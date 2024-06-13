G7 liderleri İtalya'da bir araya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

G7 liderleri İtalya'da bir araya geliyor

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da bir araya geldi. Zirve kapsamında liderler, küresel sorunları ele alacak ve Ukrayna'ya yönelik destek planları görüşülecek.

13.06.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın Puglia bölgesinde başladı.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, bu yıl dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da bir araya geliyor. Bugün başlayan ve 3 gün sürecek zirve kapsamında liderler, gündemdeki küresel sorunları ele alacak.

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılanan G7 liderleri oturum öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zirvenin ilk gününde Afrika, Orta Doğu ve Ukrayna konusunda 3 oturum gerçekleştirilecek. İkinci günde davetli ülkelerin lideriyle göç, Hint-Pasifik, ekonomik-güvenlik, yapay zeka ve enerji ile Afrika ve Akdeniz konularının ele alınacağı zirvenin son gününde ise liderler basın toplantısı düzenleyecek.

Ukrayna'ya yönelik destek zirve gündeminin ilk sıralarında yer alacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin liderlerle bir araya geleceği zirvede, Rusya'nın Şubat 2022'de saldırılarını başlatmasının ardından Batı ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya destek için kullanılmasına yönelik plan görüşülecek. - ROMA

Kaynak: İHA

Ukrayna, Puglia, İtalya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika G7 liderleri İtalya'da bir araya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:37. #1.12#
SON DAKİKA: G7 liderleri İtalya'da bir araya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement