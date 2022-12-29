CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tekrar kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na; Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal eşlik etti.

"6'LI MASADAN BİRİNİN ADAY OLMASI ARTI OLUR"

Önümüzdeki seçimlere ve muhalefetin belirleyeceği adaya ilişkin görüşlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı masada konuşulmadı, adayın nitelikleri konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine odaklanmak yanlış sisteme odaklanmamız lazım. 6 liderden biri aday olursa artısı da olabilir, süreci bildiği için." dedi.

"DİLİMİZDE TÜY BİTTİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimali sorulan CHP lideri ise "Dilimizde tüy bitti. İki belediye başkanı görevinin başında çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan 6'lı masa." ifadelerini kullandı.

EYT DÜZENLEMESİ YORUMU

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Erdoğan 'Seçimi kaybedeceğimi bilsem uygulamam' demişti seçimi kaybedeceğini biliyor o da fark ediyor, ona çok şey yaptıracağım daha. Devletin nasıl yönetileceğini bilmiyor benden öğreniyor nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyor benden öğreniyor. Ona daha çok şey yaptıracağım.

"DEVLETİ KİŞİSEL ÇIKARLARIN UĞRUNA YIPRATTIN"

Suriye konusunda düşüncelerim en baştan beri belliydi, yanlış yapıyorsunuz dedim Erdoğan'a mektup yazdım, 27 Ağustos 2012 10 yıl önce. yanlış yapıyorsunuz demiştim. Erdoğan'a açık ifade edeyim senden çok daha iyi devleti biliyorum. Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini kişisel çıkarların uğruna yıprattın. 24 saatte Emevi Camisi'ne gideceklerdi kaç yıl geçti 10 yıl geçti. Şimdi yalvarıyorlar Esad bizim ile barışır mı? Mısır ile de. El etek öpüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kimse el etek öpmek için kapı kapı dolaşmaz nokta. Tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı.

"İMAMOĞLU BÜYÜK LOKMADIR"

Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır. Umarım olayı o kadar kirli boyuta taşımazlar. Seçimle gelen atanmış yargıçlar aracılığıyla gidercesine onun adı demokrasiye darbedir, İstanbullulara darbedir.

"EKREM BEY'İ SAF DIŞI BIRAKMAK İSTİYORSAN GEL SEÇİM YAPALIM"

Ekrem Bey seçimi kazandı ders almadılar, hala ders çıkarmadılar. Atanmış iradesini ipotek altına alınmış bir mahkemenin arkasına sığınarak Ekrem Bey'i saf dışı bırakmak istiyorsan yüreğin yetiyorsa gel seçim yapalım. Erdoğan'a her türlü fırsatı veriyorum boyunun ölçüsünü alsın diye çünkü bu ülke vatandaşının vicdanına güveniyorum bu kadar haksızlığa kimse evet demez.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINI TARTIŞMAYACAĞIZ"

Erdoğan'ın adaylığını tartışmayacağız. Onu hukukçular açacak. Biz tartışmaya açsak ne olacak YSK Erdoğan'ın emrinde. Erdoğan ettiği telefona göre onlar karar verir. Yargı değil bir kişi karar veriyor."