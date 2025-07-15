Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle hatırlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle hatırlanacak

Erdoğan: FETÖ\'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle hatırlanacak
15.07.2025 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla, bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla, bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek, bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak, dua ile minnet ile rahmet ile anılacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz; ikinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz, burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharında, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz; hem şahsiyetleri, hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı; vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi; onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine, can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine. Kahraman şehitlerimizin kabirleri pür-nur olsun; Rabbim onları Peygamber Efendimize inşallah komşu eylesin. Malumunuz şehit, 'şahit olan, hazır bulunan' demektir. Onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor, Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah mazhar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda, gönül huzuruyla oturuyorlar. Cenab-ı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin" dedi.

'VEFA BORCUMUZU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ'

Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da, bin yıllık tarihin en ağır ihanetlerinden birine uğrandığını belirterek, "Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve TÜRKSAT'ın yanı sıra, Gölbaşındaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21'inci asrın Haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar; ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan, Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize, bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden 'gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdik. 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Kendilerini vatan uğruna; istiklal ve istikbalimiz uğruna feda eden her kardeşimin bambaşka hayalleri, bambaşka umutları vardı.

Şunu herkesin, özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim: Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla, bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek, bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak; dua ile minnet ile rahmet ile anılacaklar. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak, genç nesillerin de daima hatırlamasını sağlayacağız" diye konuştu.

'KAHRAMANLARIN KANINI ASLA YERDE BIRAKMAYACAĞIZ'

FETÖ ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini aktaran Erdoğan, "Örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık. FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edecek. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak, bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğinin altını tekrar çiziyor; Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle hatırlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Eğitim Bakanlığı’ndaki işten çıkarmalara onay verdi ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndaki işten çıkarmalara onay verdi
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Kocaeli’de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler! 3 kişi tutuklandı
Jorge Jesus’un yeni adresi Al-Nassr oldu Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu
Çanakkale’de tarım arazisinde yangın Alevler gökyüzüne yükseldi Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi
Devlet Bahçeli’den 15 Temmuz’un yıl dönümünde dikkat çeken mesaj Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz'un yıl dönümünde dikkat çeken mesaj
Van’da kalaşnikoflu saldırı Baba hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı Van'da kalaşnikoflu saldırı! Baba hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
10:13
Trump Rusya’yı tehdit etti, altın fırladı
Trump Rusya'yı tehdit etti, altın fırladı
10:10
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu“ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
"15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
09:43
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
09:25
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
08:44
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
08:09
15 Temmuz’un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 20:59:41. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle hatırlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.