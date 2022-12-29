CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tekrar kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na; Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal eşlik etti.
Önümüzdeki seçimlere ve muhalefetin belirleyeceği adaya ilişkin görüşlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı masada konuşulmadı, adayın nitelikleri konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine odaklanmak yanlış sisteme odaklanmamız lazım. 6 liderden biri aday olursa artısı da olabilir, süreci bildiği için." dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimali sorulan CHP lideri ise "Dilimizde tüy bitti. İki belediye başkanı görevinin başında çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan 6'lı masa." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Erdoğan 'Seçimi kaybedeceğimi bilsem uygulamam' demişti seçimi kaybedeceğini biliyor o da fark ediyor, ona çok şey yaptıracağım daha. Devletin nasıl yönetileceğini bilmiyor benden öğreniyor nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyor benden öğreniyor. Ona daha çok şey yaptıracağım.
Suriye konusunda düşüncelerim en baştan beri belliydi, yanlış yapıyorsunuz dedim Erdoğan'a mektup yazdım, 27 Ağustos 2012 10 yıl önce. yanlış yapıyorsunuz demiştim. Erdoğan'a açık ifade edeyim senden çok daha iyi devleti biliyorum. Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini kişisel çıkarların uğruna yıprattın. 24 saatte Emevi Camisi'ne gideceklerdi kaç yıl geçti 10 yıl geçti. Şimdi yalvarıyorlar Esad bizim ile barışır mı? Mısır ile de. El etek öpüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kimse el etek öpmek için kapı kapı dolaşmaz nokta. Tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı.
Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır. Umarım olayı o kadar kirli boyuta taşımazlar. Seçimle gelen atanmış yargıçlar aracılığıyla gidercesine onun adı demokrasiye darbedir, İstanbullulara darbedir.
Ekrem Bey seçimi kazandı ders almadılar, hala ders çıkarmadılar. Atanmış iradesini ipotek altına alınmış bir mahkemenin arkasına sığınarak Ekrem Bey'i saf dışı bırakmak istiyorsan yüreğin yetiyorsa gel seçim yapalım. Erdoğan'a her türlü fırsatı veriyorum boyunun ölçüsünü alsın diye çünkü bu ülke vatandaşının vicdanına güveniyorum bu kadar haksızlığa kimse evet demez.
Erdoğan'ın adaylığını tartışmayacağız. Onu hukukçular açacak. Biz tartışmaya açsak ne olacak YSK Erdoğan'ın emrinde. Erdoğan ettiği telefona göre onlar karar verir. Yargı değil bir kişi karar veriyor."
Son Dakika › Politika › CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tekrar kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur - Son Dakika