Fuat Oktay\'dan Gazze ve Filistin Açıklamaları

Politika

DIŞİŞLERİ Komisyonu Başkanı AK Parti'li Fuat Oktay, "ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusu başta olmak üzere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden söylemlerine yine hep birlikte şahit oluyoruz. Geçtiğimiz hafta İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun Washington'u ziyareti sırasında Filistinlilerin Gazze'den sürülmesine dair Trump'ın dile getirdiği fikirler asla kabul edilemez" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı 5 uluslararası anlaşmayı görüşmek üzere AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Oktay, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın geçen günlerde Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Suriye Geçici Hükümetinin Devlet Başkanı olarak ilan edilen Ahmet Şara, bu statüsüyle geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etti. Görüşmelerde, başta DEAŞ ve ülkenin kuzeydoğusunu işgal eden PKK ve bağlantılı kuruluşlarla mücadele olmak üzere Suriye'nin ve ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konular ile Suriye'nin istikrarı ve yeniden inşası hususları ele alındı. Tüm bu konularda yeni Suriye yönetimiyle önemli ölçüde mutabık olduğumuz görüldü. PKK-PYD/YPG/SDG gibi uzantıların Suriye'den temizlenmesi hususunda tam mutabakat sağlandığını biliyoruz. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmekte ve Suriye halkına verdiği desteği sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ SALDIRILARI ENDİŞE KAYNAĞIDIR'

Oktay, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin kalıcı olmasını ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini söyledi. Oktay, "Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, tam bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletini içeren iki devletli çözümün nihai ve kalıcı barışı sağlayacağına olan inancımız ve kararlılığımızdır. Öte yandan, İsrail'in Suriye'deki işgalci eylemlerine ilaveten Batı Şeria'da son dönemde gerçekleştirmekte olduğu saldırılarsa ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusu başta olmak üzere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden söylemlerine yine hep birlikte şahit oluyoruz. Geçtiğimiz hafta İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun Washington'u ziyareti sırasında Filistinlilerin Gazze'den sürülmesine dair Trump'ın dile getirdiği fikirler asla kabul edilemez. Uluslararası hukuku yerle bir eden, Filistin halkının etnik temizliğine ve tehcirine yol açacak bu tür önerilerin hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. ABD Başkanının söz konusu önerilerinden bir an önce vazgeçmesini diliyoruz. Bugün bir önergeyle gündemimize ekleyerek gerek Suriye'deki gerek Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere Dışişleri Bakanlığımızdan Değerli Bakan Yardımcısı Sayın Nuh Yılmaz'dan ayrıca detaylı bir brifing alacağız" diye konuştu.

'FİLİSTİN'E ULUS STATÜSÜ TANINMAKTADIR'

Parlamenter diplomasi faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Oktay, "Türk devletleri arasında parlamenter diplomasi boyutunda iş birliğini artırmayı teminen önümüzdeki hafta 18- 19 Şubat 2025 tarihlerinde Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Başkanları ve üyelerinin de katılacağı bir toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ayrıca, 28'inci yasama döneminde komisyonumuza esas olarak havale edilen toplam kanun teklif sayısı 142, komisyonumuzda halen bekleyen teklif sayısı 39'dur. Bugün bunlardan 5 kanun teklifini daha siz değerli komisyon üyelerimizin değerlendirmesine sunacağız. Bu anlaşmalardan ikisi, Filistin devletiyle imzalanan anlaşmalardır. Birincisi, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin; ikincisi, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasıdır. Bu anlaşmalardan birincisiyle Filistin'e en çok gözetilen ulus statüsü tanınmaktadır" dedi.