Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar - Son Dakika
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Politika

Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, siyasette yumuşama iklimine girildiğini vurgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Partisi tarafından dışlanmış, hatta istenmeyen adam ilan edilmiş kimi eski siyasetçileri ekran ekran dolaşıp kutuplaştırıcı söylemlerle sağa sola sataşmasını, özellikle siyasette yumuşama atmosferini provokatif ifadelerle hedef tahtasına koymasını asla iyi niyetli bulmuyoruz" dedi.

14.10.2024 22:28
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde siyasette görülen yumuşama iklimine ilişkin önemli ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE SİYASETTE YUMUŞAMA İKLİMİNE GİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken, şunu çok net söylemek isterim ki, siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir. Bu noktada esasen yapmamız gereken bellidir. Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin ve onların içimizdeki lejyonerlerinin gerilimi körüklemesine, 85 milyonun bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmemeliyiz. Türkiye'yi kendi iş dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz. Şunu hepimiz görmeli ve uyanık olmalıyız. Her kim siyasetten topluma yayılan yumuşama iklimini baltalamak için hamle yapıyorsa, kesinlikle Türkiye'nin iyiliğini istemiyor demektir. Her kim siyasi hırslarını ve ideolojik ön kabullerini bir tarafa koyma erdemi sergilemiyorsa, ülkemize ve milletimize büyük bir kötülük yapıyor demektir. Her kim ülkemizin güvenlik kuşağını güçlendirmeyi hedefleyen çabalarını sureti haktan görünerek hedef alıyorsa, milletin zihnini bulandırıyorsa, acı hatıraları tekrar geçiyorsa apaçık bir ihanet içerisinde demektir. Bunu şunun için söylüyorum. Malumunuz, Türkiye son dönemde siyasette bir yumuşama iklimine girdi. Siyasi aktörler arasında bilhassa milli meselelerde ortak paydada buluşma arayışları artmaya başladı. Siyaset kurumunu üst üste yaşanan 3 seçimin sürüklediği yüksek gerilim hattından çekip çıkarma iradesi siyasi partilerle birlikte toplumumuzda da makes buldu. Üstüniyet göstergesi olan bazı adımlar atıldı. Ancak tüm bunlarla eş zamanlı olarak bu atmosferi henüz meyveye durmadan zehirlemeye dönük girişimler de yoğunlaştı. Partisi tarafından dışlanmış, hatta istenmeyen adam ilan edilmiş kimi eski siyasetçileri ekran ekran dolaşıp kutuplaştırıcı söylemlerle sağa sola sataşmasını, özellikle siyasette yumuşama atmosferini provokatif ifadelerle hedef tahtasına koymasını asla iyi niyetli bulmuyoruz.

"PROVOKASYONLARA GÖZ YUMACAĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR"

Karşımızda girdiği tüm seçimleri kaybeden, son olarak parti içi yarışı da kaybederek rekor kıran bir zatın bizimle ittifak ortaklarımızla daha vahimi Türkiye'yi birlikte yönetmeye talip olduğu eski ortaklarıyla ilgili hakarete varan ifadelerine cevap vermeyi kendimize zul addediyoruz. Aynı şekilde dün bazı illerimizde ortaya çıkan son derece kötü, son derece kışkırtıcı, terörü ve şiddeti öven sahneleri de kesinlikle tasvip etmiyoruz. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyması beklenenlerin tam tersine terör diline sarılması samimiyetsizliğin işaretidir. Bakınız biz sadece milletimizin farklı kökenden fertleri arasında değil, bölgemizin tamamında Türk, Türkmen, Arap, Kürt demeden herkesi kucaklayan bir kardeşlik ekseni kurmaya çalışıyoruz. Ama bakıyorsunuz birileri hemen bu kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Kimse kusura bakmasın uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına biz izin vermeyiz. Buna kayıtsızda kalmayız. Bölgemizde bunca ateş varken ve bu ateş her gün biraz daha ülkemiz sınırlarına yaklaşırken herkes aklını başına almalı, sorumlu davranmalı, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Burada şunu da hatırlatmakta fayda olduğuna inanıyorum. Yumuşama iklimi ülkemiz ve milletimizin güvenliğinden taviz vereceğimiz provokasyonlara göz yumacağımız anlamına asla gelmiyor. Bölücü terör dahil, Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Milletimizin hafızasında yer edilmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.

Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

Politika, Sözler, Kabine, Kabine, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Nejdet Aydemir:
    Asgari ücret zam nerde para yok pol yok fakir fukara gırtlağına kadar borçtan 81 11 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bunlar yine ne yumuşamasın dan bahsediyor? 72 6 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Yumuşatıcı mı diyor , Reis yavaşça dönüş yap walla bizim başımız dönüyor 62 7 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Bunu yapmayın.Birsuru SEHIT VERILDI.YETER ARTIK.GUNDEMI DEGISTIRMEK ICIN MEMLEKETLE OYNAMAYIN 62 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hiç Birşeyi Kabullenmek istemiyorsun R.t.e Hâlbuki Senden Kurtulmak İstiyorlar sonuna kadar reis 36 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BAHCELI NIN TERÖRİST DEDIGI DEM LİLERİN ELINI SIKMASI MI YUMUŞAMA, O UN SONUCLARI BELLI ZATEN HENDEK OPERASYONLARI VE 100 LERCE ŞEHİT 41 5 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    reis ALLAH aşkına artık bırak lütfen yeter 3 günlük dünyamızı zehir ettin bizlere 40 6 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    PKK ya yumuşamak nedir? Hani size oy vermeyenler teröristi 24 2 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Doğruyu söyleyince hemen provakatif oluyorsun durun bir provakasyonda ben yapayım emekli emekli maaşı ile geçinemiyooor heey reiiiiissss. 15 2 Yanıtla
  • KURU FRU:
    Ah o 57 sandalye yok mu? Adamı fırıl fırıl döndürür… 12 1 Yanıtla
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