CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tekrar kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tekrar kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur

29.12.2022 15:38

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıklarına bir kez daha kapıyı kapatarak "Adayın 6'lı masadan olması daha avantajlı olur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na; Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal eşlik etti.

"6'LI MASADAN BİRİNİN ADAY OLMASI ARTI OLUR"

Önümüzdeki seçimlere ve muhalefetin belirleyeceği adaya ilişkin görüşlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı masada konuşulmadı, adayın nitelikleri konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine odaklanmak yanlış sisteme odaklanmamız lazım. 6 liderden biri aday olursa artısı da olabilir, süreci bildiği için." dedi.

"DİLİMİZDE TÜY BİTTİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimali sorulan CHP lideri ise "Dilimizde tüy bitti. İki belediye başkanı görevinin başında çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan 6'lı masa." ifadelerini kullandı.

EYT DÜZENLEMESİ YORUMU

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Erdoğan 'Seçimi kaybedeceğimi bilsem uygulamam' demişti seçimi kaybedeceğini biliyor o da fark ediyor, ona çok şey yaptıracağım daha. Devletin nasıl yönetileceğini bilmiyor benden öğreniyor nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyor benden öğreniyor. Ona daha çok şey yaptıracağım.

"DEVLETİ KİŞİSEL ÇIKARLARIN UĞRUNA YIPRATTIN"

Suriye konusunda düşüncelerim en baştan beri belliydi, yanlış yapıyorsunuz dedim Erdoğan'a mektup yazdım, 27 Ağustos 2012 10 yıl önce. yanlış yapıyorsunuz demiştim. Erdoğan'a açık ifade edeyim senden çok daha iyi devleti biliyorum. Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini kişisel çıkarların uğruna yıprattın. 24 saatte Emevi Camisi'ne gideceklerdi kaç yıl geçti 10 yıl geçti. Şimdi yalvarıyorlar Esad bizim ile barışır mı? Mısır ile de. El etek öpüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kimse el etek öpmek için kapı kapı dolaşmaz nokta. Tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı.

"İMAMOĞLU BÜYÜK LOKMADIR"

Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır. Umarım olayı o kadar kirli boyuta taşımazlar. Seçimle gelen atanmış yargıçlar aracılığıyla gidercesine onun adı demokrasiye darbedir, İstanbullulara darbedir.

"EKREM BEY'İ SAF DIŞI BIRAKMAK İSTİYORSAN GEL SEÇİM YAPALIM"

Ekrem Bey seçimi kazandı ders almadılar, hala ders çıkarmadılar. Atanmış iradesini ipotek altına alınmış bir mahkemenin arkasına sığınarak Ekrem Bey'i saf dışı bırakmak istiyorsan yüreğin yetiyorsa gel seçim yapalım. Erdoğan'a her türlü fırsatı veriyorum boyunun ölçüsünü alsın diye çünkü bu ülke vatandaşının vicdanına güveniyorum bu kadar haksızlığa kimse evet demez.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINI TARTIŞMAYACAĞIZ"

Erdoğan'ın adaylığını tartışmayacağız. Onu hukukçular açacak. Biz tartışmaya açsak ne olacak YSK Erdoğan'ın emrinde. Erdoğan ettiği telefona göre onlar karar verir. Yargı değil bir kişi karar veriyor."

YORUMLAR (3)
  • alos : BU GÜNE KADAR ADAY AÇIKLANAMAMASININ SEBEBİ 6 SININDA AKLINDA ADAYLIK VAR. BU İŞİN BU KADAR SÜRÜNCEMEDE KALMASI ŞAHSIMINDA BU MASA ADAYINA OY VERME FİKRİNİ YOK ETTİ. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • suna genç: adamı öyle gaza getirdileri ki kendini ülkenin en üst adamı sanıyor ama farkında değil kendisi ile kedi fare oyunu oynayarak bol bol ihale kapıyorlar sonra çöpe atacaklar aha yazın bir yere 2024 yerel seçimde ebedi çöpe gidecek kimse adını hatırlamayacak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tekrar kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur - Son Dakika


Son Dakika
15:59 Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu
15:48 İbo Show Yılbaşı Özel programının fragmanı yayınlandı! Adeta ünlüler geçidi yaşanacak
15:43 Cinsel içerikli videolarla insanlara şantaj yapan Gaga Bulut gözaltına alındı! Evinde 500 bin lira değerinde altın ve nakit para bulundu
15:42 Rahat bir nefes alamadı! Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası şoku
15:36 İstanbul'da doğal gaza yeni yıldan itibaren yüzde 12 oranında indirim yapılacak
15:35 MEB, Zonguldak'ta engelli öğrenciyi darbeden sınıf arkadaşları hakkında soruşturma başlattı! Gözaltına alınan şüphelilere uzaklaştırma cezası verildi
15:09 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tekrar kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur
14:59 Cem Garipoğlu'nun ölmediğini savunan Münevver Karabulut'un ailesi, cinayetin işlendiği koltuğu mahkemeye delil olarak sundu
14:57 Sarp Sınır Kapısı'na akıllı telefon akını! Gürcistan'a geçişler yüzde 358 arttı
14:50 Çin'de feci trafik kazası! Tam 200 araç birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 17:01:06. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a tekrar kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement