Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde tespit edilen 680 bin hasarlı yapı olduğunu, hak sahipliği noktasında ise AFAD'ın şu ana kadar 376 bin tespitinin olduğunu söyledi. 50 bin civarında da ihtilaflı konunun bulunduğunu belirten Özhaseki, "Karşımıza ortalama 430 bin civarında hak sahibi çıkıyor. Hak sahipliğinin az olmasının sebebi ise kimi apartmanlar tek sahipli ve kişinin 40 dairesi var. Devlet 40 tanesini karşılayacak durumda değil. Kimisi tapuda ispat edemiyor, her birisinin ihtilaflarının giderilmesi durumunda 430 bin civarında hak sahibinin olacağı görülüyor." dedi.

Yerinde dönüşüm diye başlatılan kentsel dönüşümle ilgili konuda da 50-60 bin civarında vatandaşın daha hak sahibi olmasının düşünüldüğünü belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"AFAD'dan hak sahibi olamayan ticari işletmeler üzerinde bulunan konutların, biz yerinde dönüşüm yaptığımızda hak sahibi olarak görebiliyoruz ama onların yasası buna izin vermiyor. Buna benzer fasıllardan geleceklerle beraber 500 bin civarında karşımıza hak sahibi çıkacak. 207 bin konutun inşaatı başladı, ihalesi yapıldı. Kimisi birinci, kimisi beşinci, kimisinin kaba inşaatı bitmiş, kimisi tamamlanmış, kimisi teslim etme aşamasına gelmiş 207 bin konut var. 50 bin civarı köy evinin de bir kısmı başladı, bir kısmının ihaleleri yapılıyor. Bir ay içinde hepsini bitiririz diye tahmin ediyorum. Merkezlerde de ihale sürecine girmiş olan tespit ettiğimiz meydan ve meydana açılan caddelerde bir 50 bin civarında konut daha yapıyoruz. Yani 310 bin civarında konut başlamış oluyor. Teslim tarihine gelince, prensip olarak betonarme inşaatlarda 1 yıl süre veriyoruz ki bundan da çok aşım olmadı. Köy evlerinde de çelikten yaptıklarımıza 8-9 ay bir süre veriyoruz. Onları da 8-9 ay içinde teslim ederiz. Yani 3'üncü, 4'üncü, 5'inci aylarda başlattığımız inşaatların her birisinin teslimlerini en geç 5'inci aya kadar Allah izin verirse bitirmiş oluruz diye düşünüyoruz."

Mehmet Özhaseki, şu anda teslime hazır vaziyette olan konutların kiminin çevre düzeni, kiminin sosyal donatı eksiği bulunduğunu ve bu eksikliklerin giderilme aşamasında olduğunu söyledi.

Teslime hazır Malatya'da 5 bin 227, Gaziantep'te 10 bin 204, Kahramanmaraş'ta 8 bin 131, Hatay'da 6 bin 416, Osmaniye'de 1852, Adana'da 1589, Elazığ'da 2 bin 255, Adıyaman'da 1800 konut olduğunu dile getiren Özhaseki, şunları ifade etti:

"Yerinde dönüşümle ilgili vatandaşın bize 250 bin 500 civarında müracaatı var. Yani vatandaş diyor ki 'biz evimizi yerinde yapacağız, komşularımızla birlikte oturacağız, siz bize daire başı 1,5 milyon lira para verin.' Evet dedik. Onlardan da 10 binin üzerinde vatandaş işlemlerini bitirmiş, ruhsatını almış, kimisi aplikasyon krokisiyle uğraşıyor, kimisi çap alıyor, kimisi işe başlamış. 10 bin civarında vatandaş var. Bunların da kendiliğinden hareket etmesini bekliyoruz. Allah izin verirse 300 binden fazla binayı, bağımsız birimi biz tamamlamış olacağız. 200 binden fazla da vatandaş kendisi yapmış olacak. Böylece hak sahipliği konusunda da üzerimize düşen görevleri biz yerine getirmiş olacağız."

Sıfır atığa övgü

Mehmet Özhaseki, 2017 yılında başlatılan ve küresel bir çevre hareketine dönüşen, bugün bir dünya markası olan "sıfır atık"tan dolayı ülke olarak övündüklerini söyledi.

Şu ana kadar 177 binada sıfır artık yönetimine geçildiğine dikkati çeken Özhaseki, 20 milyona yakın vatandaşa bu konuda eğitim verdiklerini dile getirdi. Özhaseki, "Geri dönüşüm olarak 2023 yılında dışarıya çöp diye attığımız varlıkların yüzde 35'i geri döndü. 2035'e kadar bunu yüzde 65'e çıkarmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimizde birçok ağaç da kesilmekten kurtulacak ve ekonomik olarak da büyük getirisi olacak diye düşünüyorum. Şu ana kadar geri dönüşümde sıfır atıktan elde ettiğimiz kazanç 96 milyar lira. Kesilmekten kurtardığımız ağaç sayısı ise 430 milyon civarında." diye konuştu.

Özhaseki, KÖYDES'in, büyükşehirler dışındaki 51 ilde içme suyu yetersiz olan köylerin standartlarının yükseltilmesiyle ilgili bir proje olduğunu belirterek, projeye bugüne kadar 24 milyar lira harcama yapıldığını, 2023 yılı için 3,8 milyar lira bütçe ayrıldığını bildirdi. Özhaseki, bu konuda 6 bin 153 çalışmanın devreye alındığını, 2024 yılı içinde de 6,9 milyar liranın KÖYDES için ayrıldığını söyledi.

"Üniversitelerimizde Genç Ofis sayımız 129"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genç Ofisler aracılığıyla gençlere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Osman Aşkın Bak, "Üniversitelerimizde Genç Ofis sayımız 129, Milli Eğitim Bakanlığında 48, yurtlarımız içinde 99, mahallelerde 51, spor salonlarında 24 olmak üzere toplam 351'dir." dedi.

Gençlik merkezlerinde de gençlere yönelik çok sayıda program bulunduğunu dile getiren Bak, gençlerin yaşlıları ziyaret ettiğini ve gençlere vicdanın, toplumsal duyarlılığın öğretildiğini anlattı. Bakan Bak, yeni gençlik merkezlerinin açılacağını bildirdi.

Deprem bölgesinde çelik konstrüksiyondan yurtlar yapılacağını ifade eden Bakan Bak, bunlarla ilgili projelerin sürdüğünü belirtti.

Osman Aşkın Bak, " Yüksekova'da Model Uçak Kursu açıyoruz. O kadar heyecanlı ki çocuklar, Doğu ve Güneydoğu'da gençlik merkezlerine gelerek Deneyap Atölyelerinde teknolojiyle buluşuyorlar. 15-16 yaşında çocuklar yapay zekayı, kodlamayı konuşuyorlar." dedi.

Saraçoğlu İnovasyon ve Gençlik Merkezi'ni mart ayında açmayı planladıklarını kaydeden Bak, kış sporları noktasında başarılı olan Erzurum'da işitme engellilerle ilgili bir organizasyonun olacağını söyledi.

Bakan Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili sürecin devam ettiğini, Türkiye ve İtalya'nın stadyum kapasitelerini bildireceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.