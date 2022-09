Erdoğan: Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler, Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya meydan savaşının burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış. Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'AFRİKA'DA TÜRKİYE VAR, ASYA'DA, MYANMAR'DA, ARAKAN'DA TÜRKİYE VAR, NEREYE GİDERSEN GİT, TÜRKİYE VAR'Törende halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun yolculuklardan geldim. Özbekistan'dan geldim. Özbekistan'dan New York'a geçtik. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabımızı dünyaya yaptık. Bizim inşa ettiğimiz Türk evinde dünya liderleri ile arka arkaya 3 gün birebir görüşmeler yaptık. Milletimizin adına yaptık. Hamdolsun hepsinden de gerek yaptığımız konuşmayla ilgili gerekse de milletimizle ilgili hep teşekkürler aldık. Bu teşekkürleri alırken yanımda da arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı olmaktan, bu milletin bir ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük. Rabbim de önümüzü açtı. Yaptığımız bütün görüşmelerde hamdolsun ülkeme selamları var. Gerçekten sevgiler var. Afrika'da Türkiye var. Asya'da, Myanmar'da, Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git, Türkiye var. Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler, Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya meydan savaşının burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış. Belediye başkan adayı olmuştu İstanbul'da, Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Onun için çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Ben size inanıyorum. Gümbür gümbür geleceğinize inanıyorum. Bugün de şehrimizi ziyaret ederken elimiz boş gelmedik. Çeşitli bakanlıklarımız, kurumlarımız tarafından şehrimize kazandırılan, toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Bay Kemal, sen bu tür açılışlardan anlar mısın? Söyleyeyim, anlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber musluk açıp kapamaktan anlar. Başka bir şey yok" dedi.'ÖNCE TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİ VE 85 MİLYON VATANDAŞI İLE KUCAKLAŞMAK GEREKİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah 2023'de bir kez daha kimin ülkemizi ve şehirlerimizi eserleriyle şenlendirdiğini, kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz. Birileri ülkeyi yönetmeyi partisindekileri idare etmekle karıştırıyor. Malum bir 6'lı masaları var. Bu 6'lı masadan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda sadece, bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar, onu konuşuyorlar. Başka bir şey yok. Birileri, ülkeyi yönetmeyi kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor. Birileri ülkeyi yönetmeyi vesayet tetikçiliğiyle, darbe destekçiliğiyle, kendilerine emanet edilen kurumları batırmakla karıştırıyor. Bu Bay Kemal, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batıran adam değil mi? Orayı batırdı. Batırmakla kalmadı, nice insanlar maalesef Sosyal Sigortalar Kurumu'nda, hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar. Bunlar parti teşkilatlarından devşirdikleri figüranlarla sokak tiyatrosu oynamakla bu işi karıştırıyor. Halbuki kazın ayağı öyle değil. Türkiye'nin yönetimine talip olmak demek, bu ülkenin ve gerisindeki koskoca bir tarih, medeniyet, insanlık mirasının yükünü omuzlamak demektir. Bunun için önce Türkiye'nin 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşı ile kucaklaşmak gerekiyor. Biz halkımızı seviyoruz. Biz halkımızla beraberiz. Biz beraber yürüdük bu yolda. Bunun için önce kalbini ve duasını bize yöneltmiş yüzlerce milyon mazlumun umudu olmak gerekiyor. Bunun için önce ülkemizi dünyada şanına ve şerefine yakışır biçimde temsil etmek gerekiyor. Bunun için önce Türkiye'nin çıkarlarını her yerde en üst seviyede korumak ve kollamak gerekiyor."'BİZ MİLLETİMİZİN DERDİYLE, DERTLENİYORUZ'

"Rusya ve Ukrayna arasında savaş var. Peki tarım tahıl koridorunda 4 milyon tonun üzerine tahılı Karadeniz'den alıp dünyaya dağıtan ülke hangi ülke? Sadece bu mu? 200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Aldık ve takası yapıp ülkelerine, gönderilmesi gereken yerlere biz gönderdik. Şu anda Rusya- Ukrayna konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bizleri konuşuyor. Türkiye'yi konuşuyor. Küresel krizlere rağmen bu olayı çözmenin gayreti içinde olduk ve Rabbimin lütfuyla başardık. Ülkemin ve milletimin her meselesi ile dertleneceksiniz. Dertli olmak gerekir dertli. Dertli olmayandan bir şey olmaz. Biz dertliyiz. Bizim derdimizde millet var. Biz milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Yetmez bir de bunları çözmek için gereken mücadele azmine, enerjisine, birikimine, dirayetine sahip olacaksınız. Bu da yetmez ayrıca ülkenin ve milletin her meselesini çözecek plana, projeye, beceriye, sabra sahip çıkacaksınız. Buradan 85 milyon vatandaşımın her birine sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu sorunun değerlendirmesini öyle yapın. Türkiye'ye son 20 yılda bunca eseri ve hizmeti bunlar kazandırabilir miydi? Ülkenin bugün yaşadığı sorunları ve sıkıntıları bunlar çözebilir miydi? Gençlerimizin beklentilerine bunlar cevap verebilir miydi?"