Erdoğan Bayraktar\'dan kentsel dönüşüm çağrısı

Politika

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Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar, Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin (AYİDER) düzenlediği programda kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin birinci sorununun Güneydoğu meselesi, ikinci sorununun ahlak erozyonu olduğunu ifade eden Bayraktar, üçüncü sorunun da kentsel dönüşüm olduğunu belirtti. Kahramanmaraş depremlerinde 11 vilayette 50 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Bayraktar, "Bugünden yarına inşallah olmaz, bu işin olasılığı ve fay hatları üzerinde jeoloji mühendisleri söz sahibi ama, depremde zarar görmemesi gereken binaların konumu inşaat mühendislerinin ve müteahhitlerin işi." diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İNSANLARIN CANINI KURTARMAYA YÖNELİK BİR ADIM OLMALI"

Kendisi de inşaat yüksek mühendisi ve kentsel dönüşüm uzmanı olan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Kentsel dönüşümün çevre manasına baktığımız zaman, kentler, binaları yenilemek, daha düzgün binalar yapmak. Hayır arkadaşlar, bugün Türkiye'nin problemi o değil. Bugün kentsel dönüşümün ana eksenini 6306sayılı kanunun ruhuna uygun, insanların canını kurtarmak olarak telaffuz etmek lazım. Ben burada meslektaş olarak rica ediyorum, Türkiye'de kentsel dönüşüm insanların canını kurtarmaya yönelik bir adım olmalı. Binalı yıkmak, binaları yapmak daha sonraki iş. Şimdi belediye başkanlarımız bu dönemde 26 ilçe, bir büyükşehir belediyesi CHP'nin. Bu arkadaşlara büyük sorumluluk düşüyor."

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bayraktar, sosyal medya hesabından konuşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda "Kentsel dönüşümden sorumlu olanlar, bu büyük vebalden nasıl kurtulacak?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı'nda 'Metropol Şehirlerde Alternatif Yerleşim Bilimleri' konusunda Yüksek Lisans derecesi aldı. Bükreş Üniversitesi'nde inşaat sözleşmeleri konusunda tez hazırlayarak derece aldı.

1973-1994 yılları arasında özel sektörde 21 yıl müteahhit ve konut yapı kooperatifi yöneticisi olarak çalıştı. Vatani görevi sırasında 14 ay inşaat kontrol amiri vekili olarak görev yaptı.

1989-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir ve Eminönü Belediyelerinde Belediye Meclis Üyeliği; ayrıca, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ'ta 4,5 yıl Genel Müdürlük görevinde bulundu.

1999-2000 yılları arasında ABD'de 10 ay süreyle Yabancı Dil ve İnşaat Teknolojileri eğitimi aldı. Avrupa'da çeşitli ülkelerde konut, işyeri, kooperatifçilik ve gayrimenkul sistemleri hakkında eğitim ve seminerlere katıldı. 2000-2001 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı.

Aralık 2002-Mart 2011 tarihleri arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu sürede;

- 81 il, 800 ilçe, 1.900 şantiyede toplam 500 bin konut, sosyal donatı yapılarından oluşan toplu konut uygulamaları başlatılmış ve bu uygulamalardan yaklaşık 350 bini tamamlanmıştır.

- İspanya Kraliyet Ailesi tarafından "Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Üretimi"nden dolayı kraliyet nişanı ödülü almıştır.

- Dünyanın önde gelen Gayrimenkul Organizasyonlarından Barcelona Meeting Point (BMP) ve EIRE ( İtalya, Milano Gayrimenkul Organizasyonu) tarafından "Alt Gelir Grubuna Konut Sunumu" ve "Girişimcilik ve Gayrimenkul Geliştirilmesi" konularında ödüller almıştır.

2006 yılında "Gecekondu ve Kentsel Yenileme", 2007'de "Bir İnsanlık Hakkı Konut", 2013'de "Şehirlerin Dönüşümü" isimli kitapları yayınlandı.

Ulusal ve uluslararası pek çok konferansa katılımının yanı sıra, üniversitelerde şehircilik, gayrimenkul geliştirme ve finansmanı, inşaat sektörü, konut politikaları ve TOKİ uygulamaları konularında dersler ve seminerler verdi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik tarafından "Toplu konut alanındaki birikimi, konut üretimi konusundaki çalışmaları, gecekondu önleme, kentsel gelişim ve yenileme çalışmaları" nedeniyle; Kocaeli Üniversitesi tarafından "Gecekondulaşmanın önlenmesine katkıları ve kentsel dönüşüm uygulamaları" nedeniyle; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından "Gecekondulaşmanın Önemi Yenileşme ve Dönüşüm" alanında yaptığı üstün çalışmalar ve Mayıs 2013'te "Afet riski altındaki alanların dönüşümü, depreme karşı güvenli çevreye duyarlı konut üretimi" alanlarında gösterdiği faaliyetlerden dolayı Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından olmak üzere; farklı üniversitelerce 4 ayrı Fahri Doktora unvanına değer görüldü.

Erdoğan Bayraktar evli ve 5 çocuk babasıdır.