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