MHP Milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı\'nın bütçeleri üzerinde konuştu

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, "Amatör spor branşların ve amatör kulüplerin daha fazla desteklenmesi, kulüplerimizin altyapı yatırımları, okullarda spor altyapısının oluşturulması, spor liselerinin açılması da her branşta sporcuların keşfedilmesini ve rekabet ortamı içinde daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, MHP milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, "Türkiye ve Türk Yüzyılı'nın anahtarı, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını şekillendirecek olan Türk gençliğinin elindedir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türk gençliğinin ve Türk sporunun gelişimi adına başarılı projeler ortaya koyduğunu ifade eden Akgül, 81 il, 319 ilçede, 474 gençlik merkezinde eğitimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe, spordan sanata her alanda gençlerin talep ve ihtiyacına cevap verecek şekilde içeriklerde yaptığı çalışma ve eğitimlerin gençlerden ilgi gördüğünü söyledi.

Gençlerin en önemli ihtiyaç ve beklentilerinden birinin yeterli ve nitelikli yurt imkanının sağlanması olduğunu ifade eden Akgül, "Çağdaş standartlarda barınma imkanı oluşturularak hiçbir öğrenci açıkta bırakılmamalı, yurt kapasitesi isteyen her öğrenciye barınma imkanı sağlayacak yeterliğe getirilmelidir. Bu alanda ciddi bir başarı sağlanmış ve yurt yatak kapasitesinde 2023 Ekim ayı itibarıyla 954 bine ulaşılmıştır." dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'yi temsil eden milli sporcuların önemli başarılar elde ettiğini belirten Akgül, "Amatör spor branşların ve amatör kulüplerin daha fazla desteklenmesi, kulüplerimizin altyapı yatırımları, okullarda spor altyapısının oluşturulması, spor liselerinin açılması da her branşta sporcuların keşfedilmesini ve rekabet ortamı içinde daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, gençliğe yapılan yatırımı Türkiye'nin geleceği için önemli gördüklerini anlatarak, "Gençliğe yatırım yapmayan ülkelerin sonu hüsrandır. Bu noktada Türkiye, spor altyapısıyla, sporda tesisleşme atılımlarıyla, 'Sportif Yetenek Taraması'yla, milli sporcu bursu uygulamasıyla, gençlik ve sporcu eğitim merkezlerindeki çok yönlü faaliyetleriyle başarılı çalışmalara imza atmıştır." dedi.

Ekonomik ve sosyal hayatın her kademesinde ve karar alma süreçlerinde gençlerin yer alacağını söyleyen Demir, "Geleceğimizin güvencesi gençlerimize her daim inandık. Gençlerimizin dünü bilen, bugün anlayan, yarına güvenle bakabilen, basiret ve feraset sahibi fertler olarak yetişmeleri temel önceliğimizdir. Tarihinden ve manevi değerlerinden aldığı öz güvenle dünyaya bakan, çağın gereklerini, gerçeklerini değerlendiren ve rasyonel çözümler üreten gençlerimiz, Türkiye'nin küresel güç haline gelme sürecinde en önemli gücümüzdür." diye konuştu.

"İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm bulunmaktadır"

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Türkiye topraklarının neredeyse yüzde 70'e yakının birinci ve ikinci derece deprem kuşağında yer aldığını belirterek, bu bakımdan Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Kuzey Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve Batı Anadolu'da 3 büyük fay hattıyla sarılı olan Türkiye'de şehirlerin, binaların bir an önce depreme karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde yaşadığımız acıyı bir daha asla yaşamamak için üzerimize düşen görevi mutlaka ve ivedilikle yerine getirmeliyiz. Devletimizin en asli ve en acil görevi vatandaşın canını ve malını korumaktır. Vatandaşı dağdaki teröristten korumak da afetlere karşı korumak da eş değer önemdedir; ikisi de bizim beka meselemizdir, ikisine de aynı ruhla, aynı inançla, aynı kararlılıkla cevap vermek ve çözüm üretmekle mükellefiz. Türkiye genelinde 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunmaktadır; bunların 6 milyonu risk altında ve 2 milyonunun acilen dönüştürülmesi gerekmektedir. 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan bağımsız bölüme ev sahipliği yapan İstanbul'da ise acilen dönüştürülmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm bulunmaktadır."

Durmaz, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tek afetin deprem olmadığını, iklim değişikliği ve iklim krizinin de büyük bir tehlike olduğunu dile getirerek, "Sözde gelişmiş, hakikatte ise vicdanları körelmiş emperyalist ülkelerin hepimizin yuvası olan gezegenimize ihanetlerinin yol açtığı bu tehlikeye 'dur' demek zorundayız." dedi.

"Kentsel dönüşümde kentlerin kimliği korunarak hareket edilmeli"

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, kentsel dönüşümde niteliği ve süreçleri iyi tanımlanmış, sosyoekonomik boyutları güçlendirilmiş ve katılımcı bir yaklaşıma dayanan bütüncül ve sürdürülebilir bir uygulama modeli geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümün, kentsel yenileme, yeniden canlandırma ve koruma gibi alternatif yöntemleri de içerecek şekilde uygulanması gerektiğini ifade eden Yüksel, "Şehirler de yaşayan birer organizma gibidir; kentsel alanlarda dönüşümler, yenilemeler yaparken mutlaka o kentin kimliği de korunarak hareket edilmelidir, aksi takdirde, gelecekte kimliksiz ve birbirine benzeyen şehirler söz konusu olacaktır. Mevzuat dahil, var olan eksiklikler ivedilikle giderilmelidir. Kentsel dönüşüm öncesinde, ilgili yerleşim yerlerinde yaşayanların sürece dahil edilmesi, karar alma aşamalarında etkili olmaları uygulamada karşılaşılan pek çok sorunu kendiliğinden ortadan kaldıracaktır." diye konuştu.

Yüksel, AFAD ve Kızılay gibi kurumların fay hatlarında bulunan şehirlerin tamamında, güvenli alanlarda depo ve lojistik merkezler, depremlerden etkilenenlerin toplanacağı açık alanlar ve barınma yerleri oluşturmasını önerdi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, iklim değişikliği konusunda önlem alınmazsa gelecek nesillerin zorlu iklim koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalacağını belirterek, "Kömür, petrol ve doğal gaz yakarak atmosfere saldığımız sera gazlarıyla bu sorunu biz yarattık ama istersek üstesinden gelebiliriz." dedi.

Ersoy Türkiye'nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dünyanın en hassas bölgelerinden biri olan Akdeniz havzasında yer aldığını, coğrafi konumu ve doğal kaynaklarıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında bulunduğunu anlattı.

Kuraklıkla mücadele konusunda da tedbirler alınması gerektiğini dile getiren Ersoy, "Türkiye, aşırı su tüketen açık kanallı sulama şebekelerini bir an önce terk etmek mecburiyetindedir. Bu coğrafyada gelecekte yağış miktarlarında azalmalar yaşanacağı öngörüldüğünden su kaynaklarının doğru kullanılması ve yönetilmesi elzemdir. Sulamada kullanılan temiz su miktarını azaltacak bütün imkanlar değerlendirilmelidir." dedi.