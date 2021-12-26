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Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilk tepki: Yol arkadaşlarımın yanındayım, ezdirmem - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilk tepki: Yol arkadaşlarımın yanındayım, ezdirmem

26.12.2021 22:14
Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilk tepki: Yol arkadaşlarımın yanındayım, ezdirmem

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiaları sonrası özel teftiş başlattı. Bu adımın ardından İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sert tepki göstererek, "Bugün de diyorum ki; 'İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.' Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek." ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlatmasıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

"İBB AİLESİNE SALDIRANLAR KARŞILARINDA BEKLENMEDİK GÜÇ GÖRECEK"

İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "'Hak yemem hakkımı da yedirmem' dedim. Bugün de diyorum ki; 'İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.' Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye 'özel teftiş' hamlesine Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki: Yol arkadaşlarımın yanındayım, ezdirmem

"SORUMLULUK BAKANLIĞA AİT"

Bakanlığın bu adımına, İBB cephesi de sessiz kalmadı. İBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, terör örgütü bağlantılı kişilerin iş bulmasında sorumluluğun İçişleri Bakanlığı'na ait olduğu belirtildi.

"ELLERİNDEKİ BELGELERİ PAYLAŞMALARI GEREKİYOR"

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör bağlantılı" kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB'nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır.

"86 BİN ÇALIŞANIMIZ ZAN ALTINDA KALMIŞTIR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.

"DEVLET CİDDİYETİ İLE ÖRTÜŞMEMEKTEDİR"

31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur. İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır."

Son Dakika: İçişleri'nin "özel teftiş" adımına İBB'den jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı
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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye 'özel teftiş' hamlesine ilk tepki: Yol arkadaşlarımın yanındayım, ezdirmem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilk tepki: Yol arkadaşlarımın yanındayım, ezdirmem - Son Dakika
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