Gazeteci Nuray Başaran Demir\'den Özgür Özel\'e suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunan gazeteci Nuray Başaran Demir, "CHP içinden bana yönelik birtakım operasyonlar yapılacağını söylüyorlar" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Nuray Başaran Demir, İzmir'deki mitingde ses ve görüntüsünün yansıtılmasıyla hedef gösterildiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunan Demir, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle uzun süredir tehditler aldığını ve 25 Nisan'da oturduğu sitede çıkan yangının bu tehditlerle alakalı olduğunu kaydetti.

"ÖZEL BİZİ 19 MAYIS MİTİNGİNDE HEDEF GÖSTERDİ"

Demir, kendisinin yangının çıktığı esnada evinde olmadığını söyleyerek, "Tesadüfen kızım o gün eve uğruyor ve evimizin yan duvarında elektrik kontağından çıkmış gibi görünen bir yangınla karşı karşıyayız. Onun araştırılma sürecindeydik aslında tam da. Bu noktada da biz bunlarla uğraşırken Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 19 Mayıs mitinginde bizi tekrar hedef gösterdi bazı gazetecilerle birlikte. Görüntülerimizi ve seslerimizi yayınlayarak işte bunlar yalan söylüyor gibi hedef göstererek bizi bütün Türkiye'ye ilan etti" açıklamasında bulundu.

"ADIMI VERMESE DE HEDEFİN BEN OLDUĞUM BELLİYDİ"

Demir, Cumhuriyet Halk Partisi delegelerine bin 200 telefon dağıtıldığıyla ilgili haberin kendisi tarafından yapıldığını belirterek, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin soruşturmasıyla ilgili dosyada bunun belgeleri faturaları dört ayrı adet olarak yer almıştı. Bunları dile getirdikten sonra da Özgür Özel aslında bugüne kadar üç dört tane mitingde adımı vermeden bunu dile getirmişti. Aslında bu haberi yapan ve kurultay davalarını başından bu yana takip eden tek gazeteci benim, yani onu adımı vermese de kimin yaptığı ve hedefin ben olduğu belliydi" dedi.

"RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Son olarak CHP'nin 19 Mayıs'taki mitinginde tekrardan hedef gösterildiğini söyleyen Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Günün sonunda biz de 212 sayılı kanununa göre kamu görevi yapıyoruz. Sizler de öyle biliyorsunuz. Görevimiz de halkın haber alma özgürlüğü noktasında halkı aydınlatmak ve bilinçlendirmek. Bunu da bir kamu görevi hizmeti olarak ben görüyorum. Artık hedef gösterildiğimiz noktada isimlerimizle söylemlerimizle ve halka 'bakın bunlar yalan söylüyor, gereğini yapın' noktasında bir algıdan yola çıkarak mitingde bunlar yer alınca, ben dün akşam kendisine bir seslenmiştim ve yaşadıklarımı ve bu sonuçta bu şekilde siyaset yaptığı noktada sonuçlarının neler olabileceğine en azından benim yaşadıklarımdan yola çıkarak bir konuşma yapmıştım akşamki katıldığım televizyon programında.

Bunun üzerine zaten gündüz saatlerinde ben avukatımla buluşmuş ve suç duyurusunda bulunma dilekçemizi hazırlamıştım. Ama bugün sabah erken saatlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arandım ve resen soruşturma başlatıldığı ve bir savcı görevlendirildiği bana söylendi. Savcım da beni bugün davet etti. Ben de geldim elimdeki belge delilleri bugüne kadar yaşadıklarımı savcıya verdim. Resen başlayan soruşturmayla ilgili hem evimin bu noktada nasıl yandığı konusunda araştırılması, kimler tarafından yapıldığını ortaya çıkarılmasını istedim. Hem de beni hedef gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den şikayetçi oldum."

KILIÇDAROĞLU İDDİASINI YALANLADI

Demir, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yaptığı iddialarını da yalanlayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün bugün yarın hiçbir danışmanlık hizmetim yoktur. Hiçbir şekilde danışmanlık yapmadım" dedi.

Demir, Özel'e seslenerek, "Buradan tekrar Özgür Özel'e sesleniyorum. Ben korkmuyorum. Ben canı cebinde yaşayan gazetecilerdenim. Bunları muhtemelen ben bunlarla ilgili, kurultayla ilgili, İBB soruşturmasıyla ilgili konuşmayayım, haber yapmayayım, yılayım diye yapıyorlar ama ben bugüne kadar kimseden korkmadım, korkmam söz konusu değil. En fazla dün akşam yayında da söylediğim gibi basın şehidi olurum. Bu da benim çocuğuma ve aileme bırakacak en önemli miras olur. Bununla da gurur duyarım. Ama Özgür Özel'e de ana muhalefet lideri olarak o koltuğun sorumluluğuna yakışır, siyaset yapmasını buradan 37 yıldır bu mesleği yapan gazeteci olarak çağrımdır" dedi.

"EVİMİZİN SOKAĞINA BAKAN KAMERALAR DA DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ"

Yangının ardından emniyet birimlerine haber verdiklerini kaydeden Demir, "İnceleme ekipleri gelip olay yeri inceleme yapmıştı. Fakat sonra gördük ki evimizin sokağına bakan kameralar da devre dışı bırakılmış. Hatta kırılmış, yok olmuş. Bütün bunlar tabii şüphelenmemize ve olayı araştırmamıza sebep olmuştu. Biz bunu aslında sessiz bir şekilde yürütüyorduk. Yani her ne kadar Özgür Bey beni meydanlarda 'bin 200 telefon nerede, faturası nerede' gibi böyle hukuk dışı suçlamalar ve hedef göstermelerle isim vermeden söylese de biz bu konuda aslında sessiz kalmayı ve soruşturmanın bitmesini bekliyorduk. Ama isim vererek, görüntümü yayınlayarak tekrar hedef haline getirdiğinde biz hem Özgür Bey'i belki bunları bilmiyordur diye açıklama gereği duyduk" diye konuştu.

"CHP İÇİNDE BANA YÖNELİK BİRTAKIM OPERASYONLAR YAPILACAĞINI SÖYLÜYORLAR"

Savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığını sözlerine ekleyen Demir, "Bedelse bedel ödemeye hazırız. Ben sadece şunu söylüyorum. Akşam programda da söyledim. Hala beni tehdit edenler var. Hem trolleri aracılığıyla hem de Cumhuriyet Halk Partisi içinden bana yönelik birtakım operasyonlar yapılacağını söylüyorlar. Ben de yine buradan haykırıyorum. Azdan az gider. Çoktan çok gider. Ben bugün tek başımayım. Yalnızım ama benimle ilgili bir görevlendirecekleri adam varsa eğer ölümü göze alıp gelsin. Özgür Özel'e çağrımdır" şeklinde konuştu.