Erdoğan: Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Van'da toplu açılış törenine katıldı. Diyarbakır annelerine değinen "Erdoğan, birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken, biz sizlere annenizin ak sütü gibi helal olan, hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Kürt değil miydi? Batılı demokrasiden bahsedenler bir kere gelip ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onların derdi başka, bizim bambaşka. 13- 14 yaşındaki, Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız" dedi.

?Toplu açılış ve mitinge katılmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Havaalanından, toplu açılışın yapılacağı kent merkezindeki Beşyol Meydanı'na kadar otobüsle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. Burada kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,5 yıl aradan sonra tekrar Van'a geldiğin belirterek yaptıkları hizmetleri anlattı. Doğu'nun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi, tarih ve medeniyet şehri Van'a her gelişinde sevgiyle, coşkuyla karşılandığını belirterek şöyle konuştu:

'VAN'I SUSUZ BIRAKTILAR'"Van bizi bilir, biz de Van'ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Ben inanıyorum ki Van bu gidişiyle o birilerini işte yolda bırakacaktır. Buna inanıyor muyuz? Öyleyse mesele yok. Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Bu şehrin asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van ile omuz omuzaydık. Son gelişimizde 'gönül dünyadan geçer amma Van'dan geçmez'. Böyle dedik ve bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi kalbimizin derinliklerinden kopup gelen bir hissiyatla ifade etmiştim. Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin bu şehre sadece zarar verdiklerini, en küçük bir faydalarının dokunmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Kardeşlerim, soruyorum, Van'ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler. Kimin su sorununu çözmesi gerekirdi? Van Büyükşehir Belediyesi. Ama bunu yapmadılar. Peki Erdoğan Devlet Su İşlerini görevlendirmek suretiyle Van'ın su sorununu çözdü mü? Niye? Ben şuna inanıyorum. Benim burada Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyorduk ve su sorununu da Türk, Kürt ayrı etmeksizin çözdük"'20 YILDA VAN'A 38 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümete geldikleri günden bu yana Van'a yeni projelerle, yeni yatırımlarla, hizmetlerle kalkındırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bunu da önce Allah rızası için sonra ülkeye ve millete hizmet gayesiyle yaptık. Geçmişte nice hükümetler gelip geçti. Hangisi Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı. Hiçbiri. Yaşı yeterler bizzat kendileri, yetmeyenler büyüklerinden sorup öğrenerek, şu canım şehri 25, 30 ve 40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes bu mukayesenin aradaki farkın asırlık olduğunu kabul edecektir. Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz. Bugün de öyle yapacağız. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bütün bu adımları atarken Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HDP neredeydi? 'Ben Kürdüm diyenler neredeydi?' Benim için Türk kardeşlerimle Kürt kardeşlerimin arasında herhangi bir fark yok. Çünkü biz Yaradan'ı yaratandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapamayız. Dün yapmadık, bugün yapmıyoruz, yarın da yapmayacağız. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde 'biz sizi kavimlere ayırdık, bir birinizle iyi anlaşsanız' diye. Türkmüş, Kürtmüş, Çerkezmiş, Arapmış, Lazmış asla, böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz. Yola böyle yürüyeceğiz. Bizim ölçümüzde ne var? Allah yine ne buyuruyor. 'Muhakkak inanlar kardeştir', dolayısıyla biz tüm inananlarla kardeşiz, ayrım yoktur. Bütün bu hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz" dedi. 'VAN DENİZİNİ KİRLİLİKTEN KURTARDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Gölü 'ne 'Van Denizi' diyen ve bu denizi kirlilikten kurtarmak için projeler hayata geçirdiklerini de belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Van Gölümüz, adaları, koyları, sahilleri mavi ve turkuaz rengiyle bütün dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Van Gölü demiyoruz, Van Denizi. Bu güzelliği, Van Denizi'ni koruyarak daha da geliştirmek için çok daha kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Program kapsamında Van ve Bitlis 'te atıksu arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz. Merkezi ileri biyolojik arıtma tesisini hizmete aldık. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyor. Kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırların tamamını yıktık, sahil bandında olmayan ancak Van Gölü'nü kirleten ahırları da yıkıyoruz. Bu ahırları, kuracağımız tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Böylelikle hem gölü koruyacağız hem de bölgede hayvancılığın gelişimine hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacağız. Yine Van Gölü etrafında taşkın kodu altında kalan bölgeler için rehabilitasyon çalışmaları başlatıyoruz. Amacımız gölün etrafındaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmaktır. Van ve Bitlis belediyelerimizin, çevre temizlik araçları, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve içme suyu gibi alt yapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk. "'VANLI ÇİFTÇİLERİMİZE 2 MİLYAR LİRA TUTARINDA TARIMSAL DESTEK VERDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, temelini attıkları çevre yolunu en kısa zamanda bitireceklerini söyledi. Yolun 41 kilometre olduğunu belirten Erdoğan, "Van çevre yolunun temelini de buradan yapacağımız canlı bağlantıyla yapıyoruz. Çok önceden hayata geçirecektik, önümüze çıkan sorunlardan dolayı bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük, en kısa sürede 41 kilometrelik Van çevre yolunu hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Van- Kapıköy arasındaki demiryolunu da yenileyerek modernize ettik. Gemi inşaat tesisinde inşa ettiğimiz feribotları işletmeye aldık. Bugün Van'ı bir başka gördüm. Van'ı bugün coşkusu bir başka on binler bu meydanda, Rabbim bu coşkunuzu, güzelliğinizi eksik etmesin. Son 20 yılda Vanlı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide bir OSB ve bir teknokenti faaliyete geçirdik. Vanlı işverenlerimize 1,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Önümüzdeki dönemde Van'ı daha büyük eser ve hizmetlerle kavuşturmayı sağlayacağız. Toplam 4 milyar 175 milyon lirayı bulan eserleri resmen hizmete açıyoruz. Elimiz boş gelmedik. Van bunlara layık. Van'ı her alanda daha ileriye taşıyacak, iyi hizmetler verilmesini sağlayacak eserleri burada açıyoruz. Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.'DÜNYADA VAN, AHİRETTE İMAN'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın önemine değinip, "Dünyada Van ahirette iman. O kadar... bu söz boşuna söylenmedi. Allah bu dünyada bizi Van'sız öteki dünyada da imansız bırakmasın. Gayemiz ışık doğudan yükselir anlayışıyla, aramızdaki kardeşlik hukukunu yerine getirmektir. Daha adil, daha huzurlu, daha güvenli bir ülkeye sahip olmak istiyor, bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. " dedi. 'İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN'Konuşmasında Diyarbakır annelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bölücülük naraları atarken, biz kardeşlik türkülerini bunun için söylüyoruz. Birileri anne ve babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken, biz yaşatmanın peşinde olduk. Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken, biz sizlere annenizin ak sütü gibi helal olan, hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Kürt değil miydi? Batılı demokrasiden bahsedenler bir kere gelip ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onların derdi başka, bizim bambaşka. 13-14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. ve peyderpey bu yavrular gelmeye başladı. Birileri evlatlarınızı alıp dağa götürüp onların kanı üzerine kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken, biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara güzel bir gelecek kurmanın çabası içerisindeyiz. Birileri size bırakın hakkı, hukuku, refahı, yaşmayı bile çok görürken, biz ne dedik 'insanı yaşat ki devlet yaşasın'. Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik. Birileri terörden, zulümden, kandan beslenirken, biz her vatandaşımız gibi Van'daki insanlarımızın en ileri demokrasi ve kalkınma atılımından nasibini almasını istedik. Diyarbakır'daki kardeşlerimize söyledik, sizlere de tekrarlamak istiyorum. Ağızlarını her açtıklarında, sizlerin kimliğinin istismarını yapanları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve yeniden silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Bunlara insanlara sokaklara dökülme çağırısı yapıp, masumların kanını dökerek, ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler. Biz her ne yapıyorsak sizlerle yaptık ve sizin için yaptık. Vesayete karşı, terör örgütlerine karşı, darbecilere kaşı verdiğimiz direniş sizler içindir. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için" diye konuştu.

Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Yapılan konuşmanın ardından eserlerin toplu açılışını yapan Erdoğan, gençlerle buluşmak üzere Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan Van- Kocaeli Dostluk Parkı'na geçti.