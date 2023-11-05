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Eczacılıktan genel başkanlığa! CHP lideri Özgür Özel'in bilinmeyenleri - Son Dakika

Eczacılıktan genel başkanlığa! CHP lideri Özgür Özel'in bilinmeyenleri

Son Güncelleme: 05.11.2023 15:07

Dün CHP'nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, siyaset sahnesinin tanıdık yüzlerinden biri. Ancak hayat hikayesi bilinenlerden çok daha fazlası. İşte asıl mesleği eczacılık olan Özel hakkında tüm merak edilenler.

Uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan Özgür Özel, dün CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak CHP'nin 8. genel başkanı olan Özel'in hayat hikayesi ise merak konusu oldu. İşte ana muhalefet partisi liderinin bilinmeyenleri.

UZUN YILLAR ECZACILIK YAPTI

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 1974'de Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı. Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Eczacılıktan genel başkanlığa! CHP lideri Özgür Özel'in bilinmeyenleri

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU

Özel, 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi. İlk defa 2011 seçimlerinde CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 2014 yerel seçimlerinde tekrar aynı partiden Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı oldu fakat yine seçilemedi. Özel, diğer CHP Manisa milletvekilleriyle birlikte Soma'daki maden ocaklarının incelenmesi için bir meclis komisyonu kurulmasını teklif etmiş, bu önergenin gündeme alınmasıyla ilgili yaptığı 29 Nisan 2014 tarihli konuşmada ocaklardaki denetim ve güvenlik eksikliklerinden bahsetmiş, konuşma 13 Mayıs 2014 Soma Maden Faciası sonrası ülke gündeminde uzun süre tartışıldı.

Eczacılıktan genel başkanlığa! CHP lideri Özgür Özel'in bilinmeyenleri

2015'TEN BERİ CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda CHP parti meclisi üyesi seçildi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu ve CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu üyesi oldu. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP grup başkanvekilliği görevine seçildi. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilen 2015 Uğur Mumcu Yılın Siyasetçisi Ödülü'nü aldı.

13 YILLIK KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNE SON VERDİ

Özel 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından partide değişim olması gerektiğini belirten Özel; 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. Özel, 812 oy ile dün 13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminin ardından CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçildi. Evli ve bir çocuk babası olan Özel, iyi düzeyde Almanca ve İngilizce biliyor.

Eczacılıktan genel başkanlığa! CHP lideri Özgür Özel'in bilinmeyenleri

KILIÇDAROĞLU İÇİN AĞLAMIŞTI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı son grup toplantısında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Özel'e daha sonra CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurmasının ardından rakibi Kılıçdaroğlu için ağlaması sorulmuşu. Özel de "Bu durumdan gocunmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Eczacılıktan genel başkanlığa! CHP lideri Özgür Özel'in bilinmeyenleri
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Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eczacılıktan genel başkanlığa! CHP lideri Özgür Özel'in bilinmeyenleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eczacılıktan genel başkanlığa! CHP lideri Özgür Özel'in bilinmeyenleri - Son Dakika
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