Edirne\'de Yerelde Eşitlik Çalıştayı Başladı

Politika

Edirne Belediyesi ile Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye genelinden çok sayıda kadın belediye başkanının katıldığı 'Yerelde Eşitlik Çalıştayı' Edirne'de başladı.

Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hollanda Başkonsolos Yardımcısı Karin Jones Schaper, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden kadın belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

'DENGELİ TEMSİL SAĞLAMAK İÇİN KADINLARIN BAKIŞ AÇILARINA İHTİYAÇ VAR'

Çalıştayın açılış konuşmasını Hollanda'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Schaper yaptı. Schaper, eşitliğin geliştirilmesi ve kadın haklarının desteklenmesinin uzun zamandır dış politikalarının merkezinde yer aldığını söyledi. Schaper, "Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bir yıl sonra imzalanan bir antlaşmanın sonucu olarak 100 yıllık dostluğumuzu kutladığımız özel bir yıl oldu. Bu vesileyle yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da pek çok etkinlik düzenledik. Elbette ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkiler çok daha eskilere dayanıyor; 400 yılı aşkın bir süredir iki ülkenin merkezi ve yerel yönetimleri ile toplumları arasında iş birlikleri söz konusu. Tüm bu düzeylerde, çeşitli ve dengeli bir temsil sağlamak için kadınların bakış açılarına ihtiyaç vardır. Yine de kadınların karar mekanizmalarında söz sahip olabilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin norm haline gelmesi için de yapılması gereken çok şey var" dedi.

Cinsiyete dayalı tutum ve davranışların değişmesi gerektiğini dile getiren Schaper, "Bunun sadece bir kadın meselesi olmadığını vurgulamak önemlidir. Cinsiyete dayalı tutum ve davranışlar değişmelidir. Erkeklere de önemli roller düşmektedir. Eşitliği geliştirme sorumluluğu herkes tarafından üstlenilmelidir. Umalım ki gelecek nesil için cam tavan gerçekten de kırılmış olsun. İlerlemeye devam etmek için heyecanlıyız. Birlikte başarabiliriz; birlikten güç doğar" diye konuştu.

'HER BİREYİN DAHA EŞİT FIRSATLARLA KARŞILAŞABİLECEĞİ ÇEVRE YARATMAK İSTİYORUZ'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da konuşmasında yerel eşitlik eylem planının eşit ve özgür toplumun yol haritası olduğunu söyledi. Akın, "Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak, ilk çalıştayımızın yerelde eşitlik konusunda olmasının ve sizlerle bu anlamlı çalıştayda bir araya gelmenin gururunu yaşıyorum. Çünkü biliyorum ki her eşit adım, hepimizin geleceğini daha aydınlık kılacak. Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'nin temel amacı doğrultusunda, Edirne Belediyesi olarak, yerel eşitlik eylem planımızı, belediyemizdeki tüm müdürlüklerimiz ve şehirdeki paydaşlarımızla birlikte hazırladık. Yerel eşitlik eylem planımız, toplumsal eşitliği günlük yaşamda kalıcı hale getirmek adına atılacak somut adımları içermektedir. Bu planla, Edirne'deki her bireyin daha eşit fırsatlarla karşılaşabileceği bir çevre yaratmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL EŞİTLİK VE ADALET TEMELLERİNİ DAHA SAĞLAM ATMALIYIZ'

Söz konusu çalışmanın sadece bir plan değil, aynı zamanda daha eşit, güvenlik ve özgür bir toplumun yol haritası olduğunu kaydeden Akın, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve güvenli bir toplum oluşturma yolunda hala aşmamız gereken ciddi engeller bulunmaktadır. Kadınların ve çocukların güvenliğini temin etmek, yalnızca bir yasal yükümlülük değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur. Hep birlikte, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, toplumsal eşitlik ve adaletin temellerini daha sağlam atmalıyız. Bugün burada attığımız adımlar, sadece bugün için değil, gelecekteki toplumumuz için de büyük anlam taşımaktadır. Eşitlik, adalet ve güvenlik her birimizin hakkıdır ve bu hakkı savunarak, daha güçlü bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz. Kadınların, erkeklerin ve çocukların eşit fırsatlara sahip olduğu, fırsat eşitliğinin her alanda güçlendirilmeye çalışıldığı bir toplum inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada attığımız bu adım, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Herkesin hakkını savunacağımız bir toplum yaratana kadar durmayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Edirne Belediyesi ile Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi videoları gösterildi. Çalıştayda, Edirne Yerel Eşitlik Eylem Planı danışmanı Merve Demircan tarafından sunum gerçekleştirilirken, gün boyunca sunum ve konuşmalar yapılacak.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,