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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

17.11.2021 13:54
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son tezkere oylamasıyla ve yatırımcılar başta olmak üzere pek çok kesime yönelik tehdit diliyle CHP, artık fiilen de pozisyon değiştirmeye başlamıştır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son tezkere oylamasıyla ve yatırımcılar başta olmak üzere pek çok kesime yönelik tehdit diliyle CHP, artık fiilen de pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Önceleri ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere ve işgalle başlayan süreç, bir süredir milli çıkarlarımıza somut darbeler vurma safhasına geçmiştir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresinin oylamasındaki ve sonrasındaki tutumunun, doğrudan Türkiye'yi hedef aldığını; daha vahiminin, bu tutum değişikliğinin CHP'nin kendi iradesiyle değil, ülke sınırları dışından verilen talimatlarla gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

"Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, CHP'ye kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir." diyen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de oluşturduğu güvenli bölgeler vasıtasıyla terör tehdidini kendi topraklarından ve vatandaşlarından uzak tutmasına tahammül edemeyenlerin karın ağrılarını herkesin bildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da, Ege'de Türkiye'nin çıkarlarına uygun politikalara yönelmelerinin kimleri çileden çıkardığını da bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"CHP, işte bu yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Son tezkere oylamasıyla ve yatırımcılar başta olmak üzere pek çok kesime yönelik tehdit diliyle CHP, artık fiilen de pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Önceleri ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç, bir süredir milli çıkarlarımıza somut darbeler vurma safhasına geçmiştir. Ülkenin ve milletin yaşadığı felaketlerden kendilerini iktidar çıkarma hevesiyle çıktıkları yolun, bunları ülkeyi felakete sürükleyerek iktidarı değiştirme stratejisine kadar getirdiği anlaşılıyor. Bir yanlarına güya milliyetçi, güya memleket seven bir partiyi, diğer yanlarına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP'yi yönlendirenler, kendileri için görünüşte karlı ama ülkemiz için bir o kadar zararlı bir oyun oynuyorlar. Eğer başarırlarsa, Türkiye, sadece son 19 yıldaki kazandıklarını kaybetmekle kalmayacak, sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecektir."

Bunu, kendilerinin değil; tarihin, tek parti CHP'sinin faşizan uygulamalarının, Başbakan Adnan Menderes'i asan, "Bir sağdan bir soldan" diyerek bu ülkenin gençlerini darağaçlarına gönderen, terörü ve rejim istismarını vesayetinin gıdası haline getiren darbeler zincirinin söylediğini vurgulayan Erdoğan, bunu aynı zamanda, 1970'li ve 1990'lı yılların ülkeye ağır maliyetleri olan siyasi ve ekonomik krizlerin, 19 yıl boyunca attıkları her adımı engellemek için önlerine kurulan tuzakların, oynanan oyunların söylediğini dile getirdi.

Erdoğan, "Bunu, bir yandan PKK'nın en üst düzey isimleri, diğer yandan FETÖ'nün borazanları, beriki yandan uluslararası kumpasları özellikle yöneten yapıların sözcüleri söylüyor. Hatta ve hatta bunu, bizzat kendileri, kendi milletvekilleri söylüyor. 'AK Parti'yi iktidardan indirmeliyiz.' fikrini açıkça ifade etmekten çekinmeyenlerin derdi, Türkiye'nin güvenliği ve esenliği olabilir mi? 'Tayyip Erdoğan'dan kurtulmalıyız.' beyanını pek çok mecrada dolaşıma sokanların derdi, milletimizin huzuru ve refahı olabilir mi?" diye konuştu.

"Bu sıklet bu yükü kaldırır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti destekleyerek "Türkiye'de yönetimi değiştirmeliyiz." diyenlerin derdinin, ülkenin demokrasisini, insanların hak ve özgürlüklerini geliştirmek olup olamayacağını sorarak, "Eğer buna inanan varsa, ya ülkesinden ve dünyadan bihaberdir ya hırsı ve kini gözünü kör etmiştir ya da aynı projenin bir parçasıdır. CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan bu proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir. Hiç merak etmeyin başaramayacaklar. Çünkü Türkiye, eski Türkiye değil. Gençleriyle, kadınlarıyla, her kesimden insanıyla milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Bu sıklet bu yükü kaldırır. Kaldırmakla kalmaz, yere çalıp paramparça eder." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, bunca yıldır vesayetçiler, darbeciler, terör örgütleri, finans ve medya baronları üzerinden önlerine kurulan tuzakları birer birer bozdukları gibi Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle bu senaryoyu da yırtıp atacaklarını anlattı.

Milletin, 2023 Haziran'ındaki seçimlerde sandığa gittiğinde, bir AK Parti'nin bunca yıllık eser ve hizmetlerine bakacağını, bir de "kifayetsiz muhterislere" ve iplerini elinde tutan karanlık güçlere bakacağını belirten Erdoğan, "Böyle bir mukayese, böyle bir muhasebe, böyle bir tablo karşısında elini vicdanına koyarak tercihini yapan herkesin yöneleceği yer, AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine verilen görevi bir türlü başaramadığını, yalanlarına ve iftiralarına milleti bir türlü inandıramadığını görünce, milletin umutlarının ve değerlerinin istismarına yöneldiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vizyon çizmeye, insanların dertleriyle dertlenmeye alışık olmayınca da ya kavramı yanlış kullanıyor ya geçmişte aynı hususta ne dediğini, ne yaptığını unutuyor ya da desteksiz atıp kendini boşa düşürüyor. Devlet nasıl yönetilir, güvenlik birimleri nasıl çalışır, uluslararası işleyiş neyi gerektirir, Anayasa ve yasalarımız neyi emreder, eldeki imkanlar nedir bilmediği için aklına geleni söylüyor. Hadi Haşhaşiler'in sahte cenneti misali, herkesi kamuda işe almayı, herkese balya balya para dağıtmayı, herkesi arş-ı alaya çıkarmayı taahhüt etmesini anladık, dilin kemiği, yerine getirilmeyecek vaadin sınırı yok nasılsa salla sallayabildiğin kadar."

Erdoğan, bazı hususlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Daha dün Irak ve Suriye tezkerelerine 'evet' diyenleri ihanetle suçlarken, bugün PKK'yı bitirmekten söz ediyor. Bir yandan ülkenin tüm sorunları, sıkıntılarını çözmekten bahsediyor, diğer yandan yatırımları engellemeye, insanları iş yapamaz, kamu görevlilerini hizmet veremez hale getirmeye çalışıyor. Son günlerde bir de 'Helalleşelim.' demeye başladı. Bizim inancımızda helalleşme vardır ve çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, helalleşmeyi nasıl anladığını ve tanımladığını sorarak, buna ilişkin bir video izletti.

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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