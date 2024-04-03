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Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi - Son Dakika
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Politika

Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi

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31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde AK Parti'nin itirazı üzerine yeniden sayım işleri başladı. CHP'li kaynaklar sayımın geçersiz oylarla sınırlı kalması gerektiğini belirtip itiraz sonucu beklenmeden tüm sayımın yeniden yapılmasına karşı çıkarken, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım CHP'lilerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan sayım işlemleri sırasında iki taraf arasında kavga çıktı.

03.04.2024 11:57  Güncelleme: 12:01
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AK Parti dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu. Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

OYLAR YENİDEN SAYILMAYA BAŞLANDI

Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı. Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.

Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi

"HAK YEMEYİZ, HAKKIMIZI DA YEDİRMEYİZ"

CHP'li kaynaklar 970 oy farkıyla kazanılan Gaziosmanpaşa seçiminde itiraz üzerine yapılan sayımın geçersiz oylarla sınırlı kalması gerekirken sonuç beklenmeden tüm sayımın yeniden yapılmasına evrildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. "Belediyede yanlış işler yapmaktan vazgeçin! Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz" çıkışında bulunan CHP'lilere destek veren İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bir paylaşım yaptı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI DA DEVREDE

Çelik, "Gaziosmanpaşa'da İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile ilgili görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi

AK PARTİ'DEN İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

CHP'lilerin iddiasına yanıt ise sayımın gerçekleştiği salonda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'dan geldi. Yıldırım "Gaziosmanpaşa'da ilçe seçim kurulunun ve itiraz üzerine verilen il seçim kurulu kararının saat 10:00 da uygulanmasına karar verilmiş olup saat 11:15 olmasına rağmen CHP'li partililerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalışmaktadırlar. Oysa yapılan iş sadece mahkeme kararının uygulanma işidir. CHP'liler neden mahkeme kararını uygulatmak istemiyor anlamakta zorluk çekiyoruz.!"

Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi

OY SAYIMI SIRASINDA KAVGALAR ÇIKTI

Öte yandan Gaziosmanpaşa'da sayım işlemleri sırasında CHP ve AK Partililer arasında yaşanan tartışmalar salona hatta sokağa da sıçradı. Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu önünde iki parti taraftarlarının yumruk yumruğa kavga ettikleri görüntüler servis edildi.

Gaziosmanpaşa\'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP\'liler birbirine girdi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oktay KUŞÇU: Binlerce oy farkı var boşa kürek sallanıyor değişen bir şey olmaz 26 12 Yanıtla İbrahim Güzel: 970 fark var. nerde binlerce fark ?? 14 19 ferhat eser: ibrahim oktay muhtemelen okula gitmemiş sayı saymasını bilmiyor insanın başına ne gelirse cahillikten ve cehaletten gelir Allah kurtarsın 6 5 Oktay KUŞÇU: ben kafadan attım 970 oy az değil zaten 0 1 Oktay KUŞÇU: Ferhat eser ben lisans mezunuyum kardeşim sen önce kendi okul durumunu sorgula bence 0 0

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