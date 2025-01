Gazze'de Ateşkes Anlaşması Zora Girdi

Politika

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devredeceği 20 Ocak öncesi yapılmasının beklenmediği belirtildi.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği ifade edildi. Ateşkes görüşmesinde yer alan Arap arabuluculara dayandırılan habere göre ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi Donald Trump'a devredeceği 20 Ocak öncesi bir anlaşmaya varılması beklenmiyor.

Tarafların 30 rehinenin serbest bırakılmasını öngören 60 günlük ateşkesi değerlendirdiği belirtilen müzakerelerde, İsrail'in ise rehinelerin bırakılmasına karşılık Filistinli tutukluları serbest bırakması ve Gazze'ye insani yardım akışını artırması planlanıyordu. Ancak her iki tarafın da tutumunu sertleştirdiği belirtilen haberde, İsrail'in Hamas'ın istediği bazı Filistinli mahkumları serbest bırakmayı kabul etmediği, Hamas'ın ise savaşın sona ermesi yönündeki talebini yeniden gündeme getirdiği kaydedildi. Arabulucular, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından her iki tarafın da müzakere masasına dönmesini beklediklerini ifade etti. - WASHINGTON