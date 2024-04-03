Gaziosmanpaşa\'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP\'liler birbirine girdi

AK Parti dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu. Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.
Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı. Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.
CHP'li kaynaklar 970 oy farkıyla kazanılan Gaziosmanpaşa seçiminde itiraz üzerine yapılan sayımın geçersiz oylarla sınırlı kalması gerekirken sonuç beklenmeden tüm sayımın yeniden yapılmasına evrildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. "Belediyede yanlış işler yapmaktan vazgeçin! Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz" çıkışında bulunan CHP'lilere destek veren İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bir paylaşım yaptı.
Çelik, "Gaziosmanpaşa'da İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile ilgili görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.
CHP'lilerin iddiasına yanıt ise sayımın gerçekleştiği salonda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'dan geldi. Yıldırım "Gaziosmanpaşa'da ilçe seçim kurulunun ve itiraz üzerine verilen il seçim kurulu kararının saat 10:00 da uygulanmasına karar verilmiş olup saat 11:15 olmasına rağmen CHP'li partililerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalışmaktadırlar. Oysa yapılan iş sadece mahkeme kararının uygulanma işidir. CHP'liler neden mahkeme kararını uygulatmak istemiyor anlamakta zorluk çekiyoruz.!"
Öte yandan Gaziosmanpaşa'da sayım işlemleri sırasında CHP ve AK Partililer arasında yaşanan tartışmalar salona hatta sokağa da sıçradı. Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu önünde iki parti taraftarlarının yumruk yumruğa kavga ettikleri görüntüler servis edildi.
Son Dakika › Politika › Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi - Son Dakika
AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldı. Mazbata törenine AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Kumluca ilçesinde belediye başkanı seçilen Mesut Avcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı. Avcıoğlu, belediye önünde kurban kesilerek karşılandı ve dualar eşliğinde göreve başladı. Yaptığı konuşmada, projeleri hayata geçirmeye odaklanacaklarını belirten Avcıoğlu, herkese teşekkür etti ve görevini layıkıyla yerine getireceklerini söyledi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti beldesi, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, görevi Fazlı Yüksel'den devraldı. Yüksel, Suşehri'ne 10 yıldır güzel hizmetler kazandırdığını belirtirken, Kayaoğlu da Yüksel'e teşekkür etti ve ilçeye güzel hizmetler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Batman'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı'nın seçim kutlamalarında çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, polise taş ve havai fişeklerle saldırdı. Polis, TOMA ve biber gazı kullanarak müdahalede bulundu ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerindeki eksiklikleri gidermek ve halkın taleplerini karşılamak amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ağır ceza mahkemesi kurulması kararı alındı. Yargının etkinliği ve verimliliğini artırmak için yapılan çalışmalar sonucunda ülke genelinde 12 ilçeye 22 adet ağır ceza mahkemesi kurulması planlandı.
Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Cudi Dağı bölgesini 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgelere girmemeleri önem taşıyor.
Eskişehir'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak seçilen Habil Dökmeci, seçim sonuçlarını değerlendirerek hemşehrilerine teşekkür etti ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)