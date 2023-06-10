Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti - Son Dakika
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Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti

10.06.2023 11:37

Üç dönem milletvekilliği yapan ve 2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevini üstlenen Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Suat Kılıç, siyasete dönme mesajı verirken hangi partiye katılacağını veya izleyeceği yol haritasını belirtmedi.

Üç dönem milletvekilliği yapan ve 2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevini üstlenen Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 8 yıllık aranın ardından siyasete dönme mesajı veren Suat Kılıç hangi partiye katılacağını veya izleyeceği yol haritasını belirtmedi.

"SİYASETE DEVAM" MESAJI

Gece yarısı Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan eski bakan Suat Kılıç, " AK Parti'deki üyeliğimi 3 Haziran 2023'te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Suat Kılıç'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Değerli dostlarım;

3 Kasım 2002'den 7 Haziran 2015'e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK PARTi'deki üyeliğimi 3 Haziran 2023'te sonlandırdım.

8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim.

Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım.

Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a içtenlikle teşekkür ederim.

22, 23 ve 24. Dönem boyunca Meclis'te, Parti'de, Bakanlık'ta ve Devlet'te, başta memleketim Samsun olmak üzere Türkiye'nin her köşesinden, yakından tanıdığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, özellikle de genç kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun.

Bütün başarıların bereket pınarı, isimsiz kahramanlar… Sizden de Allah razı olsun.

2002'de AK PARTi'de 2011'de GSB'de sizlerle buluşturan, nihayetsiz nimetleriyle halka hizmet fırsatları oluşturan, üstlendiğimiz her sorumluluğun altından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan, genç yaşta yolumuzu millet ve memleket aşığı inanmış gençlerle kesiştiren, seven ve sevdiren Allah'a sonsuz şükürler olsun.

İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik.

İyi ki…

Ve nihayet…

Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi, yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız.

Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmetten mahrum bırakmasın.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim.

Sevgi ve saygılarımla."

YORUMLAR (9)
  • TC Tabak: akraba akrabaya böyle yapar mı, neden ayrıldın bi de hele Halam oğlu. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Net Net: 3 dönem kuralına takıldı,hemen başka yere atlıyor...buda yanlış belkide doğru,parçalar kontrollü bir şekilde dağılıp tekrar birleşecekse doğru karar..ali babacanın yaptığı gibi yaparsa doğru yoldadır.. Cevap Yaz 0 13 Yayından Kaldır
  • T.C ercan: Yapmacık kelimeler.. Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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Suat Kılıç, Politika, Güncel, Son Dakika

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