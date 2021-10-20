Üye Girişi
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: "Dünya tersine döndü" - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: "Dünya tersine döndü"

20.10.2021 17:02

Son dakika politika haberine göre - Bakan Karaismailoğlu: "Dünya tersine döndü" "Gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye'yi örnek alıyorlar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 19 yılda gösterdiği gelişmelere dikkat çekerek, "Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, Avrupa'yı bile ne kadar aştığını...

- Bakan Karaismailoğlu: "Dünya tersine döndü"

"Gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye'yi örnek alıyorlar"

SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 19 yılda gösterdiği gelişmelere dikkat çekerek, "Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, Avrupa'yı bile ne kadar aştığını herkes görüyor. Zaten gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye'yi örnek alıyorlar. Dünya tersine döndü" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Samsun'da yaptığı incelemelerin ardından kurum ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa Demir'den Samsun'daki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu ardından Saathane Meydanı'ndaki esnafı gezdi. AK Parti Samsun İl Binasında partililerle buluşan Bakan Karaismailoğlu, bitirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi verip, muhalefete yüklendi.

"Dünya tersine döndü"

Birçok ülkenin Türkiye'yi örnek aldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz sadece ülkemizin belli bir bölgesinde değil Ardahan'da ne yapıyorsak Muğla'da da onu yapıyoruz. Kars'ta ne yapıyorsak Hakkari'de de onu yapıyoruz. İnşallah ülkemizin her noktasına bu eşit paylaşımlı projelerimizi yapıp devam edeceğiz. Bakanlık olarak yaşamın olduğu her noktada varız. Hayat, ulaştığınız kadar gelişiyor, büyüyor. Biz de bu bilinçle çalışıyoruz. 2023 çok önemli. O yüzden yılmadan, usanmadan güçlü altyapımızla konforu tüm vatandaşlarımıza kazandıracağız. Türkiye'deki bu büyük gelişme, dünyanın da daha çok gündeminde. Bakmayın siz bizim muhalefet partilerine. Çünkü yıllarca bizim gurbetçi kardeşlerimiz bile Avrupa'da dolaşırken Avrupa'daki ülkelere hayran hayran bakarlardı. Dünya tersine döndü. Gelip şimdi ülkemizde gördüklerinden gurur duyarak gurbete gidiyorlar. Hatta buranın ne kadar geliştiğini, Avrupa'yı bile ne kadar aştığını herkes görüyor. Zaten gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye'yi örnek alıyorlar. Sürekli bizleri ziyaretlere gelip, buradaki değişim ve bilgi birikiminden nasıl faydalanırız diye bizlerden görüş ve öneriler alıyorlar. İnşallah biz de dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip ülke olarak inşallah 2023'ü atlattıktan sonra Türkiye artık dünyaya yön veren en büyük ülkelerinden birisi olacak" diye konuştu.

"Bazılarının hayal dediği bazılarının da hayal bile edemediği çok büyük işleri başardık"

Devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bazılarının hayal dediği bazılarının da hayal bile edemediği çok büyük işleri başardık. Bir devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. Bunların hepsi neden yapıldı? Hepsi vatanımızın, milletimizin sevgisinin bir tezahürüydü. Bölünmüş yol uzunluğunu kısa sürede 30 bin km uzunluğa çıkarmayı hedefliyoruz. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya çıkarttık. Demiryollarında da önemli yatırımlarımız var. Tüm dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en önemli teknolojik işlerini, mühendislik harikası projeleri ülkemize kazandırdık. Hepsi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye kazandırmış olduğu vizyon ve ekip olarak da sizler ve bizlerin verdiği katkıyla bunlar olmuştur. Bu projeler aratarak devam edecek. Çünkü talep ve ihtiyaçlar bitmiyor. Ekonomideki gelişmeler, dünya ticaret hacimlerinin gelişmesi, ihracat rakamlarının coşması, Türkiye'nin dünyanın en büyük en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması tabi ki bu güçlü ulaştırma altyapısının üzerinde oluyor tüm bu gelişmeler. Tüm ekibimizle canla başla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Karşı tarafın oturdukları yerden keyif yapmak için ortaya attıkları yalan yanlış rakamlara itibar etmeyin"

Muhalefetin verdiği yanlış rakamlara da dikkat çeken Karaismailoğlu, dev projelerin bütçelerinden ve işletmelerinden bahsederek, şunları söyledi:

"Son 19 yılda dünyanın gıptayla baktığı özellikle takip ettiği çok önemli projeler yaptık. İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük transit merkezi olmuştur. Ekonomik değeri sıfır olan 170 bin m2'lik bir alanı 10 milyar euro devletin kasasından 1 lira çıkmadan bu ülkenin ekonomisine kazandırmış bir hükümet var. Yapım sırasında 10 milyar euroluk hiçbir kuruş harcamadan yapılmış bir yatırımın 25 yıllık işletme süresince 22 milyar euroluk kira geliri var. Böyle dünyanın en önemli, karlı ve fizibıl projelerini yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Siz sakın karşı tarafların öyle oturdukları yerden keyif yapmak için ortaya attıkları yalan yanlış rakamlara itibar etmeyin. Çünkü bu projelerin hepsi bu ülkenin kıymeti ve değeridir. Bu işletmelerin süreleri vardır. Bittikten sonra 100 yıllar boyu bu ülkeye hizmet edeceklerdir. Kuzey Marmara Otoyolu 8 milyar dolarlık bir projedir. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesidir. Bu kadar kıs sürede yapıp, ülkeye kazandırıyorsun ve ülkenin değerini arttırıyorsunuz. Aynı şekilde Osmangazi Köpüsü'nün üzerinde olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu. Eğer bu yol yapılmasaydı eski yolda 8,5 saat süren seyahat süresi 14-15 saatlere çıkacaktı. Bu yol sayesinde İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düştüğü gibi yolda da 100 km kısaltılmıştır. Bizim ulaştırma projeleri bir akarsu gibi gittikleri yerlere hareket getiriyor. Ticaret ve istihdamı arttırıyor. O yüzden bu projeler çok kıymetli. Bu projelerin yapıldıktan sonra çok kısa sürede yapım maliyetine geri dönüşü oluyor. Aynı zamanda yakıttan, emisyondan ve zamandan kazandırıyor. Yan faydaları olarak da ticarete, turizme ve tarıma katkı yapıyor."

Bakan Karaismailoğlu, parti binasındaki açıklamalarının ardından Samsun programına devam etti.

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Dünya tersine döndü
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Dünya tersine döndü
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Dünya tersine döndü
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Dünya tersine döndü
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Dünya tersine döndü
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Dünya tersine döndü

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: 'Dünya tersine döndü' - Son Dakika


Son Dakika

80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi 17:17 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? 17:14 Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı 17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
Tartıştığı eşinin darbedip kafasını duvara vurduğu Fatime, hayatta kalma mücadelesini kaybetti 17:00 Tartıştığı eşinin darbedip kafasını duvara vurduğu Fatime, hayatta kalma mücadelesini kaybetti Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 16:06 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 15:33 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:17 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi
17:13 Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:05 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
17:02 KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
16:36 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi
15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı
Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastaneye kaldırıldı Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastaneye kaldırıldı         
17:22
Koronavirüs aşısı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden hayatını kaybetti         
17:15
Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok         
17:13
Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir         
17:04
Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi         
16:37
Kıskançlık krizine girip eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı Kıskançlık krizine girip eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı         
16:02
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Fatih Yasin: Fatih Yasin: "Türkiye e-sporunda sorun direkt oyuncularda"         
14:31
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçi yaşamla ölüm arasında asılı kaldı Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçi yaşamla ölüm arasında asılı kaldı         
14:09
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 17:32:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: "Dünya tersine döndü" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement